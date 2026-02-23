Carrick, Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Eski takım arkadaşı Edwin van der Sar, Carrick'i göreve geldiği ilk ayda takıma United değerlerini geri kazandırdığı için övdü.

Van der Sar, "Manchester United'ın bir kültürü var. Manchester City'nin de bir kültürü var; onlar tamamen farklı bir kültüre dönüştüler. Bazen insanlar tarihte ve bir kulübün geçmişte başardıklarında ve takımların futbol oynama tarzında çok fazla yaşarlar.

Manchester United'ın son üç maçı, biraz geçmişteki United takımını andırıyor ve bu, taraftarlar için görmek güzel bir şey, onların inancı, takımın aldığı destek - son dakikada gol atmak!

"Maçta bunu yaptığımız, topu kaleye doğru götürdüğümüz ve gol attığımız sürece, buna inanmamız gerekir ve bir takıma inanabiliyorsanız - ve onlar iyi oyuncular - ama en iyi kaliteyi elde etmek için belirli bir yapıya ihtiyaçları var."