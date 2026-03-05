Getty
Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire'ın, Yunan polisine "Mykonos'taki saldırı suçlamasını ortadan kaldıracak" 50.000 sterlinlik rüşvet vermeyi reddettiği iddia ediliyor
Maguire'ın yeniden yargılanması dört kez ertelendi.
Maguire'e başlangıçta 21 ay hapis cezası verilmişti, ancak bu karar Yunan yasalarına göre temyiz sonucunda bozuldu. Yeniden yargılama dört kez ertelendi: ilk olarak 2023 yılının Mayıs ayında 33 yaşındaki sanığın savunma avukatı hazır bulunamadığı için, ardından 2024 yılının Şubat ayında Yunanistan'da avukatların grevi nedeniyle ve son olarak 2025 yılının Mart ve Ekim aylarında iki kez daha ertelendi.
Söz konusu saldırının gerçekleştiği sırada kız kardeşi, erkek kardeşi ve eşi dahil olmak üzere sekiz kişiyle tatilde olan Maguire'in, bir yargıç onu suçsuz bulurken diğer iki yargıç suçlu bulduğu için Yunanistan Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunması bekleniyor. Maguire, son kararı "karmaşa" olarak nitelendirdi.
Yunan polisi uzlaşma teklifi yaptığı iddia edildi
The Sun gazetesi, Maguire'ın adını temize çıkarmak için çabalarını sürdürürken, 50.000 sterlinlik bir ödemeyle davanın çözüleceği söylendiğini ve bir kaynağın "gece geç saatlerde yaşanan çatışmaya karışan gizli polislerin avukatlarının" "defalarca mahkeme dışı anlaşma teklifinde bulunduğunu" iddia ettiğini bildiriyor.
The Sun'ın içeriden aldığı bilgiye göre: "50.000 sterlin öderseniz bu olayı ortadan kaldıracağız dediler. O ise rüşvet vermektense suçlu bulunmayı tercih ediyor. Hiçbir özür veya ödeme yapılmayacak ve Harry adını temize çıkaracak. Bu gerçekleşene kadar mücadeleyi bırakmayacak ve gerekirse Yüksek Mahkeme'ye gidecek."
Kaynak şöyle devam etti: "Bu olayın özü her zaman para ödemekti. O tek bir kuruş bile ödemedi ve asla ödemeyecek. Kendi ilkelerine ve değerlerine sadık kaldı ve tavrından vazgeçmeyecek. Altı yıldır bize defalarca, 50.000 sterlin öderse bu meselenin halledilebileceğini söylediler. Mesele bu kadar uzadı çünkü Harry bunu yapmayacak. Her şey yakında yayınlanacak belgeselde ortaya çıkacak."
The Sun'ın kaynağı, Yunan yetkilileri sorgularken şunları söyledi: "Polisin çevrilmiş ifadeleri ilkokul seviyesindeydi. Ne olduğunu anlamak için tamamen tahminlere dayanmak zorunda kaldık."
Maguire'ın olay hakkında söyledikleri
Maguire, Mikonos adasında bir gece dışarı çıktığı sırada meydana gelen olayın ardından iki gece polis gözetiminde kaldı. Avukatları, iki adamın kız kardeşi Daisy'ye bilinmeyen bir madde enjekte ederek bayılttığını iddia ediyor.
Maguire, 2020 yılında BBC'ye şunları söyledi: "İki adam küçük kız kardeşime yaklaştı. Ona nereli olduğunu sordular ve o da cevap verdi. Nişanlım Fern, küçük kız kardeşimin gözlerinin geriye doğru kayduğunu gördü. Bayılıyordu. Bilinci gidip geliyordu."
Savunma ekibi, Maguire ve ailesi ile arkadaşlarının Daisy'yi yakındaki bir hastaneye götürmek için araç çağırdıklarında, polis karakoluna götürüldüklerini ve sivil giyimli polisler tarafından saldırıya uğradıklarını iddia etti.
Maguire bu olayla ilgili olarak şunları söyledi: “İlk düşüncem, kaçırıldığımızdı. Dizlerimizin üzerine çöktük. Ellerimizi havaya kaldırdık. Onlar ise bize vurmaya başladılar. Bacaklarıma vurarak kariyerimin bittiğini söylediler. Artık futbol yok: 'Bir daha oynamayacaksın.' O anda, hiç şansım olmadığını düşündüm. Bunlar polis, ya da kim olduklarını bilmiyorum. Bu yüzden kaçmaya çalıştım. O kadar paniklemiştim ki, hayatım boyunca hiç bu kadar korkmamıştım."
Maguire, kendisine kelepçe takmaya çalışan bir polisi ittiği ve bacağına ve sırtına yaralanmalara neden olduğu ve polislere rüşvet teklif ettiği yönündeki suçlamaları "saçma" olarak nitelendirdi.
Talihsiz olayla ilgili olarak şunları ekledi: “Korkunçtu. Bir daha asla yapmak istemediğim bir şey. Hayatımda ilk kez hapishaneye girdim ve bunu kimseye dilemem. Kimseye özür borçlu olduğumu düşünmüyorum. Özür, yanlış bir şey yaptığınızda söylenir.
Bu duruma düştüğüm için pişman mıyım? Elbette, bu durum işleri zorlaştırdı ve ben dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, bu yüzden taraftarları ve kulübü bu duruma soktuğum için pişmanım. Ama bence bu her yerde olabilirdi. Yunanistan'ı seviyorum. Futbolcuların kamuoyunun gözünden uzak durmaya çalıştıkları için biraz eleştirildiklerini düşünüyorum. Ben hayatımı böyle yaşamak istemiyorum.
“Yunan hukukuna büyük güvenim var. Yeniden yargılama, kanıtları toplamak ve tanıkları mahkemeye çağırmak için bize daha fazla zaman verecek ve gerçeğin ortaya çıkacağından ve açıklığa kavuşacağından gerçekten eminim.”
Maguire, Man Utd'ye odaklandı ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeye çalışıyor.
Maguire, yeniden yargılama kararının açıklandığı duruşmaya katılmak zorunda değildi ve avukat ekibi onu temsil etti. Hala İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmeyi umut eden deneyimli savunma oyuncusu, bunun yerine Manchester United'ın St James' Park'ta Newcastle ile oynadığı Premier League maçına hazırlanıyordu. Maçta Red Devils, 10 kişilik Magpies'e 2-1 yenildi.
