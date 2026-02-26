Getty
Manchester United, Harry Maguire ile yeni sözleşme imzalaması ve İngiltere milli takım oyuncusunun serbest oyuncu statüsüne geçmesini engellemesi için çağrıda bulundu
Maguire kaptanlık görevinden alındı ve takımdan çıkarıldı.
Maguire, Old Trafford'da kulüp kaptanı olarak atanmasının ardından eleştirilere maruz kaldı. Manchester'ın kırmızı yarısında kolektif mücadeleler yaşanırken, bir nevi günah keçisi haline geldi. Kaptanlık kolu sonunda Bruno Fernandes'e geçti.
Bazen düzenli olarak ilk 11'de yer almak zor oldu ve bu da kaçınılmaz transfer spekülasyonlarına yol açtı, ancak Maguire hiçbir zaman ortalığı karıştırmadan ve kamuoyunda herhangi bir hayal kırıklığını dile getirmeden her zaman çok çalıştı.
Bu adanmışlığı, geçici teknik direktör Michael Carrick tarafından ödüllendirildi ve Maguire, beş galibiyet ve Premier League'in ilk dört sırasına girmeyi sağlayan altı maçlık yenilmezlik serisinde önemli bir rol oynadı.
Maguire, Man Utd sözleşmesi sona ererken lehine
Yuhalamalar, bu pozisyonu doldurmayı ve Old Trafford'da saha lideri rolünü çok iyi bilen komutan merkez savunma oyuncusu için tekrar tezahüratlara dönüştü. Bruce, yakında 33. yaş gününü kutlayacak olan bu kanıtlanmış oyuncudan ayrılmanın bir hata olacağına inanıyor.
Eski United kaptanı Bruce, Daily Mail'e verdiği demeçte, Maguire'in 64 kez forma giydiği milli takım kadrosuna geri dönmek için baskı yaptığını da belirtti: "Harry'nin çok uzun süredir günah keçisi haline getirildiğini düşünüyorum. Man United'ı hiç hayal kırıklığına uğrattığını sanmıyorum. Aslında, İngiltere'yi de hiç hayal kırıklığına uğratmadı.
Dediğim gibi, bence etrafında olan bitenler yüzünden günah keçisi haline geldi. Yeni bir sözleşme teklifi alırsa şaşırmam. Neden almayasın ki? Bence stoperler yaşlandıkça daha iyi olurlar.
“Dünya Kupası'na gitse de şaşırmam. İyi bir deneyime sahip, en üst düzeyde oynamış, İngiltere'yi de hiç hayal kırıklığına uğratmamış. Ve özellikle son beş, altı haftada, gerekirse, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha hatırlattı.”
Carrick kalıcı olarak atanacak mı?
Maguire, 2026'nın başlarında Ruben Amorim'in kovulmasının ardından United'ın istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Carrick, Red Devils'ın güçlü yönlerini ortaya çıkaran bir taktik planı uyguladı; bu, selefinin çoğu zaman başaramadığı bir şeydi.
Bruce, geçici bir atamanın kalıcı hale gelme olasılığı hakkında şunları ekledi: "Bakın, altı hafta sonra bile kendini en önde konumlandırdı. Kendi tarzıyla oldukça ferahlatıcı bir etki yarattı ve onun hakkında söylediğim tek şey, Man United'ı anladığıdır.
"Bu, gelenlere saygısızlık etmek için söylediğim bir şey değil, ama bu kulübün ne kadar büyük olduğunu ve size yöneltilen eleştirilerin ne kadar sert olduğunu fark etmiyorsunuz. Oraya adımınızı attığınız anda, spot ışıkları üzerinize çevrilir; her şey analiz edilir ve o, 13 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra kulübü bu şekilde anlıyor, bu soğukkanlı ve sakin tavrıyla.
“Everton'da olağanüstü bir performans sergileyen Harry Maguire, oynamayan [Lisandro] Martinez gibi formda olan oyuncular, birdenbire formda oluyorlar. Kobbie Mainoo'yu takıma geri getiriyor ve Bruno [Fernandes]'i 10 numarada doğru pozisyonuna koyuyor.
“Man United'ın sahip olduğu gibi iyi oyuncularınız varsa ve onlar da pozisyonlarında rahatsa, o zaman bence bunun meyvelerini alırsınız ve o bunu harika bir şekilde yaptı.
“[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno ve [Benjamin] Sesko, hücumda her takım için bir tehdit oluşturuyor. Steve Holland'ın akıllıca atanmasıyla, savunma açısından çok daha güvenli görünüyorlar. Michael görevi devraldığından beri altı maçta üçüncü kez kalesini gole kapattı ve bu da görmek güzel.”
Manchester United'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Old Trafford'da sıradaki rakip Palace
Yurtiçinde veya yurtdışında kupa maçlarıyla uğraşmak zorunda olmayan United, Pazar günü Crystal Palace'ı ağırlayarak sahalara dönecek. Bu maçta Carrick, Red Devils'ın teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen Oliver Glasner ile karşı karşıya gelecek.
