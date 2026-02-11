Getty Images
Manchester United'ın genç yıldızı JJ Gabriel, kupa çeyrek final maçında gördüğü kırmızı kartın ardından konuştu.
Man Utd'nin genç yeteneği kırmızı kart gördü
Manchester United'ın 18 yaş altı takımı Salı günü Premier League U18 Kupası çeyrek finalinde West Brom'u 4-3 mağlup etti, ancak maç Gabriel'in oyundan atılmasıyla gölgelendi. 15 yaşındaki oyuncu, kulübün akademisinde en umut verici yeteneklerden biri olarak görülüyor ve bu sezon birinci takımla antrenmanlara çıktı. Ayrıca, bu sezon Old Trafford'da da forma giydi ve ünlü eski stadyumda kendini evindeymiş gibi hissederek, Peterborough ile oynanan FA Gençlik Kupası maçında galibiyet golünü attı. Ancak, Baggies ile oynanan maçta kırmızı kart görerek, yanlış nedenlerle manşetlere taşındı. Kırmızı kart, Gabriel'e üç maçlık bir ceza da getirebilir, bu da bir süre sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.
Gabriel karara öfkeleniyor
Gabriel, sosyal medyada bu karara öfkelendi. Instagram hikayelerinde olayın videosunu paylaşarak şu yorumu yazdı: "Bu nasıl sarı kart olabilir, kırmızı kart bile değil, nasıl?"
Manchester United'ın kırmızı kartı itiraz etmesi bekleniyor
BBC Sport'a göre Manchester United'ın bu karara itiraz etmesi bekleniyor. 15 yaşındaki oyuncu şu anda üç maçlık bir ceza ile karşı karşıya ve bu ceza nedeniyle 18 Şubat'ta FA Gençlik Kupası'nın beşinci turunda Oxford United ile oynanacak maçın yanı sıra Darren Fletcher'ın takımının Manchester City ve Wolves ile oynayacağı Premier League U18 maçlarında forma giyemeyecek.
Gabriel'in 'çok parlak bir geleceği var'
Gabriel henüz 15 yaşında olabilir, ancak Manchester United'ın genç takımında büyük ses getiriyor ve övgüler alıyor. Eski teknik direktör Ruben Amorim de genç oyuncuyu birinci takım antrenmanlarına çağırdı ve bu yetenekli genç hakkında düşüncelerini paylaştı. "Herkes gibi ben de onun çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorum" dedi. "Antrenmanlar için yetenekli oyuncuları seçmeye çalışıyoruz, sadece yarın için değil, onların birinci takımda olmanın ne demek olduğunu, defans oyuncularımıza karşı oynamanın zorluğunu, antrenmanlarımızın zorluğunu ve temposunu hissetmeleri için. Her antrenmanı, çocuklara burada olmak için ne yapmaları gerektiğini göstermek için kullanabilirsek, bu sadece JJ için değil, herkes için önemli."
Kulübün efsane ismi Wayne Rooney de Gabriel'in en büyük oğlu Kai ile birlikte oynadığını gördükten sonra yorumda bulundu. The Wayne Rooney Show'da şunları söyledi: "Manchester United'da çok benzer bir genç var. JJ Gabriel, sanırım milyonlarca takipçisi var ve benim oğlumla aynı takımda oynuyor. Onun büyümesini ve gelişmesini izledim, harika bir oyuncu. Çok parlak bir geleceği var."
- Getty
Sırada ne var?
Gabriel şimdi Manchester United'ın kırmızı kart kararını başarıyla temyiz edip edemeyeceğini görmek için endişeli bir bekleyişin içinde. Eğer temyiz başarısız olursa, önümüzdeki haftalarda takımını kenardan izlemek zorunda kalacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam