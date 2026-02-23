Getty Images Sport
Manchester United için büyük darbe! Yıldız savunma oyuncusu Everton maçı öncesinde sakatlandı
Martinez'in sakatlığı ortaya çıktı
Lisandro Martinez, Everton deplasmanı için United'ın kadro listesinde yer almadı. United kaynakları, oyuncunun baldırında bir sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu haber, sekiz ay süren ACL sakatlığının ardından Aralık ayında sahalara dönen Arjantinli oyuncu için büyük bir darbe oldu.
Defans oyuncusu iki haftaya kadar sahalardan uzak kalacak
Martinez iki hafta kadar sahalardan uzak kalacak, bu da Everton maçı ve önümüzdeki Pazar günü Crystal Palace ile oynanacak iç saha maçını kaçıracağı anlamına geliyor. 4 Mart'ta Newcastle'a geri dönebilecek mi, yoksa dönemeyecek mi, henüz belli değil. Leny Yoro, Arjantinli oyuncunun yerini kadroda aldı. Aynı gün, Martinez'in Cheshire'da 30 mil hız sınırının olduğu bir bölgede 70 mil hızla araç kullandığı için altı ay süreyle ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Sesko yine dışarıda kaldı
Carrick, Benjamin Sesko'yu altıncı maçta da kadroya almadı, ancak 74 milyon sterlinlik oyuncu, West Ham'da oynanan son maçta United'a bir puan kazandırmıştı. Carrick, Tottenham ve West Ham maçlarında aynı ilk 11'i sahaya sürmüş, Merseyside deplasmanında ise Martinez'in yerine Yoro'yu oynatarak tek değişiklik yapmıştı.
Van der Sar, Carrick'i övdü
Carrick, Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Eski takım arkadaşı Edwin van der Sar, Carrick'i göreve geldiği ilk ayda takıma United değerlerini geri kazandırdığı için övdü.
Van der Sar, "Manchester United'ın bir kültürü var. Manchester City'nin de bir kültürü var; onlar tamamen farklı bir kültüre dönüştüler. Bazen insanlar tarihte ve bir kulübün geçmişte başardıklarında ve takımların futbol oynama tarzında çok fazla yaşarlar.
Manchester United'ın son üç maçı, biraz geçmişteki United takımını andırıyor ve bu, taraftarlar için görmek güzel bir şey, onların inancı, takımın aldığı destek - son dakikada gol atmak!
"Maçta bunu yaptığımız, topu kaleye doğru götürdüğümüz ve gol attığımız sürece, buna inanmamız gerekir ve bir takıma inanabiliyorsanız - ve onlar iyi oyuncular - ama en iyi kaliteyi elde etmek için belirli bir yapıya ihtiyaçları var."
