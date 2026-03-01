Goal.com
Canlı
Fernandes Sesko Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Manchester United'ın Crystal Palace maçındaki oyuncu puanları: Bruno Fernandes, zor durumdaki takım arkadaşlarını kurtarırken Benjamin Sesko, Red Devils'ı Premier League tablosunda üçüncü sıraya yükselten sıcak serisini sürdürdü

Manchester United, Pazar günü Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek Premier League tablosunda üçüncü sıraya yükseldi. Kırmızı Şeytanlar öğleden sonra büyük bir bölümünde en iyi performanslarını sergileyemediler, ancak Maxence Lacroix'nın kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda Bruno Fernandes ve formda olan Benjamin Sesko'nun golleriyle maçı çevirdiler.

United, maçın henüz 4. dakikasında Lacroix'nın Leny Yoro'yu ekarte edip köşe vuruşundan kafayla golü atmasıyla geriye düştü. Palace'ın maçın başlarında üstünlüğünü sürdürdüğü bu dakikada Ismaila Sarr, Senne Lammens'e doğru şutunu göndererek skoru 2-0'a getirebilirdi. Aslında United, ilk yarının son 10 dakikasına kadar kayda değer bir fırsat yaratamadı. Sesko ve Casemiro kafayla gol fırsatlarını kaçırırken, Dean Henderson Fernandes'in serbest vuruşunu üst direğin üzerinden çıkardı.

Maçın gidişatı, ikinci yarının 10. dakikasında Lacroix'nın Matheus Cunha'yı ceza sahası içinde çekerek faul yapmasıyla değişti. VAR'ın müdahalesi sonucu Palace savunmacısı kırmızı kartla oyundan atıldı ve Fernandes penaltıyı ustaca gole çevirdi. United kaptanı kısa süre sonra Sesko'ya mükemmel bir orta yaptı ve Sesko, Henderson'ı geçerek son yedi maçında altıncı golünü attı.

Cunha ve oyuna sonradan giren Amad Diallo, Michael Carrick'in takımı üçüncü golü ararken Henderson'ı birkaç kez zorladı, ancak Palace sayıca az olmasına rağmen zaman zaman tehlikeli ataklar yaptı. Ancak United, Aston Villa'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını daha da sağlamlaştırırken, Palace eşitliği sağlayamadı.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını değerlendiriyor...

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (6/10):

    Lacroix'nın kafa vuruşunda şanssızdı ama hemen ardından Sarr'ın şutunu iyi bir şekilde kurtardı. Ondan sonra güvenilir bir performans sergiledi, ancak nadiren zorlandı.

    Diogo Dalot (3/10):

    Uzun süreler boyunca, özellikle topu elindeyken düzenli olarak pasları yanlış yere attığı için kesinlikle berbat bir performans sergiledi. Ayrıca geç bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

    Leny Yoro (5/10):

    Palace'ın ilk golünde Lacroix'yı kaybetti ve maçın ilk 20 dakikasında çok sallantılı görünüyordu. Ancak bundan sonra oyuna girdi.

    Harry Maguire (7/10):

    Strand Larsen'i iyi kontrol etti, birçok ileri pas ve ortayı kesti.

    Luke Shaw (4/10):

    Munoz'a yaklaşmakta zorlandı ve birkaç kötü pas yaptıktan sonra ilk yarının ortasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CRYSTAL PALACEAFP

    Orta saha

    Casemiro (7/10):

    Orta sahada topu etkili bir şekilde kullandı ve tüm öğleden sonra duran toplarda tehdit oluşturdu. Ancak ilk yarıda iyi bir kafa vuruşu fırsatını kaçırdı.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Palace 10 kişi kalana kadar pek iyi bir performans gösteremedi. Paslarında yaratıcılık eksikliği vardı ve bazı basit pasları da yanlış yere attı.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Her şey yolunda gitmese de, United için bir şeyler yapabilecek en olası isim her zaman oydu. Onun pası penaltıya yol açtı ve o da bu penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Ardından yaptığı ortada Sesko'nun kafasına ulaştı.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Son haftalarda merkez forvet olarak gösterdiği performansın aynısını, kanatta oynadığı bu maçta sergileyemedi.

    Benjamin Sesko (6/10):

    İlk 35 dakika boyunca oyunda neredeyse hiç varlık göstermedi ve birkaç iyi pozisyonu boşa harcadıktan sonra Henderson'ı geçerek 2-1'i yapan güzel bir kafa vuruşu yaptı ve iyi performansını sürdürdü.

    Matheus Cunha (8/10):

    Her zaman karşılığını alamadığı birçok iyi koşu yaptıktan sonra, sonunda ceza sahası arkasına sızarak penaltı kazandı. Açıkçası, performansı daha fazlasını hak ediyordu.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Sakatlanan sol bek oyuncusunun yerine geçtikten sonra Shaw'dan çok daha sağlam bir performans sergiledi, ancak tek ayağıyla oynadığı için hücumdaki etkisi sınırlı kaldı.

    Amad Diallo (6/10):

    Sesko'nun yerine oyuna girdi ve düzenli bir oyun sergiledi, uzatma dakikalarında Henderson'ı zorlu bir kurtarışa zorladı.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Son beş dakikada oyuna girdi.

    Ayden Heaven (N/A):

    Maçın sonunda Maguire'in yerine oyuna girdi, ancak yine de sarı kart görmeye yetti.

    Michael Carrick (6/10):

    Kırmızı kart onu kurtardı, çünkü Sesko'yu ilk on birde oynatma kararı Lacroix'nın oyundan atılmasından önce ters tepmeye başlamıştı. Bazı düzenli oyuncular biraz yorgun görünüyordu, bu da ileride biraz daha rotasyon gerekebileceği anlamına geliyor.

Premier Lig
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
M. United crest
M. United
MUN
0