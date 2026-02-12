Goal.com
Manchester United kadın futbolcularının Atletico Madrid maçındaki performans değerlendirmeleri: Maya Le Tissier, Red Devils'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine bir adım atmasını sağlayan üstün performansıyla öne çıktı

Manchester United, Perşembe günü Elisabeth Terland, Melvine Malard ve Julia Zigiotti Olme'nin golleriyle İspanya'da Atletico Madrid'i 3-0 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı. Turnuvaya ilk kez katılan Kırmızı Şeytanlar, artık son sekize kalmayı garantiledi ve bir sonraki turda Bayern Münih ile karşılaşacak.

Ziyaretçiler, eski United orta saha oyuncusu Vilde Boe Risa'nın sahada üstünlüğünü önceki takımına kaptırmasıyla, Malard'ın Terland'a pas vererek skoru açmasını kolaylaştırmasıyla, golü atmak için üç dakikadan az bir süreye ihtiyaç duydu. Norveçli oyuncu, beş dakika sonra Ellen Wangerheim'ın akıllıca yaptığı kafa vuruşunu gole çevirerek ikinci golünü attığını sandı, ancak Terland ofsayt pozisyonundaydı.

Bu durum, Atletico için bir uyanma çağrısı oldu ve takım, büyük bir fırsat yaratamasa da oyuna daha fazla girdi. United'ın en büyük tehlikesi, yağmurla ıslanan sahanın topun yanıltıcı bir şekilde sekmesine neden olması ve Dominique Janssen'i yakalaması ve Amaiur Sarriegi'yi arkaya kaçırmasıydı, ancak Anna Sandberg iyi bir şekilde durumu kurtardı. Ev sahibi takımın ilk yarıdaki çabalarının çoğu en iyi ihtimalle spekülatifti ve bu nedenle Malard, devre bitmeden hemen önce muhteşem bir vuruşla skoru 2-0'a getirdiğinde, maçın neredeyse bittiği anlaşılıyordu.

Bu his ikinci yarıda da devam etti, Jayde Riviere güçlü bir vuruşla Lola Gallardo'yu sınadı ve Jess Park ceza sahasının kenarından alt köşeyi az farkla kaçırdı. Ta ki Atleti son dakikalarda toparlanana kadar. Boe Risa, Phallon Tullis-Joyce'u serbest vuruştan mükemmel bir kurtarışa zorladı, Synne Jensen ceza sahasına girdi ve anlaşılmaz bir şekilde şut atmak yerine pas vermeyi tercih etti, bu da Maya Le Tissier'in mükemmel bir müdahale yapmasına olanak sağladı. Ardından Jensen, Tullis-Joyce'un kötü bir uzaklaştırmasını yakaladı ve çapraz direğin hemen üzerinden bir yarım vole vuruşu yaptı.

Ancak United, iki gol üstünlüğünü korudu ve maçın sonlarında Zigiotti'nin güzel bir takım hareketini tamamlayarak üçüncü golü attı. Bu, Atleti'nin gelecek hafta çeyrek finale çıkmak için bir mucizeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

GOAL, Alcala de Henares Spor Merkezi'ndeki United oyuncularını değerlendiriyor...

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Pas dağıtımında birkaç şüpheli an yaşadı, ancak özellikle Boe Risa'nın serbest vuruşunu çubuğa iterek telafi etti.

    Jayde Riviere (7/10):

    İlk saatte fantastik hücum gücünü sergiledi, ardından Atleti'nin son dakikalarda United'a daha fazla baskı uyguladığı sırada savunmaya ağırlık verdi.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Tüm gece boyunca savunmada mutlak bir kaya gibi durdu, bazı büyük bloklar yaptı ve birçok ikili mücadeleden galip çıktı. Pasları da mükemmeldi.

    Dominique Janssen (7/10):

    Kalesini gole kapatan, çok sayıda iyi savunma hareketi ile güçlü bir performans sergiledi.

    Anna Sandberg (6/10):

    İlk yarı sonunda yaşadığı ve kurtulamadığı diz problemi nedeniyle ikinci yarı başında sahadan çıkmadan önce, gösterişli olmasa da sağlam bir performans sergiledi.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26 Getty Images

    Orta saha

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Bazen topu biraz gevşek tuttu ama topun dışında çok iyi işler yaptı ve galibiyeti perçinleyen harika bir gol attı.

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Her zamankinden daha sessizdi ve oyununu istediği gibi yönlendiremedi, ancak yine de çok çalıştı ve topu elinde tutamadığı bazı önemli anlarda müdahale etti.

    Jess Park (7/10):

    Bazı keskin paslar yaptı, gol atmaya yaklaştı ve tüm yer mücadelelerini kazanarak savunma yeteneklerini sergiledi.

  • Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Saldırı

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Sessiz bir akşamda Medina tarafından büyük ölçüde durduruldu.

    Elisabeth Terland (8/10):

    Takımını hızlı bir başlangıca taşıdı ve ardından top hakimiyetinde çok büyük katkı sağladı, düzenli olarak biraz daha geriye çekilerek diğer oyuncular için alan yarattı ve sık sık akıllı paslarla takım arkadaşlarını buldu.

    Melvine Malard (8/10):

    Atleti'ye bütün gece sorunlar çıkardı. Harika bir gol attı ve son üçte birde aldığı kararlar o kadar iyiydi ki, diğer ikisine asist yapmasını sağladı.

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Gabby George (6/10):

    Bazen topu biraz dikkatsizce oynadı ama sağlam savunma oyunuyla bunu telafi etti.

    Lisa Naalsund (6/10):

    Yedek kulübesinden çıktığı yarım saatte topu pek görmedi ama sahada çok koştu ve United'ın maçın önemli bir aşamasını atlatmasına yardımcı oldu.

    Simi Awujo (N/A):

    Son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Marc Skinner (7/10):

    Hücumda birçok farklı seçenek vardı ve Wangerheim sessiz bir gece geçirmesine rağmen, Terland ve Malard'ın harika paslaşmalarını sergilemelerine izin vererek iyi bir seçim yaptı.

