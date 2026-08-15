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Çeviri:

Manchester United-Milan CANLI

M. United - AC Milan
AC Milan
M. United
Club Friendlies

Amorim'in takımının Serie A'da Torino'ya karşı yapacağı ilk maç öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını bizimle canlı takip edin.

Hazırlık maçı

Manchester United-Milan 1-0

Goller: 2' Maguire (Ma)


Milan, yaz hazırlıkları kapsamındaki yolculuğunu bir başka prestijli hazırlık maçıyla sürdürüyor: Ferragosto randevusunda saat 16.45'te rakip Manchester United.

Perth'teki derbide Inter ile berabere kaldıktan ve Endonezya'da Chelsea'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra, Ruben Amorim'in Milan'ı, kötü ayrıldığı eski takımına karşı, Michael Carrick'in Reds'iyle karşılaşmak üzere Polonya'nın Wroclaw kentine uçuyor.

Serie A'daki ilk maçına, 23 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Torino karşısında çıkmasına yedi gün kala, sakatlıklar ve transfer nedeniyle eksiklerden hâlâ ciddi şekilde etkilenen Diavolo için son prova. Teknik tercihle Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku kadro dışında bırakıldı; artık projenin dışında kalan bu isimlerin yanı sıra Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulsic de çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle yok.


Bu transfer döneminde Serie A'nın ve Milan tarihinin en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos, ilk kez resmi olmayan bir maçta ilk 11'de sahaya çıkıyor.





  • Goller ve öne çıkan anlar:

    25' - Bruno Fernandes soldan ceza sahasına sızdı, topla buluşup sol ayağıyla vurdu ama dışarı gönderdi.


    23' - Yine Cissé, soldan güzel bir girişim: ceza sahasına girdi, çalımını attı ve yakın direğe vurdu, ancak zayıf kaldı.


    18' - Milan'ın bir başka şutu, top verkaç sonrası Cisse'ye geldi: bekletmeden vurdu ve top üstten auta gitti.


    15' - Yine Milan, Chukwueze'nin güzel çalımının ardından ceza sahasında karambol, top Loftus Cheek'e geldi: sağ ayağıyla vurdu, Lammens ayağıyla kurtardı.


    8' - Milan cevap verdi, Pavlovic'ten solda güzel bir girişim, Jashari'ye çıkardı, onun ortadaki Loftus Cheek'e pasında: ceza sahası dışından sert ama merkezden bir şut.


    2' - UNITED HEMEN GOLÜ BULDU, MAGUIRE! Soldan kullanılan kornerde İngiliz oyuncu, Musah'a üstünlük kurup kafayı vurdu ve skoru 1-0'a getirdi. AC Milan için şok bir başlangıç.


    1' - United için ilk anda fırsat: Dorgu soldan etkili geldi, ceza sahasına girip sert vurdu, Torriani topu kornere çelmeyi başardı.

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  • Maç kağıdı

    Manchester United-Milan 1-0

    Goller: 2' Maguire (Ma)


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; DIallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Tek. direktör: Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Tek. direktör: Amorim.


    Sarı kartlar: Estupinan (Mi)

    Kırmızı kartlar:

    Asistler:


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