Manchester United'ın Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Kobbie Mainoo ve Bryan Mbeumo en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alırken, Michael Carrick'in yenilmezlik serisi 10 kişilik Magpies'e karşı korkunç bir mağlubiyetle sona erdi

Senne Lammens (7/10):

Kurtarma yapmak zorunda kalmadığı için pek zorlanmadı, ancak ceza sahasını mükemmel bir şekilde kontrol etti ve yine iyi bir performans sergiledi.

Noussair Mazraoui (6/10):

Nadir bir şekilde ilk on birde yer aldı ve hücumda pek bir katkı sağlamasa da savunmada güvenilir bir performans sergiledi.

Leny Yoro (6/10):

Maçın başında birkaç kez pozisyonunu kaybetti ama zorlu bir forvet hattına karşı iyi bir performans sergiledi. İkinci yarıda Ramsdale'e takılarak şanssız bir şekilde golü kaçırdı.

Harry Maguire (6/10):

Havada birçok top kazandı ve karşılaştığı bazı hücum oyuncularının hızına rağmen nadiren telaşlı göründü. Belki de galibiyet golünü atan Osula'yı durdurmalıydı, ama bu biraz haksızlık olabilir.

Luke Shaw (6/10):

Burn'den dirsek darbesi aldı ama yine de kendini gösterdi. Bir saat sonra oyundan çıktı.