Tom Maston

Çeviri:

Manchester United kadın futbolcularının Chelsea maçındaki performans değerlendirmeleri: Phallon Tullis-Joyce'un kahramanlıkları yeterli olmadı, Red Devils'ın FA Cup finallerindeki serisi sona erdi

Manchester United'ın dördüncü kez üst üste Kadınlar FA Kupası finaline ulaşma çabası, Pazar günü Chelsea ile oynadıkları beşinci tur maçında uzatmaların ardından 2-1 mağlup olarak sona erdi. Phallon Tullis-Joyce, Red Devils'ın kalesinde kahramanca bir performans sergiledi ancak Sam Kerr ve Naomi Girma'nın şutlarını engelleyemedi. Simi Awujo'nun beraberlik golü, Marc Skinner'ın takımına geri dönüş galibiyetini getiremedi.

İlk yarıda her iki takım da gol atma şansı yakaladı. Tullis-Joyce, Alyssa Thompson, Erin Cuthbert ve Lauren James'in şutlarını kurtardı (son ikisi olağanüstü kurtarışlardı), Jess Park ise Hannah Hampton'ı zorlu bir kurtarışa zorladıktan sonra iyi bir şansı üst direğin üzerinden dışarı attı.

Chelsea ilk yarıyı büyük ölçüde domine etti, ancak United ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve Melvine Malard'ın kaleye giden kafa vuruşunu Veerle Buurman çizgiden çıkardıktan sonra Park, 25 metreden sert bir şutla direği vurdu.

Ancak, Sonia Bompastor'un takımı, yedek oyuncu Kerr'in zıplayan topu köşeye göndererek öne geçti. United, sadece üç dakika geride kaldı, çünkü kendi yedek oyuncusu Awujo, Chelsea ceza sahası içindeki karambolden sonra topu ağlara göndererek maçı uzatmaya götürdü.

Ev sahibi takım kontrolü yeniden ele geçirdi ve Girma, ABD'li takım arkadaşı Tullis-Joyce'un Buurman'ın kafa vuruşunu direğe çarptırmasının ardından en hızlı tepkiyi vererek takımını öne geçirdi. United ikinci bir beraberlik golü için bastırdı, ancak Wembley'e bir kez daha gitme umudunu canlı tutacak net bir fırsat yaratamadı.

GOAL, Kingsmeadow'daki United oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (8/10):

    Thompson'ı uzak tutan güzel kurtarışın ardından, ilk yarıda Cuthbert ve James'in şutlarını iki muhteşem kurtarışla önledi. Şutlarında bazı sorunlar yaşadı, ancak her iki golde de şansı yoktu ve Buurman'ın kafasından gelen şutu yine muhteşem bir kurtarışla önledikten sonra ikinci golü yemesi özellikle şanssızlıktı.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Thompson ve ardından Baltimore karşısında zorlandı. Ev sahibi takımın üstünlüğü nedeniyle hücumdaki yeteneklerini sergileyemedi.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Kaleye gelen toplarla başa çıkmak için her zaman doğru yerdeydi ve topu elindeyken mükemmel bir soğukkanlılık gösterdi. Serbest vuruşlar da sorun yarattı, özellikle Awujo'nun beraberlik golünün hazırlık aşamasında.

    Millie Turner (7/10):

    Kaptanının yanında sağlam bir performans gösterdi. Zaman zaman iyi temizlikler yaptı ve kafayla topu iyi bir şekilde kontrol etti.

    Dominique Janssen (6/10):

    Bazen arkasına koşan oyuncular tarafından yakalandı, ancak bir sarı kart görmesine rağmen oldukça iyi toparlandı. İlk yarıda çizgiden topu uzaklaştırmak için doğru yerdeydi.

    Orta saha

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Topu iyi ileriye taşıdı ve parlak bir başlangıç yaptı, ancak ikinci yarıda oyundan çıkmadan önce giderek sinirleniyor gibi görünüyordu.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Maçın başında güzel paslar verdi, ancak United'ın top hakimiyetinin az olması nedeniyle etkisi kısa sürede azaldı.

    Lisa Naalsund (4/10):

    Bazı güzel boşluklar buldu, ancak pasları gerekli seviyede değildi. Sonunda savunmaya yardımcı olmak için daha geriye çekildi.

    Saldırı

    Jess Park (6/10):

    United'ın hücumda bir şeyler yapma olasılığı en yüksek olan oyuncuydu. İlk yarıda şutunu üstten dışarı attığında daha iyisini yapmalıydı, ancak ikinci yarıda uzun mesafeli şutunun direkten dönmesi büyük şanssızlıktı.

    Ellen Wangerheim (3/10):

    Öğleden sonra çoğu zaman forvette yalnız kaldı, ancak topu ileriye taşıdığında bunu gole çeviremedi. Maçın bitimine 20 dakika kala oyundan alındı.

    Melvine Malard (5/10):

    Sol kanatta bir tehdit oluşturdu ama son pasları ve şutları çoğu zaman yetersiz kaldı, özellikle ikinci yarının ortasında attığı şut çok yüksekti.

  • Yedekler ve Menajer

    Elisabeth Terland (5/10):

    Wangerheim'dan daha fazla ön alanda varlık gösterdi ancak gol şansı yakalayamadı.

    Simi Awujo (7/10):

    Beraberlik golünü atarak iyi bir performans gösterdi ve orta sahada kendini gösterdi.

    Gabby George (6/10):

    Uzatmaların ikinci yarısında oyuna girdi.

    Lea Schuller (5/10):

    Uzatmaların son 15 dakikasında oyuna girerek etkili olmaya çalıştı.

    Layla Drury (N/A):

    Son 10 dakikada oyuna girdi.

    Marc Skinner (6/10):

    Belki de oyuncu değişikliklerini biraz daha erken yapabilirdi, ancak takımının dinlenmemiş olması göz önüne alındığında, son skora rağmen yeterince iyi bir performans sergilediler.

