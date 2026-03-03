Getty Images Sport
Manchester United orta saha oyuncusu, Serie A'dan gelen transfer ilgisi nedeniyle Casemiro'nun ardından kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor
Ugarte'nin United'daki zamanı sona erebilir
İki yıl önce Paris Saint-Germain'den 50,7 milyon sterlinlik bir transferle gelen Ugarte, INEOS spor hiyerarşisi altında acımasız yeni dönemin son kurbanı olma tehlikesiyle karşı karşıya.
24 yaşındaki oyuncu başlangıçta takımın gücünü ve azmini artırmak için transfer edilmişti, ancak Premier League'de kendini kanıtlamakta zorlandı ve bu da onun geleceğinin İngiliz birinci liginden uzak olacağına dair spekülasyonlara yol açtı. Yurt dışından gelen ilginin artmasıyla, United yaz transfer döneminde satışa yeşil ışık yakarsa, eski Sporting CP oyuncusunun talipleri eksik olmayacak gibi görünüyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında potansiyel transfer sürecinin şimdiden başladığını ve İtalya'nın Ugarte için en olası hedef olduğunu doğruladı.
Birleşik hiyerarşi, kadro dengesini önceliklendiriyor
Ugarte'nin olası ayrılığı, United'ın fon yaratmak ve maaş giderlerini azaltmak için beş önemli yıldızı elinden çıkarmak istediği çok daha büyük bir yapbozun sadece bir parçası. Kulübün, Andre Onana'nın Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde satış fırsatlarını araştırmaya karar verdiği, Rasmus Hojlund'un ise Napoli'ye 44 milyon euroya kalıcı transferini tamamlamaya hazırlandığı bildiriliyor. Casemiro ve Jadon Sancho'nun da serbest transfer yoluyla ayrılması beklenirken, Old Trafford'dan ayrılan yeteneklerin toplam değeri astronomik seviyelere ulaşıyor ve bu da kulübün yeni liderliği altında stratejisinde büyük bir değişiklik olduğunu gösteriyor.
Bu kitlesel ayrılış, kulübün felsefesindeki değişimi vurguluyor. Eskiden "dokunulmaz" olan oyuncular, artık projeye uzun vadede uygunlukları açısından değerlendiriliyor. Ugarte ve Casemiro'dan aynı anda ayrılan United, tamamen yeni bir orta saha için yol açabilir.
Deneyimli Brezilyalı ve enerjik Uruguaylı oyuncunun ayrılmasıyla, Carrington'daki transfer ekibi orta sahayı güçlendirmek için potansiyel yedeklerin kısa listesini hazırladı. United'ın Carlos Baleba, Adam Wharton ve Elliot Anderson'ı üç olası hedef olarak belirlediği ve birden fazla yeni transfer için büyük bir harcama yapacağı bildiriliyor.
İtalyan takımlarının ilgisi
Romano şöyle dedi: "Casemiro bedelsiz ayrılıyor, ancak Ugarte konusunda bazı kulüplerin ilgilendiği yönünde bazı hareketler var. İtalya'da Ugarte'yi transfer etme olasılığını değerlendiren kulüpler var, yani İtalya'dan ilgi var. Ocak transfer döneminde Galatasaray ilgilenmişti, ancak somut bir gelişme olmadı, ilerleme kaydedilmedi ve tüm taraflar devam etmeme kararı aldı."
Gazeteci, oyuncunun Manchester'da geçirdiği zorlu bir dönemin ardından yeni bir başlangıç yapma fikrine artık açık olduğunu yineleyerek sözlerini tamamladı. "Ugarte yaz aylarında seçeneklerini değerlendirebilir ve sonunda Manchester United'dan ayrılabilir" dedi.
Kırmızı Şeytanların çekirdeğini yeniden inşa etmek
Yeni hedeflerin peşinde koşmak rekabetten uzak olmayacak, özellikle de Manchester City Anderson için yarışta beklemekteyken, ancak United daha uyumlu bir oyun stili uygulamak için gerekli personeli güvence altına almaya kararlı. Kulüp, orta saha kadrosunu nihayet doğru bir şekilde oluşturmak için çaba gösterirken, önümüzdeki yaz kulübün yakın tarihindeki en dönüştürücü yazlardan biri olacağa benziyor.
Herhangi bir transfer onaylanmadan önce, Ugarte birinci takım kadrosunda kalmaya devam edecek ve United sezonun son bölümünde muhtemelen forma giyecek. United'ın bir sonraki Premier League maçı St. James Park'ta Newcastle ile olacak ve Ugarte bir kez daha forma giymeyi umuyor.
