Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'e büyük şok!
Manchester United için daha fazla acı
Fernandes, Man United'ın sezonun ikinci ulusal kupa yarışmasından ilk turda elenmesini gördükten sonra hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Carabao Cup'ta League Two takımı Grimsby'ye karşı utanç verici bir yenilgi aldılar.
Şimdi de FA Cup'tan elendiler, bu da Premier Lig tablosunda yedinci sırada yer aldıkları için 2025-26 sezonunda büyük bir kupa kazanmanın zor olacağı anlamına geliyor. Fernandes, Seagulls karşısında ilham verici bir performans sergileyemedi ve Benjamin Sesko'nun son dakikalarda attığı gol, teselli golünden öteye geçemedi.
Fernandes'in hesabı hacklendi: Sosyal medyada ne yazıldı?
Fernandes, duygularını kontrol altında tutmakta zorlandığı bilinen bir isimdir ve saha içindeki davranışları sık sık sorgulanmakta. Ancak, United'ın kaptanı olarak sorumluluklarının farkında. Bu, kulübü kamuoyu önünde savunmak, ona saldırmak değil anlamına geliyor
Saha dışında her zaman saygı göstermiş ve işverenlerini asla zor durumda bırakmamıştır. Bunu göz önünde bulundurarak, Pazar akşamı X zaman çizelgesinde bir dizi gönderi görünmeye başladığında bir şeylerin yolunda olmadığı açıktı.
İlk gönderide hackerlar "Macclesfield FC'ye katıl. Gelecek için heyecanlıyız" yazmıştı. Bu gönderide, National League North takımının 2025-26 sezonunda FA Cup şampiyonu Crystal Palace'ı turnuvadan eleyerek Premier League takımını şaşkına çevirmesine atıfta bulunuluyordu.
Kripto para biriminin piyasaya sürülmesiyle ilgili şu anda silinmiş bir gönderide, hesapta "Bu yüzden daha fazla para almam gerekiyor" yazıyordu. Ardından Sir Jim Ratcliffe ve Old Trafford'daki ortak sahiplik grubuna bir gönderme yapılarak başka bir mesajda "INEOS'tan kurtulalım" yazıyordu.
Gönderiler daha sonra Cristiano Ronaldo, Alisha Lehmann ve yetişkin içerik yaratıcısı Bonnie Blue hakkında cinsel içerikli yorumlarla daha açık hale geldi. Hackerlar faaliyetlerini sona erdirmeye başladıklarında, United'ın 2023'te eski rakibi Liverpool'a karşı aldığı 7-0'lık utanç verici yenilginin bir görüntüsü paylaşıldı.
Kırmızı Şeytanlar, taraftarlarına kaptanlarının bu paylaşımların arkasında olmadığını hemen bildirdi. Resmi bir açıklamada şöyle dediler: "Bruno Fernandes'in X hesabı hacklendi. Taraftarlar bu paylaşımlara veya doğrudan mesajlara yanıt vermemelidir."
Manchester United ile ilgili sorular
Fernandes, online hesaplarının kontrolünü geri kazanma sürecinde olduğundan, gönderilerin çoğu şu anda silindi. Ancak, United'ın durumunun ne olduğu ve bundan sonra ne olacağı konusunda kendi sorularını soracaktır.
Kırmızı Şeytanlar, 5 Ocak'ta Ruben Amorim ile yollarını ayırma kararı aldı. Amorim, 14 ay süren görev süresi boyunca 63 maça imza attıktan sonra teknik direktörlük görevinden alındı. Portekizli teknik adam, tutarsız sonuçlar ve kulüp aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle bedel ödedi.
Darren Fletcher, birinci takımın geçici sorumlusu olarak atandı, ancak Burnley ile 2-2 berabere kaldıkları hayal kırıklığı yaratan maç ve Brighton'a karşı moral bozucu kupa yenilgisini yönetti. United'ın Seagulls'a karşı gösterdiği performansı hakkında şunları söyledi: "Karışık bir performans. İyi başladık ama gol bizi mahvetti. Devre arasında onlara sakinlik yerine tempolu bir şekilde topu hareket ettirmeleri için meydan okudum. 2-1'e geri döndüğümüzde, işte başlıyoruz diye düşündüm, seyirciler coşmuştu, enerji yüksekti, ancak çizgiyi geçip eşitleyici golü atamadık.
"Oyuncuların kırılgan olduğunu görebiliyordunuz, ancak tepki vermeleri gerekiyor. Güven, futbolda en güçlü şeylerden biridir, bu yüzden güveniniz yoksa, derinlere inip güveninizi geri kazanmanız gerekir. Artık sıra onlarda. Bu sezon oynayacakları çok maç olduğu için güvenlerini geri kazanmaları gerekiyor. Bu takım, bu sezon başarıya ulaşmak için hala yeterince iyi, ama derinlere inmesi gerekiyor.”
Fernandes'in geleceği: Suudi transfer söylentileri yeniden alevlendi
Fernandes, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine odaklanıldığı için takımın başına geçmesi gerekecek, ancak ne kadar süre kalacağı henüz belli değil. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, United'ın 2025 yazında kendisini satmak istediğini açıklaması üzerine, Suudi Pro Ligi'ne transferi yeniden gündeme geldi.
