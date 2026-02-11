Goal.com
Ellen Wangerheim Lea Schuller Man Utd
Ameé Ruszkai

Manchester United'ın Ocak ayı transferleri, Red Devils'ın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tehdit oluşturmak için tam da ihtiyacı olan şeydi.

Manchester United, Ocak transfer döneminde harekete geçmek zorundaydı. Kırmızı Şeytanlar, 2025-26 sezonuna harika bir başlangıç yapmıştı. En önemlisi, ilk kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmış ve ardından bu ayki eleme turlarına yükselerek bir adım daha ileri gitmişti. Ancak Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebilmek ve ulusal yarışmalarda zirvede yer alabilmek için kadrolarına daha fazla güç katmaları gerekiyordu. United de bu yaklaşımı benimsedi.

Ocak ayı henüz gelmemişken, kulüp Hanna Lundkvist ve Lea Schuller'in transferini ve Hinata Miyazawa'nın önemli bir sözleşme uzatmasını duyurdu. Birkaç hafta sonra, geçen yaz Chelsea ve Manchester City'nin ilgisini çektiği söylenen Ellen Wangerheim de onlara katıldı ve gelecek vaat eden kariyerinin bir sonraki bölümünde Red Devils'ı tercih etti. Üçü de İngiltere'deki hayatlarına sağlam bir başlangıç yaptı ve Marc Skinner'ın takımının 2026'daki ilk altı maçında yenilmez kalmasına yardımcı oldu.

Ancak, bu ek kadro derinliği şimdi gerçekten işe yarayacak. United, Perşembe günü İspanya'ya giderek Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu, kış tatili öncesinde kısa aralıklarla oynanan maçlarda zorlanan takım için 16 gün içinde oynanacak beş büyük maçın ikincisi.

Teorik olarak, Ocak ayında yapılan yatırımların ardından takımın kaderi şüphesiz iyileşecektir, özellikle de bu transferlerin United'ın zaten tehlikeli olan forvet hattına yaptığı katkı nedeniyle.

    Küçük takım

    United, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında zaman zaman gerçekten etkileyici bir performans sergiledi. 10 kişi kalmasına rağmen Atletico'yu eledi, Old Trafford'da yetenekli ama hayal kırıklığı yaratan Paris Saint-Germain'i yendi ve son maç gününde Torino'da Juventus'a karşı sağlam bir galibiyet alarak final sıralamasında altıncı sırada yer aldı ve bununla birlikte eleme turu kura çekiminde seri başı oldu.

    Bu başarı, United'ın o dönemde yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle daha da etkileyici hale geldi. Bu sakatlıklar nedeniyle Red Devils'ın yedek kulübesi, rakiplerinin çoğuna göre önemli ölçüde daha boştu. Lig aşamasında United'dan daha az oyuncu kullanan tek takım Twente oldu, United ise Belçikalı minnow OH Leuven ile aynı sayıda oyuncu kullandı. Valerenga, St. Polten ve Paris FC dahil olmak üzere, turnuvadaki diğer 15 takımın tümü Red Devils'tan daha fazla oyuncu kullandı.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Kısa dönüş süreleri

    Kasım ayında, bu zayıf kadronun United'ın dört cephede rekabet etme kabiliyetine olan olumsuz etkisi özellikle belirgin hale geldi. 12 günde dört maç oynayan United, Kadınlar Süper Ligi'nde Aston Villa ve Manchester City'ye, Avrupa'da ise Wolfsburg'a yenilerek üç mağlubiyet aldı ve kadro derinliğinin yetersizliği en azından buna katkıda bulunan faktörlerden biri oldu. Bu seri, Red Devils'ın lig şampiyonluğu yarışına onarılamaz bir zarar verdi ve Villa yenilgisinden önce yerel rakibinin sadece bir puan gerisinde olan United, lider City'nin yedi puan gerisine düştü.

    City bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamadı ve bu durum, Andree Jeglertz'in takımının bu sezon WSL şampiyonluğunu rahatlıkla kazanmasının en azından bir nedeni oldu. Bu arada United, zaman zaman yorgun göründü ve Skinner'ı daha da kısıtlayan sakatlıklar nedeniyle fazla rotasyon yapamadı. Skinner, yaz transfer döneminde dört turnuvaya hazırlamak için yeterli transfer yapamadığı için zaten istediğinden daha küçük bir kadroyla çalışıyordu.

    "Bence daha büyük bir kadroya ihtiyacımız var. Bundan hiç şüphem yok," dedi Skinner sezonun başında. "Kış transfer döneminde kadroya takviye yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

    Aralık ayında Lyon'u ağırladıkları maçta ilk 11'ini değiştirip takımının 3-0 mağlup olduğunu gördüğünde bunu tekrar vurguladı: "[Kadro] desteğe ve kaliteli oyunculara ihtiyaç duyuyor. Kadromdan hiçbir şeyi eksiltmek istemiyorum. [Oyuncuları] ve yaptıklarını seviyorum. Mesele onları değiştirmek değil, takımı büyütmek."

  • Lea Schuller Man Utd Women signing 2026Getty Images

    Ocak ayı artışı

    United bunu kesinlikle başardı. San Diego Wave'den gelen dinamik bir bek olan Lundkvist, Jayde Riviere ile rekabet ederek kadroda gerekli bir pozisyonu doldurdu. Riviere, yüksek enerjili ve hareketli bir oyun stili sergiliyor ve bu stil oldukça yorucu. Sezon boyunca mümkün olduğunca etkili olabilmesi için kadroda onunla dönüşümlü olarak oynayacak başka bir oyuncunun olması çok önemli. Lundkvist ise United kırmızısının forması altında sergileyebileceği birçok üst düzey özelliğe sahip.

    Ancak, yeni transferlerin en dikkat çekici ve potansiyel olarak en önemli olduğu alan hücumdur. Bayern Münih'te 180 maçta 103 gol atan ve Almanya milli takımında 82 maçta 54 gol kaydeden, üst düzey deneyime sahip bir forvet olan Schuller, üst düzey deneyime sahip bir forvet olarak geldi., Bayern Münih formasıyla 180 maçta 103 gol attı ve Almanya milli takımında 82 maçta 54 gol kaydetti. Henüz 21 yaşındaki Wangerheim ise, memleketi İsveç'te 17 gol attığı sezonun ardından, Hammarby'de Damallsvenskan'da ikinci sırada bitirirken 7 asist de yaparak kulüp rekoru bir transfer ücretiyle United'a katıldı.

    Bu iki oyuncunun takıma katacağı güç, bu rakamlardan açıkça anlaşılıyor. Ancak, bazı önemli maçlar yaklaşırken, United'ın hücumuna kattıkları çeşitlilik ve çok yönlülük, oyunun gidişatını değiştirebilir.

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Ekstra öngörülemezlik

    2026 yılında, United'ın bu yeni transferlerle hücumda çok daha öngörülemez hale geldiğini gördük. Kış tatili öncesinde, Red Devils'ın ilk 11'ini neredeyse her zaman doğru tahmin etmek mümkündü. Büyük olasılıkla Ella Toone 10 numaralı pozisyonda, Jess Park sağ kanatta serbest pozisyonda, Melvine Malard sol kanatta ve Elisabeth Terland forvette oynayacaktı.

    Fridolina Rolfo, yaz aylarında Barcelona'dan transfer olduktan sonra kondisyonunu geliştirirken, biraz daha çeşitlilik kattı ve Malard'ın yerine sol kanatta hücuma girdi veya Fransız oyuncuyu merkez forvet pozisyonuna itti ve Terland'ı yedek kulübesine gönderdi.

    Takım seçiminin tutarlı olması iyidir. Bu, oyuncuların sahada kimya ve önemli ilişkiler kurmasını sağlar. Örneğin Park ve Toone, sezonun ilk yarısında birbirlerinin yanında düzenli olarak oynadıkları için ve saha dışında da harika bir ilişkileri olduğu için mükemmel bir uyum sergilediler. Ancak bu, öngörülebilirlik havasına yol açabilir ve Skinner, elit düzeyde bu kadar çok yarışmaya katılırken bunu önlemek için gerekli olan kadar çok seçeneğe sahip değildi.

  • Elisabeth Terland Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Saldırıyı karıştırmak

    Yeni yıldan beri bu durum değişti. Son altı maçında United, aynı dörtlü forvetle başlamadı ve Malard, Park, Rolfo, Terland, Schuller, Wangerheim, Simi Awujo ve Lisa Naalsund arasından bu pozisyonlarda oynayacak oyuncuları seçebildi. Toone ise sakatlığından kurtulduktan sonra önümüzdeki ay tekrar kadroya girecek.

    Bu süre zarfında United, maç başına ortalama 2,5 golle 15 gol attı ve bu, kış tatili öncesindeki 1,86'lık ortalamadan önemli ölçüde yüksek. Elbette, bu yılki sonuçlar hala küçük bir örneklem büyüklüğündedir ve United'ın FA Cup'ta üçüncü lig ekibi Burnley'i 5-0 yenmesi rakamları biraz çarpıtmaktadır, ancak gözle görülür bir şekilde, Wangerheim ve Schuller'in takıma alışmasıyla her geçen hafta artan bir hücum gücü olduğu söylenebilir.

  • Man Utd Women Liverpool 2026Getty Images

    Bol seçenekler

    Bu, United sezonun sonuna yaklaşırken rakiplerinin plan yapmasını birdenbire zorlaştırdığı anlamına geliyor. Örneğin Park, sezonun ilk yarısında neredeyse sadece sağ kanatta oynadı; yılbaşından bu yana ise sağ kanatta, sol kanatta ve ortada oynadı. Aynı dönemde, üç farklı oyuncu 10 numaralı pozisyonda görev aldı, Malard sağ ve sol kanatta oynadı, Terland ve Schuller ise üçer kez forvet olarak maça başladı.

    Perşembe günü United, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 1-0 yendikleri Atletico ile karşılaşacak. O maçta Dominique Janssen'in tartışmalı kırmızı kartı nedeniyle maçın büyük bir bölümünde 10 kişi kalmışlardı. O gün United, Toone'u 10 numarada, Malard ve Rolfo'yu Terland'ın iki yanında oynatan bir ilk 11 sahaya çıkarmıştı.

    Bu kez, Atleti'nin Skinner'ın bu eşleşmenin her iki ayağı için kimi seçeceği konusunda tahminleri diğerlerinden daha iyi olmayacak, çünkü United sezonun sonuna doğru işleri daha da belirsiz hale getirmeye hazır. Sezonun ilk yarısında çok çalışarak ve bazen de tüm zorluklara rağmen son birkaç ay için kendilerini harika bir konuma getiren United, Ocak transfer döneminde kadrosuna kattığı hücum güçleriyle Red Devils'ı yeni zirvelere taşıyabilir.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

