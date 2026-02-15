Goal.com
Manchester United women



Manchester United kadın futbolcularının London City Lionesses maçındaki performans değerlendirmeleri: Millie Turner son dakikada galibiyet golünü atarken, Jess Park muhteşem bir golle Red Devils'ın yedinci galibiyetini garantiledi

Manchester United, Kadınlar Süper Ligi'nde Londra City Lionesses'i 2-1 yenerek tüm turnuvalarda yedinci galibiyetini aldı. Jess Park'ın muhteşem golüyle skoru eşitledi ve sakatlığından dönen Millie Turner'ın son dakikalarda attığı golle üç puanı garantiledi. Nikita Parris, yeni yükselen konuk takıma üstünlük sağlamıştı. Red Devils, zorlu galibiyetle ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

London City Lionesses maça hızlı başladı ve Parris, sadece beş dakika sonra Jayde Riviere'nin önünde eğilerek Freya Godfrey'in davetkar pasını kafayla ağlara gönderdi. Konuk takım erken golüyle ev sahibi taraftarları şaşkına çevirdi ve United maçın ilk dakikalarında oyuna girmekte zorlandı.

Parris, hücumda büyük bir yıkım yaratıyordu. Kendi sahasında Riviere'den topu kaparak bir fırsat yakaladı, ancak bu fırsat sonuçsuz kaldı. Ardından Maya Le Tissier'i geçerek Jana Fernandez'e pas verdi, ancak Fernandez topu üst direğin üzerinden dışarı attı. Godfrey karşı tarafta bir fırsat yakaladı, ancak içeriye doğru keserek üst köşeye az farkla ıskaladı.

Yarım saatlik bir süre geçtikten sonra, oyunun gidişatına tamamen ters bir şekilde, United skoru eşitledi ve bu, Park'ın muhteşem bir anıydı. Turner'dan bir pas alan 24 yaşındaki oyuncu, sol kanattan içeri girerek orta sahanın ortasından geçip, ceza sahasının kenarından uzak köşeye güçlü bir şut attı.

United skoru eşitledi ama diğer tarafta endişeler devam etti. Le Tissier kendi altı metre alanında son anda müdahale yapmak zorunda kaldı, ardından kaleci Phallon Tullis-Joyce ilk yarının uzatma dakikalarında topu doğrudan Parris'e verdi, ancak İngiltere forvetinin zayıf şutunu kurtardı.

Le Tissier ikinci yarının başında çizgiden topu uzaklaştırdı, ancak United daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve son yarım saatin büyük bölümünde topu domine etti. Ancak net gol fırsatları azdı ve konuk takım bir puanla ayrılacak gibi görünüyordu. Ancak Turner, Eylül ayından bu yana ilk kez sahaya çıktığı maçta, Le Tissier'in serbest vuruşunu kafayla gole çevirerek ev sahibi taraftarları coşturdu.

United, uzatma dakikalarının son saniyelerine kadar üç puanı koruyacak gibi görünüyordu, ancak Isobel Goodwin'in kafası direğin dibinden birkaç santim uzağa gitti. United'ın klasik performanslarından biri değildi, ancak bu galibiyetle muhteşem galibiyet serisini sürdürüyor ve WSL şampiyonluğu için zayıf da olsa umutlarını koruyor.

GOAL, Man Utd oyuncularını Progress with Unity Stadium'da değerlendirdi...

  • Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    İlk yarının son dakikalarında Parris'in ayaklarına yaptığı kötü pas pahalıya mal olabilirdi, ancak sonuçta öyle olmadı. Gol konusunda pek şansı yoktu, ancak kendi sahasını iyi yönetti.

    Jayde Riviere (4/10):

    Sakatlık nedeniyle maçın sonlarında oyundan çıkması talihsizlikti, ancak Parris ve Pattinson'a karşı zorlanarak Kanadalı oyuncunun en iyi günü değildi. İlk yarıda gereksiz bir faulle sarı kart gördü ve o andan itibaren ip üzerinde yürüyordu.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Sahanın her iki ucunda da çok önemliydi. Kaptan, neredeyse kesin bir golü önlemek için çok önemli bir kayma bloğu yaptı, başka bir şutu çizgiden uzaklaştırdı ve üstüne üstlük, ceza sahasında kaos yaratan tehlikeli bir serbest vuruş yaptı ve Turner'ın galibiyet golüne asist yaptı.

    Millie Turner (8/10):

    Defans oyuncusu, Eylül ayında London City ile oynanan maçtan bu yana ilk kez forma giydi ve ilk golün asistini yaptıktan sonra son dakikalarda galibiyet golünü attı. Defansta da büyük katkı sağladı ve United, 29 yaşındaki oyuncunun geri dönmesinden çok memnun olacak.

    Gabby George (5/10):

    İlk yarıda oyundan çıkan sol bek, Godfrey karşısında zor bir görevle karşı karşıya kaldı ve tehlikeli kanat oyuncusuna karşı çoğunlukla ikinci planda kaldı.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Lisa Naalsund (6/10):

    İkinci yarıda United'ın iyileşmesine katkıda bulundu ve orta sahada kontrolü yeniden ele geçirmek için mücadele etti.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    %88,9 pas isabet oranıyla Japon oyuncu, top hakimiyetinde sakinliğini korudu ve United'ın geri dönüşünde önemli rol oynadı.

    Simi Awujo (4/10):

    İlk yarıda Zigiotti Olme ile değiştirilen Awujo, konuk takımın ilk yarıyı üstün geçirdiği maçta oyuna girmekte zorlandı.

  • Saldırı

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Bir saatin hemen ardından oyundan çıkan İsveçli oyuncu, ilk yarıda sol kanatta dikkat çeken bir an yaşadı, ancak bunun dışında oyuna etki etmekte zorlandı.

    Jess Park (7/10):

    Bazı anlarda oyundan kopmasına rağmen, Park gerektiğinde kalitesini gösterdi ve attığı golle United'ı maça geri döndürdü.

    Lea Schuller (6/10):

    Forvet, rakip savunmayı zorladı ve takım için çok mücadele etti, ancak bu maçta şut veya gol fırsatı bulamadı.

  • Yedekler ve Menajer

    Hanna Lundkvist (6/10):

    İlk yarıda George'un yerine oyuna girdi ve Godfrey'i durdurmaya çalıştı. Londra City'nin kanat oyuncusu, ikinci yarıda daha az etkiliydi, ancak yine de bazı anlarda etkili olmayı başardı.

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Devre arasında oyuna giren orta saha oyuncusu, birkaç pas hatası yaptı ancak orta sahada dengeleri sağlamada rol oynadı.

    Dominique Janssen (6/10):

    United'ın savunmasını daha sağlam hale getirmek için oyuna girdi ve konuk takımın ikinci yarıda çok daha az atağa çıkmasını sağladı.

    Layla Drury (6/10):

    16 yaşındaki oyuncu, maçın sonlarında Riviere'nin yerine oyuna girdi ve yaşına göre çok olgun bir performans sergiledi.

    Marc Skinner (7/10):

    Takımının en akıcı performansı olmayabilir, ancak Skinner, United'ın geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda maça ağırlığını koyduğunu gördü. Galibiyet serisini yedi maça çıkarmak büyük bir başarı.

