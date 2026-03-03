Manchester United'ın genç oyuncusu Chido Obi, Michael Carrick'in önünde endişe verici bir kafa yaralanması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

Chido Obi'nin gecesi, Manchester United'ın Chelsea ile oynadığı merakla beklenen Premier League 2 maçının başlamasından sadece on saniye sonra korkunç bir hal aldı. Son zamanlarda muhteşem bir formda olan 18 yaşındaki forvet, maçın başından itibaren kendine özgü yüksek presini uyguladı, ancak Chelsea kalecisi Max Merrick'in güçlü bir uzaklaştırma vuruşuyla kafasına darbe aldı. Çarpmanın etkisiyle Danimarka genç milli takım oyuncusu sahada hareketsiz kaldı ve her iki kulübün sağlık ekipleri ona yardım etmek için sahaya koşarken maç hemen durduruldu.

Beş dakikalık dikkatli bir değerlendirme ve tedavinin ardından Obi nihayet ayağa kaldırıldı. Sahadan yürüyerek çıkabilmesine rağmen, forvet oyuncusu gözle görülür şekilde sarsılmış ve perişan bir haldeydi, bu da Leigh Sports Village seyircisinin ayakta alkışlamasına neden oldu. Bu sakatlık, akademi için büyük bir endişe kaynağıdır, özellikle de ilk yarının ilerleyen dakikalarında kaptan Sonny Aljofree'nin de kafa sakatlığı yaşaması ve Chelsea'nin Justin Osagie ile köşe vuruşu sırasında şiddetli bir hava mücadelesine girerek ikinci bir zorunlu oyuncu değişikliğine neden olması ve ilk yarının 14 dakika uzatılması nedeniyle.