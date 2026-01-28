Getty Images
Manchester United ile anlaşamayan Ole Gunnar Solskjaer eski işine geri döndü
Solskjaer UEFA’daki görevine geri dönüyor
Ole Gunnar Solskjaer, 2021’de Manchester United’dan ayrıldığından bu yana UEFA’nın dönüşümlü olarak görev yapan teknik gözlemcileri arasında yer alıyordu. Norveçli çalıştırıcı, 2025’te Beşiktaş’ın başında bulunduğu dönemde bu görevine ara vermişti. Şimdi ise maç analizleri ve raporlamadan oluşan bu rolüne yeniden dönüyor.
Solskjaer’in ilk görevi, çarşamba günü Liverpool’un sahasında Qarabağ ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak. Liverpool’un, son 16 turuna doğrudan kalabilmesi için bu maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Buna karşın teknik direktör Arne Slot, Premier Lig’de hayal kırıklığı yaratan şampiyonluk savunması nedeniyle hâlâ eleştirilerin hedefinde.
Kulüpsüz çalıştırıcılar teknik gözlemci olarak görev alıyor
UEFA, teknik gözlemcilik görevleri için genellikle bir kulüple çalışmayan, deneyimli çalıştırıcılara başvuruyor. Bu isimler, maçın nasıl oynandığına ve öne çıkan taktik detaylara dair kamuoyuyla paylaşılan raporlar hazırlıyor.
Son olarak Tottenham’ın eski çalıştırıcısı Ange Postecoglou, geçen hafta Inter’i 3-1 yenen Arsenal’i tribünden izledikten sonra eski rakibi hakkında oldukça övgü dolu bir değerlendirme yapmıştı.
Solskjaer, Manchester United konusunda Carrick’le temas halinde
Ole Gunnar Solskjaer, sezonun geri kalanında ve belki daha uzun vadede yeniden Manchester United’ın başına geçmeyi umuyordu. Ancak kulüp yönetimi, tercihini daha sahaya dokunan, daha aktif bir oyun anlayışına sahip Michael Carrick’ten yana kullandı.
Carrick ise şu ana kadar bu güveni boşa çıkarmadı; Premier Lig’in ilk iki sırasında yer alan rakiplerine karşı arka arkaya galibiyetler aldı. Önce Manchester City’yi 2-0 mağlup etti, ardından Arsenal’i deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Emirates Stadı’ndaki bu galibiyet öncesinde Carrick, Solskjaer ile görüştüğünü de açıklamıştı.
“Evet, konuştuk,” diyen Carrick sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok yakınız. Birlikte çok şey yaşadık, bu yüzden ondan bekleneceği gibi tamamen destekleyiciydi. Gerçekten çok özel biri ve kendisine büyük saygı duyuyorum. Bize başarılar diledi ve doğru sonucu almamızdan dolayı mutlu oldu.”
Carrick ayrıca Solskjaer’in “ihtiyaç duyduğunda her zaman yanında olduğunu” belirtirken, onun “kimseyi rahatsız eden biri olmadığını” da ekledi.
Carrick yönetiminde United yükselişte, ancak Solskjaer örneği temkin yaratıyor
Carrick, Old Trafford’daki dönüşünde iki dev galibiyete imza atmış olsa da, uzun vadede Manchester United’ın başında kalıp kalmaması gerektiği tartışma konusu. Benzer bir süreç, Solskjaer’in 2019’da geçici görevden kalıcı teknik direktörlüğe geçişinde de yaşanmıştı.
Roy Keane bu konuda net konuştu: “Bence United sezon sonuna kadar tüm maçlarını kazansa bile yine de ona görevi vermezdim. Daha büyük, daha tecrübeli bir çalıştırıcıya ihtiyaçları var. Bu kadar basit.”
Gary Neville ise şu görüşü dile getirdi: “Manchester United’ı yeniden lig şampiyonluklarına taşıyacak kişinin o olduğuna inanmıyorum. Michael Carrick’in sezon sonuna kadar görevde kalması ve ardından Thomas Tuchel ya da Carlo Ancelotti gibi dünya çapında bir isme bayrağı devretmesi doğru olur. Şu anki rolü bu.”
Ancak ikilinin eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, bu yorumlara sert tepki gösterdi ve Carrick’e daha fazla destek verilmesi gerektiğini savundu: “Michael Carrick geldi, uzun paltosunun yakasını kaldırdı ve ‘Dinleyin çocuklar, arkamda durun. Elimizdeki oyunculara uygun bir yapı kuracağım, bize karşı oynamak zor olacak, çok çalışacağız ve tehdit oluşturacağız. Bu arada ilk iki maçım Manchester City ve Arsenal’ dedi. “Gitti, altı puanı aldı! Buna rağmen insanlar bana ne yaparsa yapsın Michael Carrick’in Manchester United’ı çalıştırma şansı verilmemesi gerektiğini söylüyor. Siz nereden çıkıyorsunuz? Bu büyük bir saygısızlık. Birinin, ‘Ne yaparsa yapsın bu kişi United’ı yönetmeyi hak etmiyor’ demesinin dayanağı ne? Bu resmen akıl dışı.”
