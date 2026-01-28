Manchester United ile anlaşamayan Ole Gunnar Solskjaer eski işine geri döndü

Ole Gunnar Solskjaer, sezonun geri kalanında ve belki daha uzun vadede yeniden Manchester United’ın başına geçmeyi umuyordu. Ancak kulüp yönetimi, tercihini daha sahaya dokunan, daha aktif bir oyun anlayışına sahip Michael Carrick’ten yana kullandı.

Carrick ise şu ana kadar bu güveni boşa çıkarmadı; Premier Lig’in ilk iki sırasında yer alan rakiplerine karşı arka arkaya galibiyetler aldı. Önce Manchester City’yi 2-0 mağlup etti, ardından Arsenal’i deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Emirates Stadı’ndaki bu galibiyet öncesinde Carrick, Solskjaer ile görüştüğünü de açıklamıştı.

“Evet, konuştuk,” diyen Carrick sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok yakınız. Birlikte çok şey yaşadık, bu yüzden ondan bekleneceği gibi tamamen destekleyiciydi. Gerçekten çok özel biri ve kendisine büyük saygı duyuyorum. Bize başarılar diledi ve doğru sonucu almamızdan dolayı mutlu oldu.”

Carrick ayrıca Solskjaer’in “ihtiyaç duyduğunda her zaman yanında olduğunu” belirtirken, onun “kimseyi rahatsız eden biri olmadığını” da ekledi.