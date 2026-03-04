Manchester United'ın Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Kobbie Mainoo ve Bryan Mbeumo en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alırken, Michael Carrick'in yenilmezlik serisi 10 kişilik Magpies'e karşı korkunç bir mağlubiyetle sona erdi

Newcastle, Kieran Trippier'in ortasında direği sıyıran şutuyla maça iyi başladı, ardından Anthony Elanga ve Harvey Barnes'ın şutları az farkla dışarı çıktı. Ancak konuk takım oyuna girmeyi başardı ve Kobbie Mainoo ile Matheus Cunha, Aaron Ramsdale'i kurtarışlara zorlarken, Bryan Mbeumo boş kaleye şutunu üstten dışarı attı.
Jacob Ramsey'nin iki sarı kart görerek oyundan atılmasıyla maçın ilk yarısının son dakikalarında heyecan arttı. Ramsey'nin ikinci sarı kartı, ceza sahası içinde simülasyon yaptığı için verildi. Buna rağmen, Bruno Fernandes'in Gordon'a ceza sahasında faul yapmasıyla Newcastle öne geçti ve İngiliz kanat oyuncusu penaltıyı gole çevirdi. Ancak Casemiro, Fernandes'in serbest vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek skoru eşitledi.
Sayıca üstün olmasına rağmen, Carrick'in takımı ikinci yarıda hemen dikkat çekici bir pozisyon yaratmakta zorlandı ve Gordon, köşe vuruşundan vole vuruşuyla Newcastle'ı tekrar öne geçirebilirdi. United sonunda üstünlüğü ele geçirdi, ancak Leny Yoro ve Joshua Zirkzee'nin şutlarını muhteşem bir şekilde kurtaran Ramsdale'i geçemedi. Ardından Osula, sağdan içeri girip Senne Lammens'i geçerek dramatik bir müdahaleyle skoru değiştirdi.
GOAL, St. James' Park'taki United oyuncularını değerlendiriyor...