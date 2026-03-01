AFP
Manchester United oyuncuları, Red Devils'ın yaz aylarında vereceği karar öncesinde yeni teknik direktör konusunda anlaşmaya vardı
Carrick, Man Utd'da harika bir başlangıç yaptı
Carrick yönetimindeki taktiksel değişiklik, Carrington'daki ağır topları kazanmada başlıca faktör olmuştur. The Sun'ın haberlerine göre, Bruno Fernandes, Harry Maguire ve Luke Shaw gibi üst düzey isimler, Carrick'in taktiksel yaklaşımından ve küresel futbol hakkındaki kapsamlı bilgisinden etkilenmişlerdir. Bu, Amorim'in katı taktiksel talepleri altında takımın tutarlılık ve form bulmakta zorlandığı önceki rejimin son günlerinden önemli bir ayrılışı temsil etmektedir.
Manchester United soyunma odası, Carrick'in 'satranç' taktiklerini tercih ediyor
Kulübe yakın bir kaynak, Carrick'in sağladığı özgürlüğün, daha önce karmaşık talimatlar nedeniyle aşırı yük altında hisseden bir grup oyuncu için "taze bir soluk" olduğunu öne sürdü. Kaynak şöyle dedi: "Michael geldi ve harika işler yaptı çünkü taze bir soluk oldu. Bazı oyuncular bunu bekliyordu, çünkü Amorim için oynamak satranç oynamak gibiydi. Onun kurallarını harfiyen uygulamak zorundaydınız, oysa Michael onlara kendilerini ifade etmelerini söyledi. Onları gerçekten etkileyen şey, onun oyun hakkındaki bilgisi."
Takımın desteği, sadece taktiksel tercihten öteye geçiyor. Birçok oyuncu, Carrick'in özenli hazırlıklarını ve yurtdışındaki yetenekleri keşfetme çabalarını takdir ediyor. Aynı kaynak şunları ekledi: "Diğer liglerdeki oyuncuları tanıyor ve futbol hakkında düşünmek ve takip etmek için çok fazla zaman harcıyor. Oyuncular bunun kendi kararları olmadığını biliyorlar, ancak çoğunluğu onun bu görevi kalıcı olarak almasından memnun olur." Yönetim kurulu 2026/27 sezonu için kalıcı bir atama yapmayı değerlendirirken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı muhtemelen belirleyici faktör olacak.
Cunha, kazanma mentalitesini ve büyük maçlarda gösterilen cesareti övüyor
Yeni transfer Matheus Cunha da Carrick'in etkisi hakkında, özellikle de ikinci maçında Arsenal'i 3-2 mağlup ettiği gibi yüksek baskı altındaki anlarda, açıkça konuştu. Brezilyalı forvet, Emirates'teki geri dönüşü asla unutmayacağını söyledi.
Carrick'in etkisini değerlendiren Cunha, Globo Esporte'ye şunları söyledi: "O, Manchester United'da oyuncu olarak birçok şampiyonluk kazanmış biri. Premier League'i birkaç kez kazandı. Bu sporun efsanesi olan Alex Ferguson'un öğrencisiydi. Burada kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Taktiksel konulardan daha çok, Carrick'in kulübü temsil eden yolları bilen biri olarak çok şey kattığına inanıyorum."
Cunha, Carrick'in sezonun en zorlu maçlarında takıma aşıladığı zihinsel gücü de vurgulayarak şunları ekledi: "Emirates'te büyük cesaretle oynadık. Geride kaldığımızda bile, hiçbir an başımızı eğmedik veya oyun planımızdan vazgeçmedik. Bu, kazanma zihniyetiyle, antrenörün hafta boyunca hazırladığı plana inanmakla ilgili. Buna ihtiyacımız var, herkese karşı koyabileceğimize inanmak için. Kariyerimi belirleyen maçlardan biriydi. Asla unutmayacağım."
Carrick, eski takım arkadaşı tarafından en üst düzey göreve destek gördü
Carrick'in kalıcı olarak atanması çağrısı, Geordie orta saha oyuncusuyla beş sezon boyunca birlikte oynayan eski United yıldızı Juan Mata tarafından da yankı buldu. TalkSPORT'a konuşan Mata, "Michael çok yetenekli. Çok zeki bir adam. Her şeyden önce, bir insan olarak onu seviyorum. Harika bir takım arkadaşıydı, her zaman yanındaydı, asla ön plana çıkmak istemedi, ama futboluyla konuşurdu. Takım için her zaman çok önemliydi, özellikle benim gibi çizgi arasında oynayan oyuncular için paslar arardı."
Kulüp şu anda dördüncü sırada yer alırken, mevcut kadro ve kulüp efsanelerinin ezici desteğine rağmen, Amorim'in kalıcı halefi için yarış hala açık. Mata, Carrick'in tavrının, bu yeniden yapılanma aşamasında United'ın soyunma odasının tam da ihtiyacı olan şey olduğuna inanmaya devam ediyor. Mata, "Soyunma odasında, karakteri ve profesyonelliği ile hepimiz için bir örnek oldu. Tekrar söylüyorum, o oyunu seven çok zeki bir adam ve kulübün ihtiyaç duyduğu sonuçları elde etmesinden çok mutluyum. Elbette oyunculara nasıl ulaşacağını biliyor ve şu anda maçları izlemekten çok keyif alıyorum."
