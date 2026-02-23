Getty Images Sport
Manchester United efsanesi, mevcut kulübünde kalmak için Old Trafford'a dönüş teklifini reddettiğini açıkladı
Van der Sar: Manchester United efsanesi
Van der Sar, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca gerçek bir kulüp efsanesi olarak kendini kanıtladı ve Red Devils ile sekiz büyük kupa kazandı. Hollandalı oyuncu, 2008 yılında Manchester United'ın Chelsea'yi yenerek Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olması için önemli bir rol oynadı ve penaltı atışlarında Chelsea'nin Nicolas Anelka'nın attığı penaltıyı kurtararak Red Devils'ın Avrupa şampiyonu olmasını sağladı. Eski Manchester United kaleci antrenörü Eric Steele, Van der Sar'ın Peter Schmeichel ile aynı seviyede olduğunu söyledi. BBC Radio Manchester'a verdiği demeçte, "O harika bir hizmetkardı. Çok şanslıydım. Villa'da Peter Schmeichel ile birlikte çalıştım ve Edwin ile iki buçuk yıl çalıştım. Moskova'da kurtardığı o penaltı, Edwin'i Peter ile aynı seviyeye yükseltti" dedi.
Kaleci 2011'de futbolu bıraktı ancak bu spor dalında çalışmaya devam etti. Ajax'a ilk olarak pazarlama görevinde geri döndü ve ardından CEO'luğa terfi etti. Van der Sar 2023'te istifa etti ve şimdi United'da bir görev alabileceğini ancak İngiltere'ye dönmemeye karar verdiğini açıkladı.
Van der Sar neden Man Utd'yi reddetti?
Sky Bet'in The Overlap programına şunları söyledi: "Evet, Ed [Woodward] ile burada bir görev üstlenmek konusunda iki kez konuştum, ancak o noktada Ajax'taki işimin bittiğini düşünmüyordum, çünkü izlediğimiz yolda henüz hedefimize ulaşmamıştık. Onunla iki ayrı zamanda, muhtemelen onun yanında olacak bir görev hakkında iki güzel sohbet yaptık. Ed kulübü yönetme konusunda harika bir iş çıkardı. Tabii ki, esas olarak ticari tarafta, kulübün satışında da rol aldı.
Bu noktada, ECA [Avrupa Kulüpler Birliği] toplantılarında birçok kez onunla birlikteydim ve bazı yönlerden kalitesi çok iyi değil, ama muhtemelen onun yanında futbol tarafında da birinin olması iyi olurdu diyebilirsiniz. Şimdi, son iki veya üç yıldır United'ın futbol tarafını organize etmek için çaba gösterdiğini ve bunun sadece CEO David Gill ve Sir Alex Ferguson tarafından yapılmadığını düşünüyorum. Bu artık yeterli olmayacak, geri dönmeyecek."
Van der Sar'a gelecek planları da soruldu, ancak henüz bir karar vermedi.
"Henüz karar vermedim. Bazı headhunter'larla, bazı taraflarla, bazı çoklu kulüp sahipleriyle görüşmelerim oldu ama henüz doğru projeyi bulamadım veya karar vermedim," diye ekledi.
"Şu anda sürdürdüğüm hayatımda çok seyahat ediyorum ve Asya'da bazı ticari işlerle uğraşıyorum. Ancak bir noktada, edindiğim bilginin bir adım atmak için yeterli olduğunu hissediyorsunuz. 55 yaşındayım, bu yüzden futbola veya bir organizasyona daha dört veya beş yıl daha katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Bu bir futbol kulübü olmak zorunda değil, futbolla ilgili bir organizasyon da olabilir, ancak sporla ilgili bir şey olmalı."
Van der Sar, Carrick hakkında kararını verdi
Bir başka Manchester United efsanesi olan Michael Carrick, şu anda Red Devils'ın başında bulunuyor ve Van der Sar, eski takım arkadaşının menajerlik kariyerinin başlangıcı hakkında düşüncelerini paylaştı.
Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Tabii ki inanılmaz bir başlangıç. Bence United uzun süredir menajerler konusunda zorlanıyordu. Tabii ki onun kalıcı menajer olmadığını biliyorum, ama birçok kişinin bildiği bir sistemle, Manchester United tarzıyla, taraftarlar için takımın etrafında nasıl bir atmosfer yarattığını görüyorsunuz. Bu beş maçta harika bir başlangıç yaptı. Bu kadar çok puan toplaması inanılmaz."
Sırada ne var?
Carrick, göreve geldiği ilk beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti ve Pazartesi gecesi takımının Premier Lig'de Everton ile karşılaşacağı maçta daha fazla puan kazanmayı umuyor.
