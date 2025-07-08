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AFC Bournemouth v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Manchester United, Ruben Amorim için 10 milyon sterlin'i elinin tersiyle itti

Premier LigM. UnitedR. Amorim

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim’in endişeleri üzerine, Amazon'dan gelen ve kulüp tarihinde bir rekor olan 10 milyon sterlin'lik (13.6 milyon dolar) belgesel teklifini kabul etmedi. Finansal baskılara ve aylardır süren müzakerelere rağmen, kulüp, Amorim yönetiminde sürdürülen kritik yeniden yapılanma sürecinde kamera arkasını gözler önüne serecek bu tür bir belgeselin, takım için istenmeyen bir dikkat dağıtıcı unsur olacağına karar verdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Man Utd, Amorim'in itirazları sonrasında 10 milyon sterlin'in üzerindeki Amazon belgeseli teklifini reddetti
  • Menajer, takımın yeniden yapılanmasında belgeselin dikkat dağıtıcı olmasından korktu
  • Finansal cazibeye ve aylardır süren müzakerelere rağmen görüşmeler sona erdi
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