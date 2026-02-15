Manchester United kadın futbolcularının London City Lionesses maçındaki performans değerlendirmeleri: Millie Turner son dakikada galibiyet golünü atarken, Jess Park muhteşem bir golle Red Devils'ın yedinci galibiyetini garantiledi

London City Lionesses maça hızlı başladı ve Parris, sadece beş dakika sonra Jayde Riviere'nin önünde eğilerek Freya Godfrey'in davetkar pasını kafayla ağlara gönderdi. Konuk takım erken golüyle ev sahibi taraftarları şaşkına çevirdi ve United maçın ilk dakikalarında oyuna girmekte zorlandı.

Parris, hücumda büyük bir yıkım yaratıyordu. Kendi sahasında Riviere'den topu kaparak bir fırsat yakaladı, ancak bu fırsat sonuçsuz kaldı. Ardından Maya Le Tissier'i geçerek Jana Fernandez'e pas verdi, ancak Fernandez topu üst direğin üzerinden dışarı attı. Godfrey karşı tarafta bir fırsat yakaladı, ancak içeriye doğru keserek üst köşeye az farkla ıskaladı.

Yarım saatlik bir süre geçtikten sonra, oyunun gidişatına tamamen ters bir şekilde, United skoru eşitledi ve bu, Park'ın muhteşem bir anıydı. Turner'dan bir pas alan 24 yaşındaki oyuncu, sol kanattan içeri girerek orta sahanın ortasından geçip, ceza sahasının kenarından uzak köşeye güçlü bir şut attı.

United skoru eşitledi ama diğer tarafta endişeler devam etti. Le Tissier kendi altı metre alanında son anda müdahale yapmak zorunda kaldı, ardından kaleci Phallon Tullis-Joyce ilk yarının uzatma dakikalarında topu doğrudan Parris'e verdi, ancak İngiltere forvetinin zayıf şutunu kurtardı.

Le Tissier ikinci yarının başında çizgiden topu uzaklaştırdı, ancak United daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve son yarım saatin büyük bölümünde topu domine etti. Ancak net gol fırsatları azdı ve konuk takım bir puanla ayrılacak gibi görünüyordu. Ancak Turner, Eylül ayından bu yana ilk kez sahaya çıktığı maçta, Le Tissier'in serbest vuruşunu kafayla gole çevirerek ev sahibi taraftarları coşturdu.

United, uzatma dakikalarının son saniyelerine kadar üç puanı koruyacak gibi görünüyordu, ancak Isobel Goodwin'in kafası direğin dibinden birkaç santim uzağa gitti. United'ın klasik performanslarından biri değildi, ancak bu galibiyetle muhteşem galibiyet serisini sürdürüyor ve WSL şampiyonluğu için zayıf da olsa umutlarını koruyor.

GOAL, Man Utd oyuncularını Progress with Unity Stadium'da değerlendirdi...