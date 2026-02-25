Instagram (@kairooney.10) / Getty Images
Manchester United'ın yeni nesli! Wayne Rooney, oğlu Kai'nin Manchester United U18 takımında yedek olarak oyuna girerken tribünde yerini aldı, ancak başka bir genç yetenek tüm dikkatleri üzerine çekti
Wayne, oğlu Kai'nin Man Utd U18 takımında oynamasını izliyor.
Wayne, Çarşamba günü United'ın 18 yaş altı takımı Derby'yi 6-1'lik bir skorla kolayca mağlup ederken tribünde yerini aldı. Eski İngiltere kaptanı, oğlu Kai'nin yedek kulübesinden oyuna girmesiyle gururlu bir baba oldu. Darren Fletcher'ın takımını izlemek için mevcut teknik direktör Michael Carrick ve eski takım arkadaşı John O'Shea da tribünde yerini aldı.
Louie Bradbury, 6. dakikada United'ı erken öne geçirdi, ancak Sean Corry, yarım saat dolmadan Derby için eşitliği sağladı. Ancak JJ Gabriel, penaltı noktasından takımını tekrar öne geçirdi ve Noah Ajayi, devre bitiminde skoru 3-1'e getirdi.
Bradbury 67. dakikada ikinci golünü attı, Gabriel ve Ayaji de ikinci yarıda ikişer gol attılar. Bu galibiyetle United, Under-18 Premier League'de lider Manchester City'nin bir puan gerisine geldi, ancak yerel rakibinden üç maç fazla oynamış durumda.
İngiltere efsanesinin oğlu, Man Utd'nin genç yeteneğinin gölgesinde kaldı
Kai, United'ın iki gol daha atmasına yardımcı olarak ve altıncı golde asist yaparak iyi bir performans sergilese de, herkesin dilinde olan bir başka genç yıldız vardı: Gabriel bir kez daha gösterinin yıldızı oldu.
İlk golü penaltı noktasından attığı nispeten basit bir goldu, ancak öğleden sonra attığı ikinci gol ise tam bir şaheserdi. 15 yaşındaki oyuncu Derby'nin ceza sahasına doğru ilerledi ve rakip kaleci Cristiano Dzialuk'un eldivenlerinin arasından geçip köşeye giden durdurulamaz bir şut attı.
Gabriel, A takımla antrenman yaptıktan sonra yıldız olacağına dair ipuçları verdi.
Gabriel'e şimdiden 'Kid Messi' gibi zorlu bir lakap takılmış olsa da, genç oyuncu Old Trafford'daki yetkililer tarafından son derece yüksek bir potansiyele sahip olarak değerlendiriliyor ve büyük potansiyelini başarılı bir profesyonel kariyere dönüştürebileceğine inanılıyor.
Ekim ayında Premier League rakibi Arsenal'in Gabriel ileilgilendiği yönünde haberler çıkmış, ancak Arsenal'in Gabriel'e olan ilgisinin "erken" aşamada olduğu ve transferin yakın olmadığı iddia edilmişti.
O zamandan bu yana giderek güçlenen Gabriel, Aralık ayında Old Trafford'da ilk resmi maçına çıktığında FA Gençlik Kupası'nda United'ın en genç golcüsü olarak yeni bir kulüp rekoru kırdı.
Gabriel, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo ve Casemiro gibi isimlerle birlikte birinci takım kadrosunda antrenman yaptığında, A takımda ilk kez forma giyme olasılığı da gündeme geldi. Bu genç oyuncuyu Premier League futbolunun zorlu ortamına sokmak için henüz erken gibi görünüyor. 18 yaş altı takımının teknik direktörü Fletcher de bu görüşü paylaşıyor, ancak Gabriel'in gelecekte en üst düzeyde rekabetçi futbol oynama şansı çok yüksek.
Kai, Manchester United'a büyük bir sözleşme teklif etti.
Gabriel, son dört maçında attığı altı golle büyük ses getiriyor, ancak Rooney'nin oğlu da pek çok hayranı var. Kai, kısa süre önce United'ın 16 yaş altı takımında tek maçta dört gol attı ve babasının birinci takımda gösterdiği klinik bitiriciliğini hatırlattı.
Ancak Kai ayakları yere basıyor ve şu anda şöyle diyor: "Ben kendimim. Kariyerimin nasıl gideceğini görmek istiyorum, elbette elimden gelenin en iyisini yapmaya ve en büyük sahnelere ulaşmaya çalışacağım.
Sadece kendime odaklanıyorum ve baskıya kapılmamaya çalışıyorum, her gün, her ay kendimi geliştirmeye devam ediyorum."
United, onu takımda tutmak istiyor ve genç takımdaki performansından etkilendiği için ona yıllık 50.000 sterlin değerinde bir sözleşme teklif ettiği düşünülüyor.
