Manchester United'ın eski yıldızı, Jose Mourinho'dan aldığı telefonu açıkladı

AFPİdil Erin TetikManchester United'ın eski yıldızı, Jose Mourinho'dan aldığı telefonu açıkladıJ. LingardJ. MourinhoM. UnitedFC SeoulFenerbahçePremier LigManchester United'ın eski yıldızı Jesse Lingard, eski teknik direktörü Jose Mourinho ile otel odasına görüntülü bir görüşme yaptığını söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaLingard, Mourinho ile FaceTime yaptığını açıkladıMourinho ona çok güven verdiLingard şimdi FC Seoul formasıyla mücadele ediyorWhatsApp üzerinden GOAL'u takip edin! 🟢📱