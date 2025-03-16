Manchester United taraftarlarından Andre Onana'ya zehir zemberek sözler!

Getty Images SportHarry Sherlock ve Can ÖzerManchester United taraftarlarından Andre Onana'ya zehir zemberek sözler!A. OnanaM. UnitedLeicester City - M. UnitedLeicester CityPremier LigManchester United taraftarları Andre Onana'nın pazar akşamı Leicester'a karşı oynayamayacak olmasını kutladı. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaOnana son fitness testiyle karşı karşıyaDermot Mee'nin başlayabileceği söylentisiTaraftarlar, Onana'nın kayıp olmasından memnunFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱