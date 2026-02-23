Getty/GOAL
Çeviri:
Manchester United efsanesi, Real Madrid yıldızının transferiyle ilgili söylentiler sürerken, 'öfke kışkırtıcısı' Vinicius Junior'a çarpıcı bir saldırı başlattı
Manchester United transferleri: 2026'da Red Devils kimi hedef alacak?
Manchester'da yaz transfer dönemi için potansiyel hedefler hakkında spekülasyonlar artmaya başladı. United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde ilk dörtte yer alma hedefine geri döndü ve potansiyel transfer adaylarına Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı sunabilir.
Bu durum, eski Ballon d'Or adayı Vinicius'un Santiago Bernabeu'da ne kadar süre kalacağına dair soruların gündeme gelmesiyle birlikte, en iyi hedefleri kadroya katmayı kolaylaştıracak. Vinicius'un Premier League'e transferi bir süredir gündemde.
- Getty
Parker, Vinicius Jr'ın Man Utd için neden yanlış bir seçim olacağını açıklıyor.
Parker, 25 yaşındaki oyuncunun United için doğru karakterde olduğuna ikna olmuş değil ve PariuriX'e şöyle diyor: "Vinicius Junior'un Premier League'e gelmesi çok ilginç olurdu, ama dürüst olmak gerekirse, başka bir takımda oynamasını tercih ederim. Onun gibi birine ihtiyacınız yok. Çok yetenekli bir oyuncu, ama kişiliği nedeniyle bu yeteneği asla takdir edilmeyecek. Bana göre o sadece öfke uyandıran birisi. Her türlü bahaneyi bulup davranışlarına devam ediyor, bu çok yazık.
“O kadar yetenekli olup da öyle davranmak gerçekten çok yazık. Herkesin saygısını kazanma potansiyeli vardı, ama davranışları nedeniyle soyunma odasında bulunması zor olacak.
“Dışarıdaki insanlar onun kafasını kaybetmesi için her şeyi yapmaya çalışacaklar, ki bu onun için çok kolay. Kafasını kaybettiğinde, futbol takımını da etkiliyor. Bunu Real Madrid'de birçok kez gördük.
“Farklı bir şekilde yapabileceği 100 şeyden bahsedebiliriz, ama onun ya da siyahi veya esmer tenli diğer oyuncular hakkında sevmediğim bir şey, sahadan çıkmaktan bahsetmeleri. Bu saçmalığı istemiyorum. Manchester United'a öfke kışkırtan birinin gelmesini istemiyorum. Bizim futbolculara ihtiyacımız var. 90 dakika oynayın ve elinizden geleni yapın, başka bir şeye dönüştürmeyin.
“Onun yaptığını yapan başka siyahi oyuncu görmüyorum. Davranışları normal değil. Sonuçta her zaman bir azınlık olacaktır, ama sadece futbol oynadığı için daha fazla saygı görürdü.
“Birçok yönden her futbol taraftarı tarafından nefret ediliyor. [Marc] Cucurella ile aynı durum. Chelsea taraftarları onu sevdiklerini söylerler, ama başka bir kulüpte oynasa onu nefret ederlerdi. Brighton taraftarları onu nefret ediyor ve o orada oynadı. Vinicius Junior Real Madrid'de oynamasaydı taraftarlar onu da nefret ederdi.”
Bowen, Old Trafford'da yedek oyuncu olacağını söyledi.
United'ın Vinicius'tan uzak durmasını isteyen Parker, West Ham kaptanı Bowen'ın kanatlarda takviye olarak akıllıca bir alternatif olup olmayacağı sorulduğunda şunları ekledi: "Jarrod Bowen iyi bir oyuncu ama Man United'ın ihtiyacı olan oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca seviyesinin düştüğünü düşünüyorum, ancak yine de West Ham için çok önemli bir oyuncu.
"Kulübün onu kadro oyuncusu olarak transfer etmesine çok kızar mıyım? Muhtemelen hayır, ama o asla ilk 11'de oynamaz ve bence ilk 11'de oynaması gerekiyor. O her zaman öyle olmuştur ve bu şekilde etkili bir oyuncu değildir. O, maçın başından sonuna kadar oyuna dahil olmayı seven bir oyuncudur.
“Onu severim, ama Manchester United'ı iyileştirmez. O, tavanı olan bir oyuncu ve bence o tavana ulaştı. Etrafında daha iyi oyuncular olsa da çok gelişmeyecek ve bizim oyuncularımızdan daha iyi değil.”
- Getty
Manchester United, Villa'nın yıldızı Rogers'ı transfer etmek için yeterli paraya sahip olacak mı?
Parker, Bowen'ın görüşüne ikna olmamış olabilir, ancak bir başka İngiltere milli takım oyuncusu olan Villa'nın yıldızı Rogers'ın, yerli rakiplerinin satışa ikna edilmesi halinde Old Trafford'da çarpıcı bir etki yaratacağına inanıyor.
İki kez Premier League şampiyonu olan oyuncu, bu yaz Three Lions ile Dünya Kupası'nda ilk on birde yer almayı uman oyuncu hakkında şunları söyledi: "Morgan Rogers çok, çok, çok iyi. Son derece iyi. Şu anda onu Dünya Kupası'nda İngiltere'nin ilk 11'inde oynayacak bir oyuncu olarak görüyoruz. Aston Villa dışında başka bir kulüpte oynasaydı, İngiltere'nin ilk 11'inde yer alan ilk oyunculardan biri olurdu. O harika bir oyuncu ve bana göre ülkedeki en iyi hücum orta saha oyuncusu.
"Sorun şu ki, Aston Villa onu kaybederse, Unai Emery ayrılacaktır. Menajerlik görevine devam edemeyeceğini söyleyecektir. Morgen Rogers'ın Man United'da oynayarak onu mahvetmesini ister mi? Bu kesinlikle mümkün değil. Ama bence o, Man United kadrosuna harika bir katkı olacaktır. Bunun gerçekleşeceğini hayal etmekte zorlanıyorum, ama o harika bir transfer olurdu."
United'ın bu yaz harcayacak parası olacak, ancak Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdiği için bu bütçenin ne kadar büyük olacağı ve Ruben Amorim'in kalıcı halefi 2025-26 sezonu bitene kadar atanmayacağı için bu savaş fonunun kime verileceği henüz belli değil.
Reklam