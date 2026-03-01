Manchester United oyuncuları, Red Devils'ın yaz aylarında vereceği karar öncesinde yeni teknik direktör konusunda anlaşmaya vardı

Kulübe yakın bir kaynak, Carrick'in sağladığı özgürlüğün, daha önce karmaşık talimatlar nedeniyle aşırı yük altında hisseden bir grup oyuncu için "taze bir soluk" olduğunu öne sürdü. Kaynak şöyle dedi: "Michael geldi ve harika işler yaptı çünkü taze bir soluk oldu. Bazı oyuncular bunu bekliyordu, çünkü Amorim için oynamak satranç oynamak gibiydi. Onun kurallarını harfiyen uygulamak zorundaydınız, oysa Michael onlara kendilerini ifade etmelerini söyledi. Onları gerçekten etkileyen şey, onun oyun hakkındaki bilgisi."

Takımın desteği, sadece taktiksel tercihten öteye geçiyor. Birçok oyuncu, Carrick'in özenli hazırlıklarını ve yurtdışındaki yetenekleri keşfetme çabalarını takdir ediyor. Aynı kaynak şunları ekledi: "Diğer liglerdeki oyuncuları tanıyor ve futbol hakkında düşünmek ve takip etmek için çok fazla zaman harcıyor. Oyuncular bunun kendi kararları olmadığını biliyorlar, ancak çoğunluğu onun bu görevi kalıcı olarak almasından memnun olur." Yönetim kurulu 2026/27 sezonu için kalıcı bir atama yapmayı değerlendirirken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı muhtemelen belirleyici faktör olacak.