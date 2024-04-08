Erik ten Hag Manchester United 2023-24Getty Images
Can Özer

Manchester United efsanesi Gary Neville'den Erik ten Hag'a: "İlkokul çocuğu gibi!"

Erik ten HagM. UnitedM. United - LiverpoolLiverpoolPremier Lig

Manchester United efsanesi Neville, Liverpool karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Kırmızı Şeytanların 'çılgın' oyun tarzını eleştirdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Man Utd, Liverpool ile berabere kaldı
  • Sürpriz goller sayesinde 1 puan aldı
  • Neville, United'ın oyun seviyesini eleştiriyor

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