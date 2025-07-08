Manchester United, Ruben Amorim için 10 milyon sterlin'i elinin tersiyle itti Premier Lig M. United R. Amorim

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim’in endişeleri üzerine, Amazon'dan gelen ve kulüp tarihinde bir rekor olan 10 milyon sterlin'lik (13.6 milyon dolar) belgesel teklifini kabul etmedi. Finansal baskılara ve aylardır süren müzakerelere rağmen, kulüp, Amorim yönetiminde sürdürülen kritik yeniden yapılanma sürecinde kamera arkasını gözler önüne serecek bu tür bir belgeselin, takım için istenmeyen bir dikkat dağıtıcı unsur olacağına karar verdi.