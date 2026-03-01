Manchester United'ın Crystal Palace maçındaki oyuncu puanları: Bruno Fernandes, zor durumdaki takım arkadaşlarını kurtarırken Benjamin Sesko, Red Devils'ı Premier League tablosunda üçüncü sıraya yükselten sıcak serisini sürdürdü

United, maçın henüz 4. dakikasında Lacroix'nın Leny Yoro'yu ekarte edip köşe vuruşundan kafayla golü atmasıyla geriye düştü. Palace'ın maçın başlarında üstünlüğünü sürdürdüğü bu dakikada Ismaila Sarr, Senne Lammens'e doğru şutunu göndererek skoru 2-0'a getirebilirdi. Aslında United, ilk yarının son 10 dakikasına kadar kayda değer bir fırsat yaratamadı. Sesko ve Casemiro kafayla gol fırsatlarını kaçırırken, Dean Henderson Fernandes'in serbest vuruşunu üst direğin üzerinden çıkardı.

Maçın gidişatı, ikinci yarının 10. dakikasında Lacroix'nın Matheus Cunha'yı ceza sahası içinde çekerek faul yapmasıyla değişti. VAR'ın müdahalesi sonucu Palace savunmacısı kırmızı kartla oyundan atıldı ve Fernandes penaltıyı ustaca gole çevirdi. United kaptanı kısa süre sonra Sesko'ya mükemmel bir orta yaptı ve Sesko, Henderson'ı geçerek son yedi maçında altıncı golünü attı.

Cunha ve oyuna sonradan giren Amad Diallo, Michael Carrick'in takımı üçüncü golü ararken Henderson'ı birkaç kez zorladı, ancak Palace sayıca az olmasına rağmen zaman zaman tehlikeli ataklar yaptı. Ancak United, Aston Villa'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını daha da sağlamlaştırırken, Palace eşitliği sağlayamadı.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını değerlendiriyor...