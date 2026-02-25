Manchester United'ın yeni nesli! Wayne Rooney, oğlu Kai'nin Manchester United U18 takımında yedek olarak oyuna girerken tribünde yerini aldı, ancak başka bir genç yetenek tüm dikkatleri üzerine çekti

Wayne, Çarşamba günü United'ın 18 yaş altı takımı Derby'yi 6-1'lik bir skorla kolayca mağlup ederken tribünde yerini aldı. Eski İngiltere kaptanı, oğlu Kai'nin yedek kulübesinden oyuna girmesiyle gururlu bir baba oldu. Darren Fletcher'ın takımını izlemek için mevcut teknik direktör Michael Carrick ve eski takım arkadaşı John O'Shea da tribünde yerini aldı.

Louie Bradbury, 6. dakikada United'ı erken öne geçirdi, ancak Sean Corry, yarım saat dolmadan Derby için eşitliği sağladı. Ancak JJ Gabriel, penaltı noktasından takımını tekrar öne geçirdi ve Noah Ajayi, devre bitiminde skoru 3-1'e getirdi.

Bradbury 67. dakikada ikinci golünü attı, Gabriel ve Ayaji de ikinci yarıda ikişer gol attılar. Bu galibiyetle United, Under-18 Premier League'de lider Manchester City'nin bir puan gerisine geldi, ancak yerel rakibinden üç maç fazla oynamış durumda.