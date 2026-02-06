United, Bellingham henüz 16 yaşındayken ve Ole Gunnar Solskjaer takımın başında iken onu transfer etmeye çalışmıştı. United, o zamanlar henüz bir genç olan Bellingham'a efsanevi kaptanlar Bryan Robson ve Eric Cantona ile Sir Alex Ferguson'un ziyaretleri de dahil olmak üzere kırmızı halı muamelesi yaptı, ancak Bellingham Borussia Dortmund'u tercih etti.

Robson şöyle açıkladı: "Gerçekten çok hayal kırıcıydı. Carrington'daydık ve Sir Alex Ferguson benden biraz önce gelmişti, ama Eric ve ben onunla ve anne babasıyla tanıştık ve sohbet ettik. Manchester United ile sözleşme imzalayacağı çok umut verici görünüyordu... Eric ve ben berbat bir iş çıkardık, çünkü o Borussia ile sözleşme imzaladı! Onu cebimize koyduğumuzu sanıyorduk!"