Manchester United'ın başarısız oyuncusu Antony, Real Betis'in Rayo Vallecano ile berabere kaldığı maçta uzatma dakikalarında altın değerinde bir fırsatı kaçırdıktan sonra ağlayarak yıkılmış görünüyor

Antony, 2022 yazında United'a sürpriz bir transferle katıldı ve Hollanda'da Ajax'ta kendisine koçluk yapan teknik direktör Erik ten Hag ile yeniden bir araya geldi. Premier League'de üçüncü sırada bitiren ve Carabao Cup'ı kazanan Red Devils'ın umut verici 2022-23 sezonunda önemli bir rol oynadı.

Ancak, United'daki ilk sezonunda sekiz gol ve üç asist kaydeden oyuncu, 2023-24 sezonunda sadece beş gol katkısı yapabildi ve Ten Hag'ın görevden alınarak yerine Ruben Amorim'in getirilmesiyle gözden düştü.

26 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunun ikinci yarısı için Real Betis'e kiralandı ve 26 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı. Geçtiğimiz yaz yaşanan transfer süreci sonrasında Betis ve United, Antony'nin Estadio La Cartuja de Sevilla'ya kalıcı olarak dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Antony, Betis'in La Liga'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanma yolunda önemli katkıları ile yine etkileyici bir performans sergiledi.