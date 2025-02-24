Manchester United, tasarruf için personelin yemeğini kesti! İnanılmaz karar...

Getty Richard Martin ve Can ÖzerManchester United, tasarruf için personelin yemeğini kesti! İnanılmaz karar...M. UnitedPremier LigFinanceSir Jim Ratcliffe Old Trafford'daki personel kantinini kapattı ve antrenman sahası çalışanlarına sadece çorba ve sandviç yiyebileceklerini söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaTasarruf devam ettiği için personele sadece meyve veriliyorCarrington çalışanları sadece ekmek ve çorba yiyebiliyorGenç yıldızlara Old Trafford fırsatı verilmediFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱