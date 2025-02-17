Manchester United'ın eski yıldızı, Jose Mourinho'dan aldığı telefonu açıkladı

Manchester United'ın eski yıldızı Jesse Lingard, eski teknik direktörü Jose Mourinho ile otel odasına görüntülü bir görüşme yaptığını söyledi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda Lingard, Mourinho ile FaceTime yaptığını açıkladı

Mourinho ona çok güven verdi

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