Manchester United kadın futbolcularının Chelsea maçındaki performans değerlendirmeleri: Phallon Tullis-Joyce'un kahramanlıkları yeterli olmadı, Red Devils'ın FA Cup finallerindeki serisi sona erdi

İlk yarıda her iki takım da gol atma şansı yakaladı. Tullis-Joyce, Alyssa Thompson, Erin Cuthbert ve Lauren James'in şutlarını kurtardı (son ikisi olağanüstü kurtarışlardı), Jess Park ise Hannah Hampton'ı zorlu bir kurtarışa zorladıktan sonra iyi bir şansı üst direğin üzerinden dışarı attı.

Chelsea ilk yarıyı büyük ölçüde domine etti, ancak United ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve Melvine Malard'ın kaleye giden kafa vuruşunu Veerle Buurman çizgiden çıkardıktan sonra Park, 25 metreden sert bir şutla direği vurdu.

Ancak, Sonia Bompastor'un takımı, yedek oyuncu Kerr'in zıplayan topu köşeye göndererek öne geçti. United, sadece üç dakika geride kaldı, çünkü kendi yedek oyuncusu Awujo, Chelsea ceza sahası içindeki karambolden sonra topu ağlara göndererek maçı uzatmaya götürdü.

Ev sahibi takım kontrolü yeniden ele geçirdi ve Girma, ABD'li takım arkadaşı Tullis-Joyce'un Buurman'ın kafa vuruşunu direğe çarptırmasının ardından en hızlı tepkiyi vererek takımını öne geçirdi. United ikinci bir beraberlik golü için bastırdı, ancak Wembley'e bir kez daha gitme umudunu canlı tutacak net bir fırsat yaratamadı.

GOAL, Kingsmeadow'daki United oyuncularını değerlendirdi...