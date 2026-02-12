Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, göçmenlerle ilgili açıklamalarının ardından "kullandığım dil bazı kişileri rahatsız ettiyse özür dilerim" dedi

Monako'da yaşayan milyarder Manchester United'ın ortak sahibi, Sky News'e verdiği röportajda "Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok pahalıya mal oluyor. Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."

Starmer, Ratcliffe'in yorumlarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi ve Manchester United'ın ortak sahibinden özür dilemesini istedi. Burnham da Ratcliffe'in sözleri hakkında konuştu, bunları "yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi ve 73 yaşındaki iş adamından yorumlarını geri almasını istedi.