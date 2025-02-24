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Ratcliffe Man UtdGetty
Richard Martin ve Can Özer

Manchester United, tasarruf için personelin yemeğini kesti! İnanılmaz karar...

M. UnitedPremier LigFinance

Sir Jim Ratcliffe Old Trafford'daki personel kantinini kapattı ve antrenman sahası çalışanlarına sadece çorba ve sandviç yiyebileceklerini söyledi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Tasarruf devam ettiği için personele sadece meyve veriliyor
  • Carrington çalışanları sadece ekmek ve çorba yiyebiliyor
  • Genç yıldızlara Old Trafford fırsatı verilmedi
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