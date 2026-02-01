Manchester United'ın 18'lik yıldızına büyük darbe! Hocası açıkladı

Amass , Aralık ayında Kobbie Mainoo ve Chido Obi'nin durumları hakkında sorulan bir soruya yanıt veren eski teknik direktör Ruben Amorim'in tuhaf eleştirilerine maruz kalan United'ın genç oyuncuları arasında yer alıyordu .

Portekizli teknik direktör o dönemde şunları söylemişti: "Amass şu anda Championship'te zorlanıyor. Chido U21 takımında her zaman ilk 11'de yer almıyor. Bu adamların hepsi, birçok kişi teknik direktörü kovun derken oynadı."

Öte yandan Amass, zor durumda olan Wednesday takımında etkileyici bir performans sergilemiş, Kasım ve Aralık aylarında kulübün ayın oyuncusu ödüllerini kazanmış ve bu süreçte 21 maçta forma giyerek bir gol atmıştı.