Manchester United'ın efsane oyuncusu Rio Ferdinand, sırtındaki sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak hastanede yatıyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor.
Ferdinand sırt ağrısıyla mücadele ettiğini açıkladı
Ferdinand, 2015 yılında profesyonel futboldan emekli olduktan sonra yaşadığı fiziksel sıkıntıların şok edici boyutunu ortaya koydu. Ferdinand, altı kez Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak emekli olmuştu. Eski İngiltere kaptanı medyada hala öne çıkan bir figür olsa da, kamuoyundaki imajının, hiçbir uyarı olmadan ortaya çıkabilen ve onu güçten düşüren sırt ağrısıyla verdiği özel mücadelenin maskesini gizlediğini açıkladı. Men's Health UK dergisine konuşan Ferdinand, kendisini tamamen hareketsiz hale getiren ve acil tıbbi bakıma muhtaç bırakan bu ağrıların şiddetini ayrıntılı olarak anlattı.
"Uzun süredir sırtım ağrıyor" dedi Men's Health'e. "Kariyerim boyunca aldığım yaralanmalar var... Altı yıl boyunca maçlara çıkabilmek için haplar ve iğneler kullandım. Bu beni etkiledi. Sırt ağrısının şiddetlendiği anlar oluyor ve birkaç gün hastanede kalmak ya da birkaç gün tekerlekli sandalyeye mahkum olmak zorunda kalıyorum. Çılgınca, ama birdenbire ortaya çıkıyor. Dubai'ye geldiğimden beri, emekli olduktan sonra ilk kez bir fizyoterapiste gidiyorum. Bir sürü manipülasyon ve benzeri şeyler yapıyor ve binasında benim kişisel antrenörüm de var, bu yüzden ona antrenmanlarımla ilgili bilgi veriyor. Şu anda yaptığım şeye bütünsel bir yaklaşım var ve umarım bu bana fayda sağlar. Kırıldığında tamir etmek yerine, aslında [yaralanmaları] önlüyorsunuz."
Çocuklarına 'hırslı' bir zihniyet aşılamak
Kariyerinin fiziksel olarak kendisine verdiği zarara rağmen, Ferdinand hareketsiz kalmayı reddediyor. Eski defans oyuncusu, spor salonuna ve işine olan bağlılığının artık sadece kişisel zindelikle ilgili olmadığını, ailesine sıkı bir örnek olmakla ilgili olduğunu vurguluyor. Ferdinand için, görünürde yüksek bir çalışma temposunu sürdürmek, çocuklarının başarı ve sağlığın çaba gerektirdiğini anlamalarını sağlamak için gerekli bir ebeveynlik görevidir.
"Çalışma ahlakını görmeleri gereken çocuklarım var" diyor. "Çocuklarımın benim kalkıp işe gittiğimi görmeleri gerekiyor. Beni ve [eşim] Kate'i spor salonuna giderken görmeleri gerekiyor. Onların sağlıklı bir yaşam tarzı sürmelerini ve spor salonuna gitmenin veya sadece hareket etmenin normal olduğunu düşünmelerini istiyorum. Ve bunu çocuklarıma söylemekle yetinmiyorum; bunu görmeleri gerekiyor. Ama dürüst olmak gerekirse, zihinsel sağlığım için de işe gitmem gerekiyor. Çalışmayı seviyorum; annem ve babam çalışırdı. Çok çalışkan insanlardı. Bildiğim tek şey bu. Çocuklarım benden bahsederken, "Babam beni seviyor" ve "Babam benim için her şeyi yaptı" kadar çok, "Babam çok çalıştı. O bir işkolikti" diyorlar. Anlatabildim mi?"
Yeni bir macera için fikstür listesinden kaçmak
Bu yeni fiziksel rejimin arka planında Ferdinand'ın yakın zamanda Orta Doğu'ya taşınması yatıyor. Bu taşınma, ailenin yaşam tarzında önemli bir değişiklik anlamına geliyor, çünkü Birleşik Krallık'tan Dubai'ye taşınıyorlar. Ferdinand, önce oyuncu olarak, sonra da yayıncı olarak on yıllar boyunca futbol takviminin belirlediği bir programa bağlı kaldığını, ancak bu fırsatı değerlendirerek rutininden kurtulup farklı bir kültür deneyimlemeyi tercih ettiğini açıkladı.
47 yaşındaki Ferdinand, "Bunu bir macera olarak görüyorum" diyor. "Futbol oynarken ve ardından kariyerimin ardından yorumcu olarak hayatım maç takvimi tarafından yönetiliyordu. Hayatta büyük bir değişiklik yapma, macera yaşama, konfor alanından çıkma ve yeni şeyler keşfetme fırsatı bulabileceğiniz pek çok fırsat yok. İşte bu o fırsat. Bizim yapmak istediğimiz şey buydu."
TNT Sports'tan ayrılma nedeni
Ferdinand'ın hayatındaki değişiklikler profesyonel kariyerine de yansıdı ve yorumcu kısa süre önce TNT Sports'tan ayrıldığını doğruladı. Sözleşmesini kolayca uzatabilirdi, ancak Ferdinand, yayıncının yayınları geliştirmek için sunduğu fikirleri kabul etmediği için ayrıldığını açıkladı. Şu anda, lineer televizyonun genellikle görmezden geldiği "90 dakikanın dışındaki dünyayı" keşfetmesine olanak tanıyan kendi dijital platformuna odaklanıyor.
"Sınanmayı seviyorum. Baskı altında olmayı seviyorum" diyor. "TNT'de her şey yolundaydı. TNT ile yeni bir sözleşme imzalayabilirdim. Kolayca. Ama ben böyle biri değilim. Artık yeni bir şeylerin zamanı geldi. Saygısızlık etmek istemem ama TNT ekibi ve grubu içinde [yeni] bir yönü öne çıkarmaya çalışıyordum ve onlar benim istediğim kadar açık fikirli değillerdi. Bu da benim 'Tamam, benimle birlikte atlayıp el ele tutuşmayacaksanız, ben yoluma devam ederim. Kendi başıma ne yapabileceğimi göreceğiz' dememin bir başka büyük nedeniydi. Çünkü yeni dünyanın, lineer TV ve canlı futbolun her zaman var olacağını gördüm, ama 90 dakikanın dışında beni cezbeden, bir hayran gibi baktığım başka bir dünya da var. Bu adamların ne yediklerini, nasıl uyuduklarını, nasıl dinlendiklerini bilmek istiyorum. Halkı buna daha yakınlaştırmak ve bu konuda öncü olmak istiyorum. Ama aynı zamanda, ben buyum. Başka biri olmaya çalışmıyorum, ben benim. Kendi işimi yapıyorum. Her zaman kendi yolumda ilerledim."
