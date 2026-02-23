Manchester United efsanesi, mevcut kulübünde kalmak için Old Trafford'a dönüş teklifini reddettiğini açıkladı

Sky Bet'in The Overlap programına şunları söyledi: "Evet, Ed [Woodward] ile burada bir görev üstlenmek konusunda iki kez konuştum, ancak o noktada Ajax'taki işimin bittiğini düşünmüyordum, çünkü izlediğimiz yolda henüz hedefimize ulaşmamıştık. Onunla iki ayrı zamanda, muhtemelen onun yanında olacak bir görev hakkında iki güzel sohbet yaptık. Ed kulübü yönetme konusunda harika bir iş çıkardı. Tabii ki, esas olarak ticari tarafta, kulübün satışında da rol aldı.

Bu noktada, ECA [Avrupa Kulüpler Birliği] toplantılarında birçok kez onunla birlikteydim ve bazı yönlerden kalitesi çok iyi değil, ama muhtemelen onun yanında futbol tarafında da birinin olması iyi olurdu diyebilirsiniz. Şimdi, son iki veya üç yıldır United'ın futbol tarafını organize etmek için çaba gösterdiğini ve bunun sadece CEO David Gill ve Sir Alex Ferguson tarafından yapılmadığını düşünüyorum. Bu artık yeterli olmayacak, geri dönmeyecek."

Van der Sar'a gelecek planları da soruldu, ancak henüz bir karar vermedi.

"Henüz karar vermedim. Bazı headhunter'larla, bazı taraflarla, bazı çoklu kulüp sahipleriyle görüşmelerim oldu ama henüz doğru projeyi bulamadım veya karar vermedim," diye ekledi.

"Şu anda sürdürdüğüm hayatımda çok seyahat ediyorum ve Asya'da bazı ticari işlerle uğraşıyorum. Ancak bir noktada, edindiğim bilginin bir adım atmak için yeterli olduğunu hissediyorsunuz. 55 yaşındayım, bu yüzden futbola veya bir organizasyona daha dört veya beş yıl daha katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Bu bir futbol kulübü olmak zorunda değil, futbolla ilgili bir organizasyon da olabilir, ancak sporla ilgili bir şey olmalı."