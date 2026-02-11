AFP
Manchester United forveti Benjamin Sesko'nun West Ham'a attığı 'inanılmaz' gol 'şaşırtıcı değil', diyor Michael Carrick.
Son dakika draması Carrick'in yenilmez başlangıcını korudu
United, küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham karşısında ağır bir yenilgiye mahkum gibi görünüyordu, ta ki Sesko uzatma dakikalarında sihirli bir an yaratana kadar. Kırmızı Şeytanlar, ikinci yarının başında Tomas Soucek'in açtığı skorla geriye düşmüş ve Hammers'ın kararlı savunmasını aşmakta zorlanmıştı.
95. dakikayı geçtikten sonra United, geçici teknik direktör yönetimindeki ilk mağlubiyetini yaşamak üzereyken, Sesko bir ortayı yakaladı ve teknik olarak zor bir vuruşla dar açıdan kaleciyi geçerek golü attı. Bu gol, United'a hayati bir puan kazandırdı ve takımın Premier League'de dördüncü sıradaki yerini korumasını sağladı. Ayrıca Carrick'in yenilmezlik rekoru da devam etti, ancak takımın etkileyici dört maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Carrick, Sesko'nun büyüsüne şaşırmadı
Maçtan sonra konuşan Carrick, beraberlik golünün teknik açıdan ne kadar zor olduğunu vurgularken, Sesko'nun bu tür vuruşları yapma yeteneğinin kulüpte iyi bilindiğini de belirtti. Teknik direktör, golün muhteşem olduğunu ancak forvetten beklediği bir şey olduğunu vurguladı.
Carrick gazetecilere, "O açıdan böyle bir vuruş yapmak, hedefi bulmak, bitirmek... İnanılmaz bir gol" dedi. "Ben bunu yapabilecek kapasitede. Her zaman yapıyor. Bu, onun birdenbire ortaya çıkması değil. Bunu her zaman yapıyor, gol atabileceğini de kanıtladı. Antrenmanlarda da bunu yapıyor.
"Dürüst olmak gerekirse, bu şaşırtıcı değil. Bence bu onun yaptığı şey, iyi olduğu şey."
Saldırıda doğru dengeyi kurmak
Sesko, Londra Stadyumu'ndaki maça ilk 11'de başlamadı. Carrick, Salı gecesi öncesinde dört maç üst üste galibiyet getiren hücum formülünü sürdürmeyi tercih etti. Sesko gibi kaliteli bir golcüyü yedek kulübesinde bırakma kararı her zaman bir risk taşır, ancak Carrick, son zamanlarda takımın yoğun iş yükü göz önüne alındığında kadro rotasyonunu yönetmenin çok önemli olduğunu açıkladı.
"Her zaman denge önemlidir. Oynayan oyuncular harika bir iş çıkardı" diyen Carrick, seçimiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Ben çok çalışıyor, iyi durumda ve devam etmeye hazır. Sahaya çıktığında kesinlikle büyük bir fark yarattı."
Forvetin özgüveninde 'büyük bir an'
West Ham'a karşı atılan gol, Sesko'nun olumlu gidişatının bir devamı niteliğinde ve Carrick, momentumun artık forvetin lehine döndüğüne inanıyor. Goller güveni artırır ve menajer, Sesko'nun son dönemdeki katkılarının, sezonun son üçte birinde büyük bir etki yaratması için bir zemin hazırladığını belirtti.
"Son gol ona çok iyi geldi" diyen Carrick, "Bu gece, maçın heyecanı biraz farklıydı, ama kesinlikle hem onun hem de bizim için önemli ve büyük bir an" diye konuştu.
Bu sonuçla West Ham küme düşme bölgesinde kalırken, United dördüncü sıradaki yerini korudu ve üçüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece iki puan gerisinde.
