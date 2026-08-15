Hazırlık maçı

Manchester United-Milan 1-0

Goller: 2' Maguire (Ma)





Milan, yaz hazırlıkları kapsamındaki yolculuğunu bir başka prestijli hazırlık maçıyla sürdürüyor: Ferragosto randevusunda saat 16.45'te rakip Manchester United.

Perth'teki derbide Inter ile berabere kaldıktan ve Endonezya'da Chelsea'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra, Ruben Amorim'in Milan'ı, kötü ayrıldığı eski takımına karşı, Michael Carrick'in Reds'iyle karşılaşmak üzere Polonya'nın Wroclaw kentine uçuyor.

Serie A'daki ilk maçına, 23 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Torino karşısında çıkmasına yedi gün kala, sakatlıklar ve transfer nedeniyle eksiklerden hâlâ ciddi şekilde etkilenen Diavolo için son prova. Teknik tercihle Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku kadro dışında bırakıldı; artık projenin dışında kalan bu isimlerin yanı sıra Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulsic de çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle yok.





Bu transfer döneminde Serie A'nın ve Milan tarihinin en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos, ilk kez resmi olmayan bir maçta ilk 11'de sahaya çıkıyor.















