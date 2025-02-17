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İdil Erin Tetik

Manchester United'ın eski yıldızı, Jose Mourinho'dan aldığı telefonu açıkladı

J. LingardJ. MourinhoM. UnitedFC SeoulFenerbahçePremier Lig

Manchester United'ın eski yıldızı Jesse Lingard, eski teknik direktörü Jose Mourinho ile otel odasına görüntülü bir görüşme yaptığını söyledi.

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  • Lingard, Mourinho ile FaceTime yaptığını açıkladı
  • Mourinho ona çok güven verdi
  • Lingard şimdi FC Seoul formasıyla mücadele ediyor
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