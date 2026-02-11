Manchester United'ın Ocak ayı transferleri, Red Devils'ın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tehdit oluşturmak için tam da ihtiyacı olan şeydi.

Ocak ayı henüz gelmemişken, kulüp Hanna Lundkvist ve Lea Schuller'in transferini ve Hinata Miyazawa'nın önemli bir sözleşme uzatmasını duyurdu. Birkaç hafta sonra, geçen yaz Chelsea ve Manchester City'nin ilgisini çektiği söylenen Ellen Wangerheim de onlara katıldı ve gelecek vaat eden kariyerinin bir sonraki bölümünde Red Devils'ı tercih etti. Üçü de İngiltere'deki hayatlarına sağlam bir başlangıç yaptı ve Marc Skinner'ın takımının 2026'daki ilk altı maçında yenilmez kalmasına yardımcı oldu.

Ancak, bu ek kadro derinliği şimdi gerçekten işe yarayacak. United, Perşembe günü İspanya'ya giderek Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu, kış tatili öncesinde kısa aralıklarla oynanan maçlarda zorlanan takım için 16 gün içinde oynanacak beş büyük maçın ikincisi.

Teorik olarak, Ocak ayında yapılan yatırımların ardından takımın kaderi şüphesiz iyileşecektir, özellikle de bu transferlerin United'ın zaten tehlikeli olan forvet hattına yaptığı katkı nedeniyle.