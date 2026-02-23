Manchester United efsanesi, Real Madrid yıldızının transferiyle ilgili söylentiler sürerken, 'öfke kışkırtıcısı' Vinicius Junior'a çarpıcı bir saldırı başlattı

Parker, 25 yaşındaki oyuncunun United için doğru karakterde olduğuna ikna olmuş değil ve PariuriX'e şöyle diyor: "Vinicius Junior'un Premier League'e gelmesi çok ilginç olurdu, ama dürüst olmak gerekirse, başka bir takımda oynamasını tercih ederim. Onun gibi birine ihtiyacınız yok. Çok yetenekli bir oyuncu, ama kişiliği nedeniyle bu yeteneği asla takdir edilmeyecek. Bana göre o sadece öfke uyandıran birisi. Her türlü bahaneyi bulup davranışlarına devam ediyor, bu çok yazık.

“O kadar yetenekli olup da öyle davranmak gerçekten çok yazık. Herkesin saygısını kazanma potansiyeli vardı, ama davranışları nedeniyle soyunma odasında bulunması zor olacak.

“Dışarıdaki insanlar onun kafasını kaybetmesi için her şeyi yapmaya çalışacaklar, ki bu onun için çok kolay. Kafasını kaybettiğinde, futbol takımını da etkiliyor. Bunu Real Madrid'de birçok kez gördük.

“Farklı bir şekilde yapabileceği 100 şeyden bahsedebiliriz, ama onun ya da siyahi veya esmer tenli diğer oyuncular hakkında sevmediğim bir şey, sahadan çıkmaktan bahsetmeleri. Bu saçmalığı istemiyorum. Manchester United'a öfke kışkırtan birinin gelmesini istemiyorum. Bizim futbolculara ihtiyacımız var. 90 dakika oynayın ve elinizden geleni yapın, başka bir şeye dönüştürmeyin.

“Onun yaptığını yapan başka siyahi oyuncu görmüyorum. Davranışları normal değil. Sonuçta her zaman bir azınlık olacaktır, ama sadece futbol oynadığı için daha fazla saygı görürdü.

“Birçok yönden her futbol taraftarı tarafından nefret ediliyor. [Marc] Cucurella ile aynı durum. Chelsea taraftarları onu sevdiklerini söylerler, ama başka bir kulüpte oynasa onu nefret ederlerdi. Brighton taraftarları onu nefret ediyor ve o orada oynadı. Vinicius Junior Real Madrid'de oynamasaydı taraftarlar onu da nefret ederdi.”