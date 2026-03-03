Getty Images Sport
Manchester United'ın genç oyuncusu Chido Obi, Michael Carrick'in önünde endişe verici bir kafa yaralanması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı
United'ın yükselen yıldızına erken darbe
Chido Obi'nin gecesi, Manchester United'ın Chelsea ile oynadığı merakla beklenen Premier League 2 maçının başlamasından sadece on saniye sonra korkunç bir hal aldı. Son zamanlarda muhteşem bir formda olan 18 yaşındaki forvet, maçın başından itibaren kendine özgü yüksek presini uyguladı, ancak Chelsea kalecisi Max Merrick'in güçlü bir uzaklaştırma vuruşuyla kafasına darbe aldı. Çarpmanın etkisiyle Danimarka genç milli takım oyuncusu sahada hareketsiz kaldı ve her iki kulübün sağlık ekipleri ona yardım etmek için sahaya koşarken maç hemen durduruldu.
Beş dakikalık dikkatli bir değerlendirme ve tedavinin ardından Obi nihayet ayağa kaldırıldı. Sahadan yürüyerek çıkabilmesine rağmen, forvet oyuncusu gözle görülür şekilde sarsılmış ve perişan bir haldeydi, bu da Leigh Sports Village seyircisinin ayakta alkışlamasına neden oldu. Bu sakatlık, akademi için büyük bir endişe kaynağıdır, özellikle de ilk yarının ilerleyen dakikalarında kaptan Sonny Aljofree'nin de kafa sakatlığı yaşaması ve Chelsea'nin Justin Osagie ile köşe vuruşu sırasında şiddetli bir hava mücadelesine girerek ikinci bir zorunlu oyuncu değişikliğine neden olması ve ilk yarının 14 dakika uzatılması nedeniyle.
Michael Carrick tribünden izliyor
Manchester United'ın baş antrenörü Michael Carrick'in yönetici locasında bulunması, geceye ayrı bir önem kattı. Carrick, yardımcısı Steve Holland ve 18 yaş altı takımın teknik direktörü Darren Fletcher ile birlikte, Obi'nin Leicester City'ye karşı attığı dört golün ardından geçen hafta onu A takım antrenmanlarına davet ettikleri bildirildi. Teknik direktörün ziyareti, genç oyuncuya ilk takımda şans vermeden önce son bir gözlem misyonu olarak planlanmıştı, ancak bu planlar maçın ilk dakikasında yaşanan kaza nedeniyle acı bir şekilde suya düştü.
Gecenin genel bağlamı profesyonel gözlemdi; Fletcher, United'ın orta sahasında maça başlayan oğlu Tyler'ı da izliyordu. Ancak taktik notları, tıbbi raporların gölgesinde kalacak gibi görünüyor. United'ın teknik kadrosu için "büyük resim" artık Obi'nin potansiyel ilk maçından, FA'nın sıkı beyin sarsıntısı kuralları uyarınca zorunlu dinlenme ve iyileşme dönemine kaydı. Bu kurallar, rekabetçi maçlardan en az bir süre uzak kalmayı gerektiriyor.
Chelsea, Leigh'de kontrolü ele geçirdi
Saha içinde Chelsea, United'ın aksaklıklarından yararlanarak kusursuz bir performans sergiledi ve bu sayede ligin zirvesine yükseldi. Obi'nin sakatlığı nedeniyle erken yeniden başlayan maça rağmen Blues sakinliğini korudu. Shumaira Mheuka 31. dakikada skoru açtı, ceza sahasına girerek Genesis Antwi'nin ortasını gole çevirdi ve sezonun 21. golünü attı. Chelsea'nin üstünlüğü, ilk yarının uzatma dakikalarında Leo Cardoso'nun Will Murdock'u geçerek kafayla attığı golle daha da pekişti.
Konuk takımın profesyonel performansı, ikinci yarıda United'ın geri dönüş şansını tamamen ortadan kaldırdı. Chelsea teknik direktörü Harry Hudson, takımının tempoyu kontrol ettiğini gördü, özellikle Reggie Walsh orta sahada etkileyici bir performans sergiledi. Aljofree'nin ayrılmasının ardından yeniden düzenlenen United'ın geçici savunması, maçın son dakikalarında baskı altında sağlam durdu, ancak Obi'nin genellikle sağladığı hücum gücü eksikti. Chelsea'nin 2-0'lık galibiyeti, onları Premier League 2'nin zirvesinde Ipswich Town ile 34 puanla eşit hale getirdi, ancak gol farkı nedeniyle önde yer aldı.
Kırmızı Şeytanlar için geleceğe bakış
United'ın U-21 takımının yakın geleceği, çekirdek kadrosunun durumuyla belirsizliğini koruyor. Bu yenilginin ardından, takım ligde üçüncü sıraya geriledi ve önümüzdeki haftalarda Obi ve Aljofree'nin olası kaybı, liderlik ve golcü boşluğu yaratacak. Tıbbi ekip, semptomların devam etmemesi durumunda, genellikle 6 ila 12 günlük bir süre içinde aktivitenin kademeli olarak artırılmasını içeren "oyuna dönüş" protokollerini denetleyecek.
United, birçok turnuvada yoğun ve yüksek riskli bir programa sahip. Lig maçlarının yanı sıra, genç takım Premier League International Cup'ta Real Madrid ile oynayacağı heyecan verici çeyrek final maçı için hazırlanıyor. Ayrıca, bu oyuncuların çoğu, daha önce son sekize kaldıkları FA Youth Cup'ta kulübün hedefleri için önemli bir rol oynuyor. Carrick ve akademi personeli, tedavi odasından iyi haberler almayı umuyor, çünkü takımın sembolü olan Danimarkalı forvetin yokluğu, bu bahar başarıya ulaşma yolunda belirleyici olabilir.
