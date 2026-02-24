Getty Images
Çeviri:
Manchester United, maaş giderlerini azaltmak amacıyla Bruno Fernandes'in yerine Morgan Gibbs-White'ı düşünüyor
Fernandes'in Man Utd'deki geleceği belirsiz
2020'de United'a katıldığından beri tartışmasız en iyi oyuncu olmasına rağmen, Fernandes'in Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki oyuncu, en verimli yıllarını Red Devils'a adadı ve bunun karşılığında bir FA Cup ve bir Carabao Cup kazandı, ancak spekülasyonlara göre yaz aylarında yeni bir maceraya atılmak için takımdan ayrılabilir. Suudi Pro Ligi ve Real Madrid ile adı anılan oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağı iddialarıise kısa süre önce yalanlandı.
Fernandes'in yerini alacağı tahmin edilen oyunculardan biri Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer. Eski United forveti Louis Saha, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin yıldız oyuncusunun çok yönlülüğüne hayranolduğunu açıkladı.
Saha, "Cole Palmer'ı Manchester United'da görmek inanılmaz heyecan verici olurdu. Artık Man City oyuncusu değil... Hücumda hemen hemen her pozisyonda oynayabilir.
Chelsea'de belki de 10 farklı tipte forvetle oynamayı başardı ve hala ana adam olmaya devam ediyor. Bu da onun ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor.
Bruno Fernandes Man Utd'den ayrılırsa, Cole Palmer onun yerine geçmek için mükemmel bir seçim olur. Heyecan verici bir oyuncu ve hala genç, Old Trafford'a mükemmel uyum sağlayacak enerji ve özgüvene sahip."
- Getty Images Sport
Gibbs-White, Portekizli yıldızın potansiyel yedeği olarak gösteriliyor
Daily Mail, United'ın Gibbs-White'ı izlemek için bir dizi Premier League rakibine katıldığını iddia ediyor, ancak kulübün yeni getirilen maaş skalasını ihlal etmek istemediğini de hemen ekliyor. Yaz transfer döneminde takıma katılan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko, haftalık 150.000 sterlin civarında maaşlarla sözleşme imzaladı ve Gibbs-White'ın transfer olmak istemesi halinde benzer şartlarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Gibbs-White, Forest'ın eski teknik direktörü Nuno Espirito Santo yönetiminde Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandığı 2024-25 sezonunda 34 Premier Lig maçında 7 gol atıp 8 asist yaparak muhteşem bir performans sergiledi. Bu sezon da iyi bir performans sergiliyor ve İngiltere'nin en üst liginde 6 gol attı. Ayrıca geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı alınan etkileyici galibiyette sezonun ilk Avrupa golünü attı.
Fernandes ise United formasıyla bir sezonda en düşük gol sayısını kaydetme tehlikesiyle karşı karşıya. Portekizli oyuncu, United'ın Ole Gunnar Solskjaer ile başladığı ve Ralf Rangnick ile bitirdiği 2021-22 sezonunda tüm turnuvalarda attığı 10 golü yakalamak için 4 gol daha atması gerekiyor.
Kırmızı Şeytanlar bu yaz maaşları düşürmeyi umuyor
United'ın bu yaz en büyük hedeflerinden biri, istenmeyen bazı oyuncuları elden çıkararak maaş giderlerini azaltmak olacak. Kulüp, orta saha oyuncusu Casemiro'nun sezon sonunda ayrılacağını zaten doğruladı. Barcelona'nın ise Marcus Rashford'un Camp Nou'ya kiralanmasının ardından, bu kiralamayı kalıcı bir transfer haline getirmeye karar vermesi umuluyor.
Haftada yaklaşık 250.000 sterlin kazandığı tahmin edilen Jadon Sancho da sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacak, Harry Maguire ise mevcut sezonun ötesinde United'da kalmak istiyorsa maaşında kesintiye gitmek zorunda kalabilir.
- Getty Images Sport
Gibbs-White, bir sonraki transfer döneminde talep görecek gibi görünüyor.
Gibbs-White'ın transferiyle ilgilenen tek takım United olmayacak, özellikle de Forest Premier Lig'den düşerse. Tottenham geçen yaz 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varmak üzereydi, ancak Gibbs-White City Ground'da yeni bir sözleşme imzalayınca görüşmeler kesildi.
Yerel rakibi Manchester City de Gibbs-White ile ilgilendiği bilinen bir başka takım ve onu Etihad Stadyumu'na getirmek isterse ona daha yüksek bir maaş teklif edebilecek.
Reklam