Ameé Ruszkai

Çeviri:

Manchester United kadın takımının Atletico Madrid maçı değerlendirmeleri: Jess Park formda! Lionesses yıldızı, Red Devils'ın Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmasını garantilemesi ile yeniden parladı

Manchester United, Julia Zigiotti Olme ve Jess Park'ın Perşembe günü Atletico Madrid'e karşı attığı gollerle 2-0 galip gelerek toplamda 5-0'lık bir skorla turu geçtikten sonra, gelecek ay ilk kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Kırmızı Şeytanlar iki maçta da çok etkili oynadılar ve İspanya'da aldıkları büyük galibiyete rağmen hız kesmediler ve ev sahibi taraftarlarına da keyifli bir performans sergilediler.

İngiltere'deki karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Atleti oldu, özellikle Synne Jensen United'a büyük sorunlar çıkardı. Jensen, Phallon Tullis-Joyce'u erken bir aşamada akıllı bir kurtarışa zorladı ve sonuçta kazanılan kornerde Lauren'ın kafası ile farkı azaltması gerekirken, top barın üzerinden dışarıya gitti. Ancak ev sahibi takım iyi tepki verdi ve Lea Schuller, Lisa Naalsund ve Melvine Malard'ın iyi fırsatlarından sonra, nihayet gol geldi.

Naalsund, sol kanattan hızla ilerleyip Zigiotti'ye pas verdi ve Zigiotti, konuk takımın kalecisi Lola Gallardo'yu geçerek muhteşem bir vuruşla golü attı. Bundan sonra United kontrolü ele geçirdi ve Hinata Miyazawa'nın akıllı şutu kaleci tarafından kurtarıldıktan sonra Park, uzak mesafeden attığı muhteşem şutla ev sahibi taraftarları coşturdu ve takımını 2-0 önde devreye soktu.

United'ın skoru daha da artırmaması şaşırtıcıydı. Park direkten döndü, oyuna giren Ellen Wangerheim Gallardo'nun ellerini yaktı ve genç oyuncu Jessica Anderson, oyuna son dakikalarda girerek özellikle hareketli bir performans sergiledi ve İspanya milli takımının kalecisini bir kez daha iyi bir kurtarışa zorladı. Ancak iş çoktan bitmişti ve Red Devils, ilk kez UWCL çeyrek finaline yükseldi. Burada Alman şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacaklar.

GOAL, Leigh Sports Village'daki Man Utd oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (7/10):

    İkinci maça iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, Atletico'nun skoru eşitlemesini engellemek için bazı iyi kurtarışlar yaptı.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    United'ın maçı koparmadan önce ilk yarıda yaptığı büyük bir kurtarış da dahil olmak üzere çok sağlam bir performans sergiledi.

    Maya Le Tissier (7/10):

    United kaptanının bir başka sağlam performansı. Her zamanki gibi oyunu yönlendirmese de, düzenli olarak önemli savunma müdahaleleri yaptı ve topla iyi oynadı.

    Millie Turner (7/10):

    Bazen topu biraz gevşek tutsa da savunmada bir kaya gibiydi ve ikili mücadelelerde üstünlük sağladı.

    Dominique Janssen (7/10):

    Sol bekte maça başladı ve ikinci yarıda sağ beke geçerek, genel olarak güçlü bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    45 dakika boyunca sahada her yerdeydi, topun içinde ve dışında çok iyi işler yaptı ve bir gol attı.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    Orta sahada sessizce işini yaptı, sahada geniş bir alanı kapladı ve diğerlerinin hücumda parlamasına olanak sağladı. Gallardo'nun iyi kurtarışı olmasaydı, kendisi de neredeyse bir gol atacaktı.

    Lisa Naalsund (8/10):

    Çok etkileyici bir performans sergiledi, sahaya bolca enerji kattı, pozitif oynadı ve iyi sonuçlar elde etti.

    Saldırı

    Jess Park (8/10):

    Bir başka muhteşem maçla iyi formunu sürdürdü. Maçın en önemli anı, skoru 2-0 yapan muhteşem golüydü.

    Lea Schuller (6/10):

    Her şey her zaman yolunda gitmedi ama bazı güzel dokunuşlar sergiledi ve iyi bir kurtarış olmasaydı gol atabilirdi.

    Melvine Malard (6/10):

    Kendi standartlarına göre sakin bir maç geçirdi, ancak yine de rakibe sorunlar çıkardı, çok çalıştı ve gol atabilirdi.

    Yedekler ve Menajer

    Simi Awujo (7/10):

    Devre arasında oyuna girdikten sonra çok canlıydı. İyi pres yaptı, ikili mücadelelerde sert oynadı ve topla pozitifti.

    Ellen Wangerheim (7/10):

    Santrfor olarak oynadı ancak diğer oyuncularla iyi bir uyum sergiledi ve çeşitli alanlarda boşlukları iyi değerlendirdi. Gol için iyi bir fırsat yakaladı ancak iyi bir kurtarışla golü engellendi.

    Gabby George (6/10):

    Son 25 dakikada sol bekte iyi bir performans gösterdi ve United'ın rahat bir şekilde maçı bitirmesinde neredeyse hiç hata yapmadı.

    Jessica Anderson (N/A):

    Maçın sonlarında United'da ilk kez forma giydi.

    Marc Skinner (7/10):

    Takımındaki eksiklikler nedeniyle yapabilecekleri sınırlıydı, ancak bu zorluklar karşısında yedek kulübesini iyi kullandı ve takımının işi bitirmesini sağladı.

