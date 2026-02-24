Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United'ın başarısız oyuncusu Antony, Real Betis'in Rayo Vallecano ile berabere kaldığı maçta uzatma dakikalarında altın değerinde bir fırsatı kaçırdıktan sonra ağlayarak yıkılmış görünüyor
Antony, La Liga'da yeniden başarılı oluyor
Antony, 2022 yazında United'a sürpriz bir transferle katıldı ve Hollanda'da Ajax'ta kendisine koçluk yapan teknik direktör Erik ten Hag ile yeniden bir araya geldi. Premier League'de üçüncü sırada bitiren ve Carabao Cup'ı kazanan Red Devils'ın umut verici 2022-23 sezonunda önemli bir rol oynadı.
Ancak, United'daki ilk sezonunda sekiz gol ve üç asist kaydeden oyuncu, 2023-24 sezonunda sadece beş gol katkısı yapabildi ve Ten Hag'ın görevden alınarak yerine Ruben Amorim'in getirilmesiyle gözden düştü.
26 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunun ikinci yarısı için Real Betis'e kiralandı ve 26 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı. Geçtiğimiz yaz yaşanan transfer süreci sonrasında Betis ve United, Antony'nin Estadio La Cartuja de Sevilla'ya kalıcı olarak dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Antony, Betis'in La Liga'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanma yolunda önemli katkıları ile yine etkileyici bir performans sergiledi.
Man Utd, son dakikada kaçırdığı gol fırsatının ardından gözyaşlarına boğuldu.
Ancak Antony, Real Betis'in Cumartesi günü Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldığı son maçın ardından duygusal bir an yaşadı. Cedric Bakambu, Manuel Pellegrini'nin takımına 16. dakikada öne geçirdi, ancak Isi Palazon devre bitmeden hemen önce skoru eşitledi.
Ev sahibi takım galibiyet golü için bastırdı ancak bu çabaları sonuçsuz kaldı ve Antony ikinci yarıda uzatma dakikalarında altın bir fırsatı kaçırdı. Cucho Hernandez'in pasıyla kaleci Augusto Batalla ile karşı karşıya kalan Antony, şutu kaleciye doğru attı ve ev sahibi taraftarların haykırışlarına neden oldu.
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra gözyaşlarına boğulmuş gibi görünüyordu ve El Chiringuito, Antony'yi "tamamen yıkılmış" olarak tanımladı. Spor direktörü Manu Fajardo, eski United yıldızını teselli etmek için yanına gittiği görüldü, ayrıca birçok takım arkadaşı da morali bozuk kanat oyuncusuna destek verdi.
Real Betis, Şampiyonlar Ligi yarışında geride kalıyor
La Liga'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için önemli bir andı, Betis şu ana kadar İspanya'nın en üst liginde etkileyici bir performans sergilemişti. Ancak bu kaçırılan fırsat, Betis'in bu hedefine ulaşma yolunda pahalıya mal olabilir, çünkü Betis şu anda 25 maçın ardından lig tablosunda dördüncü sıradaki Atletico Madrid'in altı puan gerisinde yer alıyor. Ayrıca Real Madrid, Barcelona ve sürpriz rakip Celta Vigo ile de maçları var.
İspanyol takımı Avrupa Ligi zaferinin peşinde
Ancak Betis için sezonun geri kalanında her şey kaybedilmiş değil. Güçlü bir form grafiği ve Atletico veya Villarreal'in düşüşü, onların ilk dörde yaklaşmasına yardımcı olabilir. Ayrıca lig aşamasında dördüncü olarak bitirdikleri Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldılar. Ludogorets Razgrad, Lyon, Utrecht, Dinamo Zagreb ve Feyenoord gibi takımları yenerek beş galibiyet aldılar. Turnuvaya döndüklerinde Viktoria Plzen, Nottingham Forest, Panathinaikos veya Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. Bu eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta, rövanş maçı ise bir hafta sonra oynanacak.
Bu arada Antony ve Betis, Rayo Vallecano ile berabere kaldıkları maçın hayal kırıklığını, Pazar günü Sevilla'yı ağırlayacakları Derbi Sevillano maçında geride bırakmaya çalışacaklar. Ardından Pellegrini'nin takımı, İspanya'nın en üst liginde Getafe, Celta Vigo, Athletic Club ve Espanyol ile karşılaşacak.
