Getty
Çeviri:
Manchester United, maaş giderlerini azaltma çabaları devam ederken, yedek kaleci Altay Bayındır'ı Türk devlerine satmak için anlaşma sağladı
Zorlu bir Premier Lig serüveninin sonu
Bu transfer, 27 yaşındaki kalecinin Premier Lig'de geçirdiği zorlu bir dönemin hızlı bir şekilde sona ermesini temsil ediyor. Türk milli takımının düzenli oyuncusu olmasına rağmen, Bayındır, Fenerbahçe'den yaklaşık 5 milyon euroya transfer olduktan sonra kendini yedek kulübesinde buldu. United, yeni spor yapısı altında finansal sürdürülebilirliğe odaklandığından, yüksek maaşlı yardımcı oyuncuları transfer etmek bir öncelik haline geldi. Kulüp yönetimi, eski Fenerbahçe kaptanının satışını, kaynakları serbest bırakmak ve oyuncunun başka bir kulüpte düzenli olarak ilk takımda oynama şansını yeniden kazanmasını sağlamak için mantıklı bir adım olarak görüyor.
- AFP
Beşiktaş anlaşmasının detayları
Fanatik'in haberine göre, United ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler son haftalarda hızla ilerledi ve Bayındır'ın Kara Kartallar'a transfer olacağına dair bir anlaşma sağlandı. İstanbul ekibi, kış transfer döneminde de oyuncuya ilgi göstermiş, ancak o dönemde anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Beşiktaş yönetiminin ısrarlı çabaları sonunda sonuç verdi. Haberlere göre, Türk kulübü, oyuncunun maaş beklentileriyle ilgili ilk engelleri aştıktan sonra, mali şartları makul bir seviyeye indirmeyi başardı. Görüşmelerin, oyuncunun mevcut kazancına ulaşmaya çalışırken ilk başta tıkanmış olduğu, ancak transferi kolaylaştırmak için sonunda bir uzlaşma sağlandığı anlaşılıyor.
Anlaşmanın nihai şartları, işlemde yer alan tüm taraflar için "mutlu son" olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ın 5 milyon euro civarında bir ücret ödemesi bekleniyor, bu da United'ın 2023'ten itibaren ilk yatırımını geri kazanmasını sağlayacak. Sözleşmenin ayrıntılarına ilişkin haberlerde, kalecinin yaklaşık 3 milyon euro maaş talep ettiği, ancak 2 milyon euroya indirildiği belirtiliyor.
Old Trafford'da zorlu bir görev süresi
Bayındır'ın İngiltere'de geçirdiği süre boyunca istatistikleri, sınırlı fırsatlar arasında ritmini bulmakta zorlanan bir oyuncuyu yansıtıyor. Eylül 2023'te takıma katıldığından beri, şu anda Türk takımı Trabzonspor'a kiralanmış olan Andre Onana'nın yedeği olarak kullanılıyordu. Bayındır, takıma katıldığından beri tüm turnuvalarda 17 maça çıktı ve üç kez kalesini gole kapattı.
Maçlarda çok az süre alsa da, profesyonelliği teknik ekip tarafından hiçbir zaman sorgulanmadı. Ancak, kalede daha istikrarlı bir varlık gösterilmesi gerekliliği ve kulübün kaleci kadrosunu yeniden düzenleme isteği, onun uzun vadeli geleceğinin Manchester'dan uzak olacağı anlamına geliyordu. Şu anda satış kararı, United'ın değerli bir oyuncunun yedek kulübesinde atıl kalmasını önlemek için proaktif bir hamle olarak görülüyor. Bayındır şu anda Senne Lammens'in yedeği olarak görev yapıyor. Türk milli takım oyuncusu için, Türkiye'nin en tarihi kulüplerinden birinin savunma hattını yönetme şansı, İngiltere'nin kuzeybatısında geçirdiği dönemde bir miktar durgunlaşan kariyerini yeniden canlandırmak için mükemmel bir platform sunuyor.
- Getty Images Sport
Yaz transfer dönemine bakış
Transfer dönemi yaklaşırken, anlaşmanın formalitelerinin minimum düzeyde bir telaşla tamamlanması bekleniyor. Anlaşma o kadar ilerlemiş durumda ki, oyuncu kayıt dönemi başlar başlamaz sözleşmeyi imzalamaya hazır.
United için bu satış, kadroyu yenilemek isteyen kulüp için çok daha büyük bir yapbozun sadece bir parçası. Bayındır'ın maaşını defterlerden çıkararak, kulüp Premier Lig takımları için önemli bir tartışma konusu haline gelen Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kapsamında ek bir alan yaratıyor. Şimdi odak noktası, Lammens'in yerine güvenilir bir yedek bulmak, muhtemelen kendi altyapısından yetişmiş bir oyuncu veya daha düşük maaşlı deneyimli bir kaleci. Beşiktaş ise, Süper Lig'i çok iyi bilen, kendini kanıtlamış uluslararası bir yetenek kazanarak, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesinde kadrosunu güçlendirdi.
Reklam