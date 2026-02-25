Getty Images Sport
Manchester United, Kobbie Mainoo ile sözleşme konusunda çıkmaza girdi
Manchester United, Mainoo ile görüşmelere henüz başlamadı.
The Sun'a göre, United henüz Mainoo ile yeni bir sözleşme için görüşmelere başlamadı. İngiltere milli takım oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve habere göre oyuncu yaz aylarında kulüpten kiralık olarak ayrılmak istedi. Ruben Amorim yönetiminde hiçbir maçta ilk 11'de yer almamıştı, ancak eski Tottenham ve United orta saha oyuncusu Carrick'in geçici teknik direktör olarak atanmasından bu yana ilk 11'e geri döndü. United, Mainoo'nun sözleşmesini bir yıl daha uzatma seçeneğine sahip.
Orta saha oyuncusu henüz tam anlamıyla hazır olmasa da, Carrick genç oyuncuya ders vermekten kasıtlı olarak kaçınıyor. Teknik direktör, bu kadar zorlu bir zihinsel dönemden sonra, en iyi koçluk müdahalesinin genellikle hiç müdahale etmemek olduğunu ve "büyük yetenek"e nefes alması ve hemen yerinin doldurulacağı korkusu olmadan doğal akışını bulması için alan tanınması gerektiğini düşünüyor.
Carrick'in orta saha oyuncusuna övgüsü
Carrick, sezon ilerledikçe genç orta saha oyuncusunun potansiyelinden övgüyle bahsetti.
BBC Sport'a verdiği demeçte, "Kobbie'yi uzun zamandır tanıyorum. Onunla çalışmaya başladığımda, sanırım 13 ya da 14 yaşındaydı, ben de koçluk lisansımı almaya başlamıştım - bu birkaç yıl önceydi" dedi. "Sadece küçük parçalar. Ve sonra, tabii ki, buraya ilk geldiğimde, o da biraz ortalıktaydı.
"Onu tanıdığım, onunla deneyimim olduğu ve bu kadar büyük maçlarda bu seviyede performans gösterdiğini gördüğüm için... Daha önce koçların burada olmaya ve bununla başa çıkacak seviyede olmaya hazır olmaları gerektiğini söylemiştim. Kobbie'nin bu kadar genç yaşta başardıkları gerçekten inanılmaz.
"Onun hala ne kadar genç olduğunu unutuyoruz. Onun oyununu izlemeyi ve neler yapabileceğini bilmeyi çok seviyordum. Bu yüzden onu oynatmak benim için büyük bir karar değildi. Ve dürüst olmak gerekirse, oynamadığınız zaman ritminizi ve formunuzu bulmak kolay değildir. Daha iyi olabileceği, geliştirebileceği şeyler var, ama biz henüz bunlara başlamadık çünkü onu serbest bırakıp kendi akışını bulmasına izin veriyoruz."
"Ona çok fazla şey vermemeye gerçekten dikkat ettim - birkaç küçük ipucu, biraz pozisyonla ilgili şeyler ve burada orada bazı küçük şeyler - ama onun ne olduğuna güveniyorum. O harika bir futbolcu ve büyük bir yeteneği var."
Tuchel'in çağrısı
Mainoo, İngiltere milli takımında 10 kez forma giydi ancak yeni teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde henüz forma şansı bulamadı. En son, geçici teknik direktör Lee Carsley yönetiminde, Eylül 2024'te İngiltere'nin İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 yendiği maçta milli takımda forma giydi.
Ancak Alman teknik adam, orta saha oyuncusunun geri dönüşüne kapıyı açtı.
Tuchel, UEFA Uluslar Ligi kura çekimine katılırken, "Mainoo'nun sahalara dönmesi harika. O çok büyük bir yetenek" dedi.
"İngiltere için bir turnuvayı baştan sona oynadı, bu yüzden tekrar gündeme geldi, Luke Shaw ve Harry [Maguire] de öyle.
"Aniden sahneye geri dönen bazı oyuncular var, şu anda dörtlü savunma oynuyorlar ve şu anda bizim yapımıza daha kolay uyum sağlayabilecek farklı bir stil ile oynuyorlar. Bu iyi bir rekabet."
Sırada ne var?
İngiltere, Mart ayında yapılacak Dünya Kupası hazırlık maçlarında Uruguay ve Japonya ile karşılaşacak; turnuvada ise Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan L Grubu'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile oynayacak.
