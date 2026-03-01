Manchester United taraftarları, yedi kulüp kahramanının resmedildiği göçmen yanlısı pankartla Sir Jim Ratcliffe'e tepki gösterdi

Pazar günü Old Trafford'da atmosfer politik bir hal aldı, çünkü bazı Manchester United taraftarları Crystal Palace'a karşı 2-1'lik önemli galibiyet sırasında Ratcliffe hakkındaki duygularını açıkça ortaya koydular. The Athletic'e göre, bu zorlu galibiyet Red Devils'ı 51 puanla Premier League sıralamasında üçüncü sıraya taşıdı, ancak birçok kişinin odak noktası ikinci yarıdan hemen önce oyuncuların tünelinin üzerinde açılan dev göçmen yanlısı pankarttı.

Afişte "MUFC gururla göçmenler tarafından kolonize edildi" yazıyordu, bu da INEOS başkanının iddialarına karşı kasıtlı bir kelime oyunu idi. Afiş, kulübü oluşturan çeşitli mirası görsel olarak hatırlatmak için Fransız efsaneler Eric Cantona ve Patrice Evra, Güney Koreli ikon Park Ji-sung, Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer, Amad Diallo ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun yüzlerini gösteriyordu.