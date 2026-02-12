Getty Images Sport
Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, göçmenlerle ilgili açıklamalarının ardından "kullandığım dil bazı kişileri rahatsız ettiyse özür dilerim" dedi
Ratcliffe'in özür dilemesi için çağrılar
Monako'da yaşayan milyarder Manchester United'ın ortak sahibi, Sky News'e verdiği röportajda "Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok pahalıya mal oluyor. Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."
Starmer, Ratcliffe'in yorumlarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi ve Manchester United'ın ortak sahibinden özür dilemesini istedi. Burnham da Ratcliffe'in sözleri hakkında konuştu, bunları "yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi ve 73 yaşındaki iş adamından yorumlarını geri almasını istedi.
Ratcliffe açıklama yaptı
Ratcliffe şu açıklamayı yayınladı: "Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir. Yorumlarım, Antwerp'te düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde Birleşik Krallık'ın politikası hakkında soruları yanıtlarken, Birleşik Krallık'ta ekonomik büyüme, istihdam, beceriler ve imalatın önemini tartışırken yapıldı. Amacım, hükümetlerin uzun vadeli refahın herkes tarafından paylaşılması için beceriler, sanayi ve istihdama yatırım yapmanın yanı sıra göçü de yönetmesi gerektiğini vurgulamaktı. Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında açık bir tartışma sürdürmemiz çok önemlidir."
FA yorumları inceliyor
The Athletic'e göre, Futbol Federasyonu şu anda Ratcliffe'in yorumlarını inceleyerek bir kural ihlali olup olmadığını araştırıyor. FA kurallarına göre, Manchester United'ın direktörü olan Ratcliffe'in de dahil olduğu "katılımcılar", oyunun çıkarları doğrultusunda hareket etmeli ve uygunsuz veya itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Bu arada, Şansölye Rachel Reeves, Ratcliffe'i eleştiren son politikacı oldu. Reeves gazetecilere şunları söyledi: "Jim Ratcliffe'in söyledikleri kabul edilemez, açıkçası iğrençti ve sözleri için özür dilemeli. Jim Ratcliffe kendi adına konuşabilir, ancak dün yaptığı yorumlar kabul edilemezdi. Ülkemiz çeşitliliğinden büyük fayda sağlıyor, bunu iş dünyasında, üniversitelerde ve kültürel yaşamımızda görüyoruz. Ülkemizin çeşitliliği sayesinde daha zenginiz" dedi.
Sırada ne var?
Manchester United Supporters' Trust (MUST) da Ratcliffe'in sözlerine sosyal medyada tepki göstererek şu mesajı paylaştı: "Manchester United tüm taraftarlarına aittir. Hiçbir taraftar, ırkı, dini, milliyeti veya geçmişi nedeniyle kulübü takip etmekten veya desteklemekten dışlanmış hissetmemelidir. Kulübün üst düzey yöneticilerinin yorumları, kapsayıcılığı zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalıdır. Bu politikayla ilgili değil, Manchester United'ın yöneticilerinin taraftarlarımızı marjinalleştirmek yerine birleştirecek şekilde hareket etmelerini sağlamakla ilgili."
Bu olay, Manchester United'ın Ruben Amorim'in yerine Michael Carrick'i teknik direktör olarak atadığı ve beş maçtır yenilmeden Premier League'de ilk dört sıraya geri döndüğü bir dönemde yaşandı. Kırmızı Şeytanlar'ın bir sonraki maçı 23 Şubat'ta Premier League'de Everton ile olacak.
