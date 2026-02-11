Manchester United'ın genç yıldızı JJ Gabriel, kupa çeyrek final maçında gördüğü kırmızı kartın ardından konuştu.

Gabriel henüz 15 yaşında olabilir, ancak Manchester United'ın genç takımında büyük ses getiriyor ve övgüler alıyor. Eski teknik direktör Ruben Amorim de genç oyuncuyu birinci takım antrenmanlarına çağırdı ve bu yetenekli genç hakkında düşüncelerini paylaştı. "Herkes gibi ben de onun çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorum" dedi. "Antrenmanlar için yetenekli oyuncuları seçmeye çalışıyoruz, sadece yarın için değil, onların birinci takımda olmanın ne demek olduğunu, defans oyuncularımıza karşı oynamanın zorluğunu, antrenmanlarımızın zorluğunu ve temposunu hissetmeleri için. Her antrenmanı, çocuklara burada olmak için ne yapmaları gerektiğini göstermek için kullanabilirsek, bu sadece JJ için değil, herkes için önemli."

Kulübün efsane ismi Wayne Rooney de Gabriel'in en büyük oğlu Kai ile birlikte oynadığını gördükten sonra yorumda bulundu. The Wayne Rooney Show'da şunları söyledi: "Manchester United'da çok benzer bir genç var. JJ Gabriel, sanırım milyonlarca takipçisi var ve benim oğlumla aynı takımda oynuyor. Onun büyümesini ve gelişmesini izledim, harika bir oyuncu. Çok parlak bir geleceği var."