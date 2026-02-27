Manchester United'ın kiralık oyuncusu Marcus Rashford'un geleceği yeni bir döneme girerken, Barcelona şok bir transfer kararı alabilir

Rashford'un Camp Nou'daki etkileyici performansına rağmen, kulübün hassas mali durumu, en iyi performans gösteren oyuncularının bile stratejik transfer piyasası manevralarından etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Saygın La Liga içinden Guillem Balague'ye göre, Barcelona başlangıçta kiralama-satın alma anlaşmasını düşük riskli ve yüksek kar potansiyeli olan bir fırsat olarak görüyordu.

Rashford, İspanya'daki kusursuz formuyla eleştirenleri susturmuş olsa da, Barça'nın 28 yaşındaki oyuncuyu anlaşılan 30 milyon euro (26 milyon sterlin) bedelle satın alıp, hemen ardından onu tekrar piyasaya sürme olasılığı hala var. Bu "flip" stratejisi, Blaugrana'nın Premier Lig'deki İngiliz oyuncuların yüksek piyasa değerinden yararlanmasına ve potansiyel olarak önemli bir kazanç elde etmesine olanak tanıyacak.