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Manchester United v Fulham - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Harry Sherlock ve Can Özer

Manchester United taraftarlarından Andre Onana'ya zehir zemberek sözler!

A. OnanaM. UnitedLeicester City - M. UnitedLeicester CityPremier Lig

Manchester United taraftarları Andre Onana'nın pazar akşamı Leicester'a karşı oynayamayacak olmasını kutladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Onana son fitness testiyle karşı karşıya
  • Dermot Mee'nin başlayabileceği söylentisi
  • Taraftarlar, Onana'nın kayıp olmasından memnun
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