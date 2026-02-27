(C)Getty Images
Manchester United'ın kiralık oyuncusu Marcus Rashford'un geleceği yeni bir döneme girerken, Barcelona şok bir transfer kararı alabilir
Barcelona, transfer piyasasında stratejik hamleler hazırlıyor
Rashford'un Camp Nou'daki etkileyici performansına rağmen, kulübün hassas mali durumu, en iyi performans gösteren oyuncularının bile stratejik transfer piyasası manevralarından etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Saygın La Liga içinden Guillem Balague'ye göre, Barcelona başlangıçta kiralama-satın alma anlaşmasını düşük riskli ve yüksek kar potansiyeli olan bir fırsat olarak görüyordu.
Rashford, İspanya'daki kusursuz formuyla eleştirenleri susturmuş olsa da, Barça'nın 28 yaşındaki oyuncuyu anlaşılan 30 milyon euro (26 milyon sterlin) bedelle satın alıp, hemen ardından onu tekrar piyasaya sürme olasılığı hala var. Bu "flip" stratejisi, Blaugrana'nın Premier Lig'deki İngiliz oyuncuların yüksek piyasa değerinden yararlanmasına ve potansiyel olarak önemli bir kazanç elde etmesine olanak tanıyacak.
Yüksek riskli strateji ortaya çıktı
Anlaşmanın karmaşıklığı, özellikle Barcelona'nın satın alma fiyatını daha da düşürmeye çalıştığı bildirildiğinden, United yetkililerini şaşırttı. Bu, Barca'nın oyuncuyu takdir etmesine rağmen, banka bakiyesinin piyasadaki hareketlerini belirlemeye devam ettiğini gösteriyor.
Balague, kulübün başlangıçtaki temkinli yaklaşımını ve gelişen durumu Manchester Evening News'e şöyle açıkladı: "Onu ödeyemedikleri için kiralama yoluna gittiler, ancak 30 milyon sterlinlik bir bedel karşılığında, bekleneni yaparsa bu bedeli ödeyeceklerini düşündüler. Umarım, finansal durumlarının bunu müzakere etmeye gerek kalmayacak bir noktaya geleceğini düşündüler."
İspanyol devi, hemen nakit paraya çevirmeye karar vermeleri durumunda potansiyel alıcılar için piyasayı aktif olarak takip ediyor. Balague ayrıca Deco'nun Aston Villa ve United yetkilileriyle görüştüğünü ve Red Devils'ın onu bırakmasına ve 27 yaşında sadece 30 milyon sterlinlik bir fiyat belirlemesine şaşırdıklarını açıkladı. Böylece piyasada bir fırsat olduğunu gördüler. Bu perde arkası diyaloglar, Katalan kulübünün bir süredir olası bir yeniden satış için gerekli özeni gösterdiğini ve yerli rakiplerini de bilgilendirdiğini gösteriyor.
Nihai karar yaklaşıyor
Hızlı kar elde etme cazibesine rağmen, Rashford'un gerçek performansı onu kaybetmek için çok değerli hale getirmiş olabilir. O, Barcelona'nın hücumunun kilit oyuncusu haline geldi ve oyuncunun kendisi de yeni ortamına alıştığı bildiriliyor. Balague, yönetim kurulunun iki farklı seçeneği olduğunu belirterek şöyle dedi: "İki olasılık vardı: Onu beğenip iyi performans gösterirse, onu satın alırlar. Ama yine de onu satın alıp Premier Lig'de satabilirlerdi, çünkü orada açıkça büyük bir pazarı var. Ancak onun fikri her zaman kalmaktı. Kulüp, yakın zamana kadar ne yapacağına karar vermemişti."
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Katalonya'daki tutum forveti tutma yönünde değişiyor gibi görünüyor, ancak yine de United'dan daha iyi bir teklif almayı umuyorlar. Balague, mevcut durumu özetleyerek şu sonuca vardı: "Şimdi onu tutmak istiyorlar. 26 milyon sterlin [30 milyon avro]'luk fiyatı düşürmek istiyorlar, ancak Manchester United bunu kabul etmeyecek. Ayrıca, önümüzdeki birkaç yıl içinde Rashford'a daha az maaş teklif etmek istiyorlar." United fiyat konusunda kararlı dururken, Barcelona maaş giderlerini azaltmak istediği için, İngiliz oyuncunun hikayesi henüz sonuna gelmiş değil.
Premier Lig'e olan ilgi yüksek seviyede
Rashford'un dönüşü İspanya'da değil, Unai Emery yönetimindeki Villa Park'ta geçirdiği verimli geçici dönemde başladı. Old Trafford'da Ruben Amorim yönetiminde ritmini bulmakta zorlanan forvet, Birmingham'da yeni bir hayat buldu ve Villa'nın Avrupa'daki başarılarında önemli bir rol oynadı. Villans o dönemde 40 milyon sterlinlik opsiyonunu kullanmamış olsa da, durum değişti. Rashford, La Liga'nın en büyük sahnesinde performans gösterebileceğini kanıtladığından, benzer bir fiyatla İngiliz birinci ligine geri dönmesi, birçok önde gelen kulüp için bir fırsat olabilir.
Barcelona üzerindeki finansal baskı, bu şok edici tartışmaların arkasındaki ana etken olmaya devam ediyor. Camp Nou'nun yenilenmesi için devam eden maliyetler kulübün hesaplarını ağır bir şekilde etkiliyor ve her euro önemli. Uzmanlar, bu yazki toplam harcama gücünün Avrupa kupalarında elde edilecek başarıdan büyük ölçüde etkileneceğini öne sürüyor. Sonuç olarak, dünya çapında bir yeteneği uygun bir fiyata transfer edip, onu İngiltere'ye yüksek bir fiyata satma şansı, bu kadar istikrarsız bir ekonomik ortamda yol alan bir kulüp için neredeyse karşı konulmaz bir olasılık.
