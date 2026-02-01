Getty Images Sport
Manchester United'ın 18'lik yıldızına büyük darbe! Hocası açıkladı
Norwich'e kiralanmıştı
18 yaşındaki Amass, sezonun ilk yarısını Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday'de geçirdikten sonra geri çağrıldı ve ikinci lige, Norwich'e gönderildi. Norwich formasıyla ilk maçına lig lideri Coventry City karşısında alınan 2-1'lik galibiyette çıktı, ancak Cumartesi günü Middlesbrough'a 1-0 yenilen maçın kadrosunda yer almadı.
Genç oyuncu, Old Trafford'da oldukça yetenekli bir genç oyuncu olarak değerlendiriliyor ve geçen sezon United formasıyla A takımda yedi kez forma giymişti, ancak şimdi sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Ne söylendi?
Middlesbrough mağlubiyetinin ardından konuşan Philippe Clement, Amass'ın maç öncesi son antrenmanda sakatlandığını ve Norwich'in iyileşme süreciyle ilgili olarak United ile iletişime geçeceğini açıkladı.
Şöyle dedi: "Harry, antrenmanın son saniyelerinde sakatlandı. Henüz bir değerlendirme yapılmadığı için antrenmandan hemen sonra bu konuda fazla konuşmak istemedim."
"Ancak durum ciddi görünüyor ve uzun süre sahalardan uzak kalacak."
"Kendisi Manchester United'dan kiralık olarak geldi, bu yüzden dış dünyayla konuşmadan önce öncelikle onlarla görüşmek önemli."
Takımının transfer piyasasına tekrar girip bir sol bek alıp almayacağı sorusuna Clement şu yanıtı verdi: "Hayır, başka bir sol bek almayacağız, bu yüzden mevcut kadromuzla bu sorunu çözeceğiz çünkü zaten maaş bordromuzda dört sol bek oyuncumuz var."
Ruben Amorim tarafından eleştirilmişti
Amass , Aralık ayında Kobbie Mainoo ve Chido Obi'nin durumları hakkında sorulan bir soruya yanıt veren eski teknik direktör Ruben Amorim'in tuhaf eleştirilerine maruz kalan United'ın genç oyuncuları arasında yer alıyordu .
Portekizli teknik direktör o dönemde şunları söylemişti: "Amass şu anda Championship'te zorlanıyor. Chido U21 takımında her zaman ilk 11'de yer almıyor. Bu adamların hepsi, birçok kişi teknik direktörü kovun derken oynadı."
Öte yandan Amass, zor durumda olan Wednesday takımında etkileyici bir performans sergilemiş, Kasım ve Aralık aylarında kulübün ayın oyuncusu ödüllerini kazanmış ve bu süreçte 21 maçta forma giyerek bir gol atmıştı.
Amass için sırada ne var?
Amass'ın sakatlığının kesin niteliğine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor, ancak ilk işaretler pek iyi görünmüyor. Bu sezon tekrar oynayıp oynamayacağı henüz belli değil, ancak Cumartesi günkü yenilgiden önce tüm müsabakalarda dört galibiyetlik harika bir seri yakalayan Norwich için bu kesinlikle acı bir darbe oldu.
Bu arada United, dikkatini tamamen Pazar günü Fulham ile yapacağı karşılaşmaya çevirmiş durumda; çünkü bir galibiyet onları ilk dört yarışında Chelsea ve Liverpool'un önüne geçirecek.
