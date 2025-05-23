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Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport
İdil Erin Tetik

Manchester United dört oyuncudan 180 milyon euro'luk gelir bekliyor

M. UnitedPremier LigTransfersR. Amorim

Manchester United bu yaz dört büyük oyuncusunu satarak 180 milyon euro'luk (150 milyon sterlin) gelir elde etmeyi hedefliyor.

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  • Man Utd Avrupa Ligi finalini kaybetti
  • Oyuncu satmaları gerekiyor
  • Satışlardan 150 milyon sterlin kazanmayı umuyorlar
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