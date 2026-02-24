2020'de United'a katıldığından beri tartışmasız en iyi oyuncu olmasına rağmen, Fernandes'in Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki oyuncu, en verimli yıllarını Red Devils'a adadı ve bunun karşılığında bir FA Cup ve bir Carabao Cup kazandı, ancak spekülasyonlara göre yaz aylarında yeni bir maceraya atılmak için takımdan ayrılabilir. Suudi Pro Ligi ve Real Madrid ile adı anılan oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağı iddialarıise kısa süre önce yalanlandı.

Fernandes'in yerini alacağı tahmin edilen oyunculardan biri Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer. Eski United forveti Louis Saha, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin yıldız oyuncusunun çok yönlülüğüne hayranolduğunu açıkladı.

Saha, "Cole Palmer'ı Manchester United'da görmek inanılmaz heyecan verici olurdu. Artık Man City oyuncusu değil... Hücumda hemen hemen her pozisyonda oynayabilir.

Chelsea'de belki de 10 farklı tipte forvetle oynamayı başardı ve hala ana adam olmaya devam ediyor. Bu da onun ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor.

Bruno Fernandes Man Utd'den ayrılırsa, Cole Palmer onun yerine geçmek için mükemmel bir seçim olur. Heyecan verici bir oyuncu ve hala genç, Old Trafford'a mükemmel uyum sağlayacak enerji ve özgüvene sahip."