Manchester United, Kobbie Mainoo ile sözleşme konusunda çıkmaza girdi

Carrick, sezon ilerledikçe genç orta saha oyuncusunun potansiyelinden övgüyle bahsetti.

BBC Sport'a verdiği demeçte, "Kobbie'yi uzun zamandır tanıyorum. Onunla çalışmaya başladığımda, sanırım 13 ya da 14 yaşındaydı, ben de koçluk lisansımı almaya başlamıştım - bu birkaç yıl önceydi" dedi. "Sadece küçük parçalar. Ve sonra, tabii ki, buraya ilk geldiğimde, o da biraz ortalıktaydı.

"Onu tanıdığım, onunla deneyimim olduğu ve bu kadar büyük maçlarda bu seviyede performans gösterdiğini gördüğüm için... Daha önce koçların burada olmaya ve bununla başa çıkacak seviyede olmaya hazır olmaları gerektiğini söylemiştim. Kobbie'nin bu kadar genç yaşta başardıkları gerçekten inanılmaz.

"Onun hala ne kadar genç olduğunu unutuyoruz. Onun oyununu izlemeyi ve neler yapabileceğini bilmeyi çok seviyordum. Bu yüzden onu oynatmak benim için büyük bir karar değildi. Ve dürüst olmak gerekirse, oynamadığınız zaman ritminizi ve formunuzu bulmak kolay değildir. Daha iyi olabileceği, geliştirebileceği şeyler var, ama biz henüz bunlara başlamadık çünkü onu serbest bırakıp kendi akışını bulmasına izin veriyoruz."

"Ona çok fazla şey vermemeye gerçekten dikkat ettim - birkaç küçük ipucu, biraz pozisyonla ilgili şeyler ve burada orada bazı küçük şeyler - ama onun ne olduğuna güveniyorum. O harika bir futbolcu ve büyük bir yeteneği var."