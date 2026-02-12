Ziyaretçiler, eski United orta saha oyuncusu Vilde Boe Risa'nın sahada üstünlüğünü önceki takımına kaptırmasıyla, Malard'ın Terland'a pas vererek skoru açmasını kolaylaştırmasıyla, golü atmak için üç dakikadan az bir süreye ihtiyaç duydu. Norveçli oyuncu, beş dakika sonra Ellen Wangerheim'ın akıllıca yaptığı kafa vuruşunu gole çevirerek ikinci golünü attığını sandı, ancak Terland ofsayt pozisyonundaydı.

Bu durum, Atletico için bir uyanma çağrısı oldu ve takım, büyük bir fırsat yaratamasa da oyuna daha fazla girdi. United'ın en büyük tehlikesi, yağmurla ıslanan sahanın topun yanıltıcı bir şekilde sekmesine neden olması ve Dominique Janssen'i yakalaması ve Amaiur Sarriegi'yi arkaya kaçırmasıydı, ancak Anna Sandberg iyi bir şekilde durumu kurtardı. Ev sahibi takımın ilk yarıdaki çabalarının çoğu en iyi ihtimalle spekülatifti ve bu nedenle Malard, devre bitmeden hemen önce muhteşem bir vuruşla skoru 2-0'a getirdiğinde, maçın neredeyse bittiği anlaşılıyordu.

Bu his ikinci yarıda da devam etti, Jayde Riviere güçlü bir vuruşla Lola Gallardo'yu sınadı ve Jess Park ceza sahasının kenarından alt köşeyi az farkla kaçırdı. Ta ki Atleti son dakikalarda toparlanana kadar. Boe Risa, Phallon Tullis-Joyce'u serbest vuruştan mükemmel bir kurtarışa zorladı, Synne Jensen ceza sahasına girdi ve anlaşılmaz bir şekilde şut atmak yerine pas vermeyi tercih etti, bu da Maya Le Tissier'in mükemmel bir müdahale yapmasına olanak sağladı. Ardından Jensen, Tullis-Joyce'un kötü bir uzaklaştırmasını yakaladı ve çapraz direğin hemen üzerinden bir yarım vole vuruşu yaptı.

Ancak United, iki gol üstünlüğünü korudu ve maçın sonlarında Zigiotti'nin güzel bir takım hareketini tamamlayarak üçüncü golü attı. Bu, Atleti'nin gelecek hafta çeyrek finale çıkmak için bir mucizeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

GOAL, Alcala de Henares Spor Merkezi'ndeki United oyuncularını değerlendiriyor...