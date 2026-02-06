Getty Images
Manchester United, Jude Bellingham'ı mı alıyor? Açıklama geldi!
United'ın Bellingham için başarısız olan teklifi
United, Bellingham henüz 16 yaşındayken ve Ole Gunnar Solskjaer takımın başında iken onu transfer etmeye çalışmıştı. United, o zamanlar henüz bir genç olan Bellingham'a efsanevi kaptanlar Bryan Robson ve Eric Cantona ile Sir Alex Ferguson'un ziyaretleri de dahil olmak üzere kırmızı halı muamelesi yaptı, ancak Bellingham Borussia Dortmund'u tercih etti.
Robson şöyle açıkladı: "Gerçekten çok hayal kırıcıydı. Carrington'daydık ve Sir Alex Ferguson benden biraz önce gelmişti, ama Eric ve ben onunla ve anne babasıyla tanıştık ve sohbet ettik. Manchester United ile sözleşme imzalayacağı çok umut verici görünüyordu... Eric ve ben berbat bir iş çıkardık, çünkü o Borussia ile sözleşme imzaladı! Onu cebimize koyduğumuzu sanıyorduk!"
Bellingham ilgi odağı olmaya hazır
Eski United savunma oyuncusu Wes Brown, kulübün eski ihtişamına geri dönmek ve her sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele etmek istediğini göstermek için Bellingham'ın peşine tekrar düşmesi gerektiğini düşünüyor.
Brown, BettingLounge'a şunları söyledi: "Jude Bellingham, ne harika bir oyuncu. Henüz genç olmasına rağmen, bence sahada spot ışıklarını ve sorumluluğu kaldırabilir ve gerektiğinde sahada liderlik yapabilir. Bruno'nun şu anda United'da oynadığı gibi, maçlarda sorumluluk alıyor.
"İyi oynamadığımız zamanlarda bile sorumluluğu üstlenirdi. Bazen bunu yaptığı için biraz eleştiri bile alırdı. Jude de kesinlikle takımı daha iyi hale getirecek, %100 harika bir oyuncu."
'Tüm büyük kulüpler onu izleyecek'
Brown, Bellingham'ın Real'den ayrılmaya karar vermesi halinde kıtanın tüm üst düzey kulüplerinin onu transfer etmek isteyeceğini düşünüyor ve böyle bir durum ortaya çıkarsa, United'a bir açıklama yapıp transferi tamamlamasını tavsiye ediyor. Bu sezon La Liga'da dört gol atan Bellingham, Rayo Vallecano ile oynanan son maçta uyluklarından sakatlandı ve şu anda forma giyemiyor.
Brown, "Onda yetenek, azim, defansif oyun ve kendini geliştirme konusunda da bir duruş var" diye ekledi. "Real Madrid'de herhangi bir şey olursa, inanın bana, her büyük kulüp fiyatı ne olursa olsun ona bakacaktır. Herkes için müthiş bir transfer olur ve Manchester United için ne kadar harika bir transfer olurdu. Bu, 'Tamam, tekrar yolumuza döndük, en iyi oyuncuları alıp doğru bir takım kurmaya başlayacağız' dediğiniz türden bir transfer olurdu."
Brown: Carrick ilk dörtte yer alabilir
United, Bellingham'ı transfer etmek konusunda ciddiyse, İngiltere orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini neredeyse kesin olarak kabul etmek zorunda kalacak. Michael Carrick, Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra Manchester United, son üç maçında Manchester City, Arsenal ve Fulham'ı yenerek Avrupa'nın en üst düzey turnuvasına geri dönmek için büyük bir adım attı. Brown, Carrick'in takımın Premier League'de arzulanan ilk dört sırayı elde etmesine ve büyük sahneye geri dönmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.
Brown, "Michael'ın tek düşüncesi United'ı olabildiğince üst sıralara çıkarmak olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek harika olurdu ve üç maçtan sonra fazla heyecanlanmamak lazım, ancak bu performanslarını sürdürürlerse Aston Villa ve City üzerinde büyük baskı oluşturacaklar.
"United'ın yıllardır sorunu, ligin üst yarısının altındaki takımları yenememekti. Taraftarlar olarak yenmelerini beklediğiniz takımları, ancak onlar sadece berabere kalabiliyor ya da hatta yenilebiliyorlardı. United, büyük takımlara karşı gerçekten iyi oynadı ve sonuç aldı. Bu yüzden Michael dengeyi korumalı. Bunu yapıp yapamayacağını görmek ilginç olacak."
