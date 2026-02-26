Manchester United, maaş giderlerini azaltma çabaları devam ederken, yedek kaleci Altay Bayındır'ı Türk devlerine satmak için anlaşma sağladı

Fanatik'in haberine göre, United ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler son haftalarda hızla ilerledi ve Bayındır'ın Kara Kartallar'a transfer olacağına dair bir anlaşma sağlandı. İstanbul ekibi, kış transfer döneminde de oyuncuya ilgi göstermiş, ancak o dönemde anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Beşiktaş yönetiminin ısrarlı çabaları sonunda sonuç verdi. Haberlere göre, Türk kulübü, oyuncunun maaş beklentileriyle ilgili ilk engelleri aştıktan sonra, mali şartları makul bir seviyeye indirmeyi başardı. Görüşmelerin, oyuncunun mevcut kazancına ulaşmaya çalışırken ilk başta tıkanmış olduğu, ancak transferi kolaylaştırmak için sonunda bir uzlaşma sağlandığı anlaşılıyor.

Anlaşmanın nihai şartları, işlemde yer alan tüm taraflar için "mutlu son" olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ın 5 milyon euro civarında bir ücret ödemesi bekleniyor, bu da United'ın 2023'ten itibaren ilk yatırımını geri kazanmasını sağlayacak. Sözleşmenin ayrıntılarına ilişkin haberlerde, kalecinin yaklaşık 3 milyon euro maaş talep ettiği, ancak 2 milyon euroya indirildiği belirtiliyor.