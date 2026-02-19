Manchester United kadın takımının Atletico Madrid maçı değerlendirmeleri: Jess Park formda! Lionesses yıldızı, Red Devils'ın Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmasını garantilemesi ile yeniden parladı

İngiltere'deki karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Atleti oldu, özellikle Synne Jensen United'a büyük sorunlar çıkardı. Jensen, Phallon Tullis-Joyce'u erken bir aşamada akıllı bir kurtarışa zorladı ve sonuçta kazanılan kornerde Lauren'ın kafası ile farkı azaltması gerekirken, top barın üzerinden dışarıya gitti. Ancak ev sahibi takım iyi tepki verdi ve Lea Schuller, Lisa Naalsund ve Melvine Malard'ın iyi fırsatlarından sonra, nihayet gol geldi.

Naalsund, sol kanattan hızla ilerleyip Zigiotti'ye pas verdi ve Zigiotti, konuk takımın kalecisi Lola Gallardo'yu geçerek muhteşem bir vuruşla golü attı. Bundan sonra United kontrolü ele geçirdi ve Hinata Miyazawa'nın akıllı şutu kaleci tarafından kurtarıldıktan sonra Park, uzak mesafeden attığı muhteşem şutla ev sahibi taraftarları coşturdu ve takımını 2-0 önde devreye soktu.

United'ın skoru daha da artırmaması şaşırtıcıydı. Park direkten döndü, oyuna giren Ellen Wangerheim Gallardo'nun ellerini yaktı ve genç oyuncu Jessica Anderson, oyuna son dakikalarda girerek özellikle hareketli bir performans sergiledi ve İspanya milli takımının kalecisini bir kez daha iyi bir kurtarışa zorladı. Ancak iş çoktan bitmişti ve Red Devils, ilk kez UWCL çeyrek finaline yükseldi. Burada Alman şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacaklar.

GOAL, Leigh Sports Village'daki Man Utd oyuncularını değerlendiriyor...