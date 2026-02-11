Manchester United forveti Benjamin Sesko'nun West Ham'a attığı 'inanılmaz' gol 'şaşırtıcı değil', diyor Michael Carrick.

Maçtan sonra konuşan Carrick, beraberlik golünün teknik açıdan ne kadar zor olduğunu vurgularken, Sesko'nun bu tür vuruşları yapma yeteneğinin kulüpte iyi bilindiğini de belirtti. Teknik direktör, golün muhteşem olduğunu ancak forvetten beklediği bir şey olduğunu vurguladı.

Carrick gazetecilere, "O açıdan böyle bir vuruş yapmak, hedefi bulmak, bitirmek... İnanılmaz bir gol" dedi. "Ben bunu yapabilecek kapasitede. Her zaman yapıyor. Bu, onun birdenbire ortaya çıkması değil. Bunu her zaman yapıyor, gol atabileceğini de kanıtladı. Antrenmanlarda da bunu yapıyor.

"Dürüst olmak gerekirse, bu şaşırtıcı değil. Bence bu onun yaptığı şey, iyi olduğu şey."

