Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'e büyük şok!

Fernandes, duygularını kontrol altında tutmakta zorlandığı bilinen bir isimdir ve saha içindeki davranışları sık sık sorgulanmakta. Ancak, United'ın kaptanı olarak sorumluluklarının farkında. Bu, kulübü kamuoyu önünde savunmak, ona saldırmak değil anlamına geliyor

Saha dışında her zaman saygı göstermiş ve işverenlerini asla zor durumda bırakmamıştır. Bunu göz önünde bulundurarak, Pazar akşamı X zaman çizelgesinde bir dizi gönderi görünmeye başladığında bir şeylerin yolunda olmadığı açıktı.

İlk gönderide hackerlar "Macclesfield FC'ye katıl. Gelecek için heyecanlıyız" yazmıştı. Bu gönderide, National League North takımının 2025-26 sezonunda FA Cup şampiyonu Crystal Palace'ı turnuvadan eleyerek Premier League takımını şaşkına çevirmesine atıfta bulunuluyordu.

Kripto para biriminin piyasaya sürülmesiyle ilgili şu anda silinmiş bir gönderide, hesapta "Bu yüzden daha fazla para almam gerekiyor" yazıyordu. Ardından Sir Jim Ratcliffe ve Old Trafford'daki ortak sahiplik grubuna bir gönderme yapılarak başka bir mesajda "INEOS'tan kurtulalım" yazıyordu.

Gönderiler daha sonra Cristiano Ronaldo, Alisha Lehmann ve yetişkin içerik yaratıcısı Bonnie Blue hakkında cinsel içerikli yorumlarla daha açık hale geldi. Hackerlar faaliyetlerini sona erdirmeye başladıklarında, United'ın 2023'te eski rakibi Liverpool'a karşı aldığı 7-0'lık utanç verici yenilginin bir görüntüsü paylaşıldı.

Kırmızı Şeytanlar, taraftarlarına kaptanlarının bu paylaşımların arkasında olmadığını hemen bildirdi. Resmi bir açıklamada şöyle dediler: "Bruno Fernandes'in X hesabı hacklendi. Taraftarlar bu paylaşımlara veya doğrudan mesajlara yanıt vermemelidir."

