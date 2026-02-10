Manchester United'ın efsane oyuncusu Rio Ferdinand, sırtındaki sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak hastanede yatıyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

Ferdinand, 2015 yılında profesyonel futboldan emekli olduktan sonra yaşadığı fiziksel sıkıntıların şok edici boyutunu ortaya koydu. Ferdinand, altı kez Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak emekli olmuştu. Eski İngiltere kaptanı medyada hala öne çıkan bir figür olsa da, kamuoyundaki imajının, hiçbir uyarı olmadan ortaya çıkabilen ve onu güçten düşüren sırt ağrısıyla verdiği özel mücadelenin maskesini gizlediğini açıkladı. Men's Health UK dergisine konuşan Ferdinand, kendisini tamamen hareketsiz hale getiren ve acil tıbbi bakıma muhtaç bırakan bu ağrıların şiddetini ayrıntılı olarak anlattı.

"Uzun süredir sırtım ağrıyor" dedi Men's Health'e. "Kariyerim boyunca aldığım yaralanmalar var... Altı yıl boyunca maçlara çıkabilmek için haplar ve iğneler kullandım. Bu beni etkiledi. Sırt ağrısının şiddetlendiği anlar oluyor ve birkaç gün hastanede kalmak ya da birkaç gün tekerlekli sandalyeye mahkum olmak zorunda kalıyorum. Çılgınca, ama birdenbire ortaya çıkıyor. Dubai'ye geldiğimden beri, emekli olduktan sonra ilk kez bir fizyoterapiste gidiyorum. Bir sürü manipülasyon ve benzeri şeyler yapıyor ve binasında benim kişisel antrenörüm de var, bu yüzden ona antrenmanlarımla ilgili bilgi veriyor. Şu anda yaptığım şeye bütünsel bir yaklaşım var ve umarım bu bana fayda sağlar. Kırıldığında tamir etmek yerine, aslında [yaralanmaları] önlüyorsunuz."