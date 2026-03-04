Goal.com
Canlı
Fernandes Mainoo Man Utd Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Manchester United'ın Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Kobbie Mainoo ve Bryan Mbeumo en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alırken, Michael Carrick'in yenilmezlik serisi 10 kişilik Magpies'e karşı korkunç bir mağlubiyetle sona erdi

Manchester United, Çarşamba günü 10 kişilik Newcastle'a 2-1 yenilerek Michael Carrick yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. İkinci yarı boyunca sayı üstünlüğüne sahip olmasına rağmen, Casemiro'nun Anthony Gordon'un penaltısını eşitlemesi sonrasında Red Devils bu üstünlüğünü skora yansıtamadı ve son dakikada Will Osula'nın muhteşem golüyle mağlup oldu.

Newcastle, Kieran Trippier'in ortasında direği sıyıran şutuyla maça iyi başladı, ardından Anthony Elanga ve Harvey Barnes'ın şutları az farkla dışarı çıktı. Ancak konuk takım oyuna girmeyi başardı ve Kobbie Mainoo ile Matheus Cunha, Aaron Ramsdale'i kurtarışlara zorlarken, Bryan Mbeumo boş kaleye şutunu üstten dışarı attı.

Jacob Ramsey'nin iki sarı kart görerek oyundan atılmasıyla maçın ilk yarısının son dakikalarında heyecan arttı. Ramsey'nin ikinci sarı kartı, ceza sahası içinde simülasyon yaptığı için verildi. Buna rağmen, Bruno Fernandes'in Gordon'a ceza sahasında faul yapmasıyla Newcastle öne geçti ve İngiliz kanat oyuncusu penaltıyı gole çevirdi. Ancak Casemiro, Fernandes'in serbest vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek skoru eşitledi.

Sayıca üstün olmasına rağmen, Carrick'in takımı ikinci yarıda hemen dikkat çekici bir pozisyon yaratmakta zorlandı ve Gordon, köşe vuruşundan vole vuruşuyla Newcastle'ı tekrar öne geçirebilirdi. United sonunda üstünlüğü ele geçirdi, ancak Leny Yoro ve Joshua Zirkzee'nin şutlarını muhteşem bir şekilde kurtaran Ramsdale'i geçemedi. Ardından Osula, sağdan içeri girip Senne Lammens'i geçerek dramatik bir müdahaleyle skoru değiştirdi.

GOAL, St. James' Park'taki United oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (7/10):

    Kurtarma yapmak zorunda kalmadığı için pek zorlanmadı, ancak ceza sahasını mükemmel bir şekilde kontrol etti ve yine iyi bir performans sergiledi.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Nadir bir şekilde ilk on birde yer aldı ve hücumda pek bir katkı sağlamasa da savunmada güvenilir bir performans sergiledi.

    Leny Yoro (6/10):

    Maçın başında birkaç kez pozisyonunu kaybetti ama zorlu bir forvet hattına karşı iyi bir performans sergiledi. İkinci yarıda Ramsdale'e takılarak şanssız bir şekilde golü kaçırdı.

    Harry Maguire (6/10):

    Havada birçok top kazandı ve karşılaştığı bazı hücum oyuncularının hızına rağmen nadiren telaşlı göründü. Belki de galibiyet golünü atan Osula'yı durdurmalıydı, ama bu biraz haksızlık olabilir.

    Luke Shaw (6/10):

    Burn'den dirsek darbesi aldı ama yine de kendini gösterdi. Bir saat sonra oyundan çıktı.

    • Reklam
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Casemiro (6/10):

    Karışık bir gece. Topa hakimiyetinde sınıfını gösterdi ancak Newcastle'ın orta sahasının acımasızlığı karşısında zorlanmaya başladı. Beraberliği sağlayan bir başka mükemmel kafa vuruşu yaptı ancak sadece bir saat dayanabildi.

    Kobbie Mainoo (4/10):

    Fiziksel açıdan gerçekten zorlandı, ilk yarıda defalarca topu kaptırdı. 10 kişiye karşı biraz daha fazla zaman kazanmasının faydası oldu, ancak yine de en iyi performansından uzaktı.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Aptalca bir faulle penaltıya neden oldu, ancak kısa süre sonra eşitliği sağlayan bir asistle kendini affettirdi. Birkaç kez daha ceza sahasına tehlikeli toplar gönderdi, ancak galibiyet için gereken sihirli dokunuşu yapamadı.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    Saldırı

    Bryan Mbeumo (3/10):

    Hiç formunda değildi. İlk yarıda boş kaleye şutunu kaçırması, gecesini özetleyen bir olaydı.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Paslaşmalarda bazı ustaca dokunuşlar yaptı ama son zamanlardaki iyi gol performansını sürdürmek için hiçbir zaman doğru pozisyonda gol şansı bulamadı.

    Matheus Cunha (5/10):

    Birkaç iyi an yaşadı ama son üçte kalite eksikliği gösterdi.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Manuel Ugarte (6/10):

    Casemiro'nun yerine oyuna girdikten sonra bir kafa vuruşunu üst direğin üzerinden dışarı attı ve orta sahada fiziksel mücadelelere katıldı.

    Diogo Dalot (5/10):

    En dikkat çekici anları, gereksiz serbest vuruşlara neden olduğu anlardı.

    Amad Diallo (5/10):

    Son 15 dakikada oyuna girdi ama United'ın ihtiyaç duyduğu ilhamı veremedi.

    Joshua Zirkzee (6/10):

    Mbeumo'nun yerine oyuna girdi ve canlı bir görüntü sergiledi. Ramsdale'i son dakikada harika bir kurtarış yapmaya zorladı.

    Tyrell Malacia (N/A):

    Faslı oyuncu Mazraoui'nin sakatlığı nedeniyle son dakikalarda oyuna girdi.

    Michael Carrick (5/10):

    Son sonuçlar göz önüne alındığında takım seçimi kusursuzdu, ancak ikinci yarı boyunca takımının sayı üstünlüğü olduğu halde hücumda değişiklik yapmak için çok uzun süre bekledi.

Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0