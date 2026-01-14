Getty Images Sport
Manchester United patronları, Roberto De Zerbi'ye hayran
De Zerbi’nin Manchester United geçmişi
Roberto De Zerbi şu anda Ligue 1 ekibi Marsilya’nın başında bulunuyor ancak adı Manchester United ile uzun süredir istikrarla anılıyor. İtalyan çalıştırıcının 2024 yılında United tarafından mülakata alındığı, ancak bu teklifi reddettiği bildiriliyor. Hatta iddialara göre kendisine sunulan sözleşmeyi oyuncularına göstererek onları motive etmeye çalışmıştı. Bu görüşme, United’ın Ruben Amorim’i göreve getirmesinden önce gerçekleşmişti ve şimdi çıkan haberler, kulübün İtalyan teknik direktör için yeniden bir hamle yapabileceğini öne sürüyor.
Daily Mail’in haberine göre 46 yaşındaki De Zerbi, Brighton döneminin ardından Premier League’e geri dönmek istiyor ve Old Trafford’daki yönetim kadrosu içinde kendisine ciddi bir sempati duyan isimler bulunuyor. Öte yandan, Michael Carrick’in de Ole Gunnar Solskjaer örneğinde olduğu gibi önümüzdeki aylarda performansıyla kalıcı görevi alması ihtimali masada.
De Zerbi’nin Marsilya bağlılığı
Marsilya şu anda Ligue 1’de, lider Lens ve son şampiyon Paris Saint-Germain’in arkasında üçüncü sırada yer alıyor. De Zerbi’nin kulüple olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor, ancak Manchester United için aday havuzu bununla sınırlı değil. Kulüp, mali açıdan daha ulaşılabilir seçeneklere de yönelebilir.
Crystal Palace’tan Oliver Glasner, Fulham’dan Marco Silva ve Bournemouth’tan Andoni Iraola’nın mevcut kulüplerinden ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yaklaşan Dünya Kupası da yeni adayların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.
Thomas Tuchel’in İngiltere görevinden ayrılması, ABD Milli Takımı’nı çalıştıran Mauricio Pochettino’nun ve Brezilya’daki Carlo Ancelotti’nin de benzer şekilde boşa çıkması ihtimaller arasında.
De Zerbi ise Marsilya’daki geleceğini sportif direktör Medhi Benatia’ya bağladığını açıkça dile getirdi. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Benatia Marsilya’yı seviyor, belki benden bile fazla; çünkü burada doğup büyüdü. Beni buraya getiren kişi o. Ben sadık ve dürüst bir insanım. Benatia ayrıldığı gün, ben de ayrılırım. Bunu onsuz çalışamam diye söylemiyorum, daha önce yaptım. Ama adil olmak adına… Buraya Medhi ve Pablo Longoria sayesinde geldim. Onlardan biri artık burada olmazsa, beni buraya getirenler onlar olduğu için… Benatia’nın sezon sonunda ayrılacağından bahsettiğini sanmıyorum, bana böyle bir şey söylemedi. Bunu kendisine sormak gerekir.”
United’ın ocak ayı planları
Mail’in haberine göre Manchester United, ocak transfer döneminde büyük hamleler yapmayı planlamıyor ve asıl kozlarını yaz aylarına saklamayı hedefliyor. Üst düzey bir hedefin beklenmedik şekilde erişilebilir hâle gelmesi durumunda kulüp bu fırsatı değerlendirebilir; ancak genel olarak odak noktası, genç oyuncuların kiralık olarak başka takımlara gönderilmesi. Kulüp, gösterişli bir transfer tamamlanmadığı sürece A takımın önemli isimlerinin ayrılmasına sıcak bakmıyor. Ruben Amorim’in ayrılığının ise kısmen, kış transfer dönemindeki olası hedefler konusunda futbol direktörü Jason Wilcox ile yaşadığı fikir ayrılığından kaynaklandığı ifade ediliyor.
Bundan sonra ne olacak?
Manchester United, bu hafta sonu Michael Carrick yönetiminde ilk maçına, ezeli rakibi Manchester City karşısında çıkacak. Carrick, daha önce de 2021-22 sezonunda geçici olarak takımın başında yer almış; o dönemde Arsenal karşısında 3-2’lik galibiyet, Chelsea ile 1-1’lik beraberlik ve Villarreal’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde 2-0’lık bir galibiyet almıştı.
Marsilya cephesinde ise program yoğun: Fransız ekibi cumartesi günü Ligue 1’de Angers ile karşılaşacak, ardından Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.
