Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire'ın, Yunan polisine "Mykonos'taki saldırı suçlamasını ortadan kaldıracak" 50.000 sterlinlik rüşvet vermeyi reddettiği iddia ediliyor

Maguire, Mikonos adasında bir gece dışarı çıktığı sırada meydana gelen olayın ardından iki gece polis gözetiminde kaldı. Avukatları, iki adamın kız kardeşi Daisy'ye bilinmeyen bir madde enjekte ederek bayılttığını iddia ediyor.

Maguire, 2020 yılında BBC'ye şunları söyledi: "İki adam küçük kız kardeşime yaklaştı. Ona nereli olduğunu sordular ve o da cevap verdi. Nişanlım Fern, küçük kız kardeşimin gözlerinin geriye doğru kayduğunu gördü. Bayılıyordu. Bilinci gidip geliyordu."

Savunma ekibi, Maguire ve ailesi ile arkadaşlarının Daisy'yi yakındaki bir hastaneye götürmek için araç çağırdıklarında, polis karakoluna götürüldüklerini ve sivil giyimli polisler tarafından saldırıya uğradıklarını iddia etti.

Maguire bu olayla ilgili olarak şunları söyledi: “İlk düşüncem, kaçırıldığımızdı. Dizlerimizin üzerine çöktük. Ellerimizi havaya kaldırdık. Onlar ise bize vurmaya başladılar. Bacaklarıma vurarak kariyerimin bittiğini söylediler. Artık futbol yok: 'Bir daha oynamayacaksın.' O anda, hiç şansım olmadığını düşündüm. Bunlar polis, ya da kim olduklarını bilmiyorum. Bu yüzden kaçmaya çalıştım. O kadar paniklemiştim ki, hayatım boyunca hiç bu kadar korkmamıştım."

Maguire, kendisine kelepçe takmaya çalışan bir polisi ittiği ve bacağına ve sırtına yaralanmalara neden olduğu ve polislere rüşvet teklif ettiği yönündeki suçlamaları "saçma" olarak nitelendirdi.

Talihsiz olayla ilgili olarak şunları ekledi: “Korkunçtu. Bir daha asla yapmak istemediğim bir şey. Hayatımda ilk kez hapishaneye girdim ve bunu kimseye dilemem. Kimseye özür borçlu olduğumu düşünmüyorum. Özür, yanlış bir şey yaptığınızda söylenir.

Bu duruma düştüğüm için pişman mıyım? Elbette, bu durum işleri zorlaştırdı ve ben dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, bu yüzden taraftarları ve kulübü bu duruma soktuğum için pişmanım. Ama bence bu her yerde olabilirdi. Yunanistan'ı seviyorum. Futbolcuların kamuoyunun gözünden uzak durmaya çalıştıkları için biraz eleştirildiklerini düşünüyorum. Ben hayatımı böyle yaşamak istemiyorum.

“Yunan hukukuna büyük güvenim var. Yeniden yargılama, kanıtları toplamak ve tanıkları mahkemeye çağırmak için bize daha fazla zaman verecek ve gerçeğin ortaya çıkacağından ve açıklığa kavuşacağından gerçekten eminim.”