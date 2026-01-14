Manchester United patronları, Roberto De Zerbi'ye hayran

Marsilya şu anda Ligue 1’de, lider Lens ve son şampiyon Paris Saint-Germain’in arkasında üçüncü sırada yer alıyor. De Zerbi’nin kulüple olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor, ancak Manchester United için aday havuzu bununla sınırlı değil. Kulüp, mali açıdan daha ulaşılabilir seçeneklere de yönelebilir.

Crystal Palace’tan Oliver Glasner, Fulham’dan Marco Silva ve Bournemouth’tan Andoni Iraola’nın mevcut kulüplerinden ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yaklaşan Dünya Kupası da yeni adayların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Thomas Tuchel’in İngiltere görevinden ayrılması, ABD Milli Takımı’nı çalıştıran Mauricio Pochettino’nun ve Brezilya’daki Carlo Ancelotti’nin de benzer şekilde boşa çıkması ihtimaller arasında.

De Zerbi ise Marsilya’daki geleceğini sportif direktör Medhi Benatia’ya bağladığını açıkça dile getirdi. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Benatia Marsilya’yı seviyor, belki benden bile fazla; çünkü burada doğup büyüdü. Beni buraya getiren kişi o. Ben sadık ve dürüst bir insanım. Benatia ayrıldığı gün, ben de ayrılırım. Bunu onsuz çalışamam diye söylemiyorum, daha önce yaptım. Ama adil olmak adına… Buraya Medhi ve Pablo Longoria sayesinde geldim. Onlardan biri artık burada olmazsa, beni buraya getirenler onlar olduğu için… Benatia’nın sezon sonunda ayrılacağından bahsettiğini sanmıyorum, bana böyle bir şey söylemedi. Bunu kendisine sormak gerekir.”