Manchester United orta saha oyuncusu, Serie A'dan gelen transfer ilgisi nedeniyle Casemiro'nun ardından kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor

Ugarte'nin olası ayrılığı, United'ın fon yaratmak ve maaş giderlerini azaltmak için beş önemli yıldızı elinden çıkarmak istediği çok daha büyük bir yapbozun sadece bir parçası. Kulübün, Andre Onana'nın Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde satış fırsatlarını araştırmaya karar verdiği, Rasmus Hojlund'un ise Napoli'ye 44 milyon euroya kalıcı transferini tamamlamaya hazırlandığı bildiriliyor. Casemiro ve Jadon Sancho'nun da serbest transfer yoluyla ayrılması beklenirken, Old Trafford'dan ayrılan yeteneklerin toplam değeri astronomik seviyelere ulaşıyor ve bu da kulübün yeni liderliği altında stratejisinde büyük bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

Bu kitlesel ayrılış, kulübün felsefesindeki değişimi vurguluyor. Eskiden "dokunulmaz" olan oyuncular, artık projeye uzun vadede uygunlukları açısından değerlendiriliyor. Ugarte ve Casemiro'dan aynı anda ayrılan United, tamamen yeni bir orta saha için yol açabilir.

Deneyimli Brezilyalı ve enerjik Uruguaylı oyuncunun ayrılmasıyla, Carrington'daki transfer ekibi orta sahayı güçlendirmek için potansiyel yedeklerin kısa listesini hazırladı. United'ın Carlos Baleba, Adam Wharton ve Elliot Anderson'ı üç olası hedef olarak belirlediği ve birden fazla yeni transfer için büyük bir harcama yapacağı bildiriliyor.