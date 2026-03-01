Getty Images
Çeviri:
Manchester United taraftarları, yedi kulüp kahramanının resmedildiği göçmen yanlısı pankartla Sir Jim Ratcliffe'e tepki gösterdi
Old Trafford'da siyasi bir açıklama
Pazar günü Old Trafford'da atmosfer politik bir hal aldı, çünkü bazı Manchester United taraftarları Crystal Palace'a karşı 2-1'lik önemli galibiyet sırasında Ratcliffe hakkındaki duygularını açıkça ortaya koydular. The Athletic'e göre, bu zorlu galibiyet Red Devils'ı 51 puanla Premier League sıralamasında üçüncü sıraya taşıdı, ancak birçok kişinin odak noktası ikinci yarıdan hemen önce oyuncuların tünelinin üzerinde açılan dev göçmen yanlısı pankarttı.
Afişte "MUFC gururla göçmenler tarafından kolonize edildi" yazıyordu, bu da INEOS başkanının iddialarına karşı kasıtlı bir kelime oyunu idi. Afiş, kulübü oluşturan çeşitli mirası görsel olarak hatırlatmak için Fransız efsaneler Eric Cantona ve Patrice Evra, Güney Koreli ikon Park Ji-sung, Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer, Amad Diallo ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun yüzlerini gösteriyordu.
- Getty Images Sport
Tartışmalı röportaj ve veriler
Anlaşmazlık, Ratcliffe'in Şubat ayında Sky ile yaptığı röportajda, Birleşik Krallık'taki göçmen nüfusu ve ekonomik durumla ilgili birkaç asılsız iddiada bulunmasından kaynaklanıyor. 73 yaşındaki milyarder, "Dokuz milyon kişinin sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok pahalıya mal oluyor" dediğinde büyük bir öfkeye neden oldu.
Ratcliffe, "Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi ise 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek" dedi. Ancak bu rakamlar resmi verilerle çelişiyor; Ulusal İstatistik Ofisi, Kasım 2025'te Birleşik Krallık nüfusunu 69,5 milyon olarak tahmin etti ve işsizlikle ilgili sosyal yardım alanların sayısı sadece 1,68 milyondu.
Ulusal kınama ve özür
Röportajın yankıları İngiliz hükümetinin en üst kademelerine kadar ulaştı ve Başbakan Sir Keir Starmer, Ratcliffe'in yorumlarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi. Artan halkla ilişkiler krizi ve siyasi ve spor dünyasında yaygınlaşan kınamalarla karşı karşıya kalan Ratcliffe, resmi bir yanıtla tepkilere cevap vermek zorunda kaldı.
Ertesi gün bir açıklama yayınladı, ancak birçok destekçisi bunun gerçek bir geri adım olmadığını düşündü. Ratcliffe, "Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir" diyerek, konuyu ekonomik teorilerine geri döndürmeye çalıştı.
- jim-ratcliffe
Kulüp içindeki kültürel bölünme
INEOS, 2024 yılının başında Manchester United'ın spor faaliyetlerinin kontrolünü ele geçirdiğinden beri, kulüp perde arkasında radikal bir dönüşüm geçirdi. Ancak, taraftarlar ve kulüp yönetimi arasında son zamanlarda yaşanan sürtüşme, giderek artan kültürel bölünmeyi ortaya koyuyor. Ratcliffe, sahada verimli yapılar kurmasıyla övgü toplarken, bölücü siyasi söylemlerine girişmesi, taraftar kitlesinin önemli bir bölümünü kendinden uzaklaştırdı.
Palace'a karşı 2-1 galibiyetinin kutlamaları sırasında Old Trafford tünelinin üzerine asılan "Gururla Kolonize Edildik" pankartı, kulübün liderliği ile topluluk değerleri arasındaki gerilimi vurguladı. Taraftarlar, kışkırtıcı söylemlere karşı sessiz kalmayacaklarını açıkça belirttiler ve United taraftarları için kulübün büyüklüğünün uluslararası yıldızlarının katkılarıyla ayrılmaz bir bütün olduğunu kanıtladılar.
Reklam