Manchester United, Harry Maguire ile yeni sözleşme imzalaması ve İngiltere milli takım oyuncusunun serbest oyuncu statüsüne geçmesini engellemesi için çağrıda bulundu

Maguire, 2026'nın başlarında Ruben Amorim'in kovulmasının ardından United'ın istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Carrick, Red Devils'ın güçlü yönlerini ortaya çıkaran bir taktik planı uyguladı; bu, selefinin çoğu zaman başaramadığı bir şeydi.

Bruce, geçici bir atamanın kalıcı hale gelme olasılığı hakkında şunları ekledi: "Bakın, altı hafta sonra bile kendini en önde konumlandırdı. Kendi tarzıyla oldukça ferahlatıcı bir etki yarattı ve onun hakkında söylediğim tek şey, Man United'ı anladığıdır.

"Bu, gelenlere saygısızlık etmek için söylediğim bir şey değil, ama bu kulübün ne kadar büyük olduğunu ve size yöneltilen eleştirilerin ne kadar sert olduğunu fark etmiyorsunuz. Oraya adımınızı attığınız anda, spot ışıkları üzerinize çevrilir; her şey analiz edilir ve o, 13 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra kulübü bu şekilde anlıyor, bu soğukkanlı ve sakin tavrıyla.

“Everton'da olağanüstü bir performans sergileyen Harry Maguire, oynamayan [Lisandro] Martinez gibi formda olan oyuncular, birdenbire formda oluyorlar. Kobbie Mainoo'yu takıma geri getiriyor ve Bruno [Fernandes]'i 10 numarada doğru pozisyonuna koyuyor.

“Man United'ın sahip olduğu gibi iyi oyuncularınız varsa ve onlar da pozisyonlarında rahatsa, o zaman bence bunun meyvelerini alırsınız ve o bunu harika bir şekilde yaptı.

“[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno ve [Benjamin] Sesko, hücumda her takım için bir tehdit oluşturuyor. Steve Holland'ın akıllıca atanmasıyla, savunma açısından çok daha güvenli görünüyorlar. Michael görevi devraldığından beri altı maçta üçüncü kez kalesini gole kapattı ve bu da görmek güzel.”