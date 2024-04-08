Getty ImagesCan ÖzerManchester United efsanesi Gary Neville'den Erik ten Hag'a: "İlkokul çocuğu gibi!"Erik ten HagM. UnitedM. United - LiverpoolLiverpoolPremier LigManchester United efsanesi Neville, Liverpool karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Kırmızı Şeytanların 'çılgın' oyun tarzını eleştirdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMan Utd, Liverpool ile berabere kaldıSürpriz goller sayesinde 1 puan aldıNeville, United'ın oyun seviyesini eleştiriyor