Manchester United dört oyuncudan 180 milyon euro'luk gelir bekliyor

Getty Images Sportİdil Erin TetikManchester United dört oyuncudan 180 milyon euro'luk gelir bekliyorM. UnitedPremier LigTransfersR. AmorimManchester United bu yaz dört büyük oyuncusunu satarak 180 milyon euro'luk (150 milyon sterlin) gelir elde etmeyi hedefliyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMan Utd Avrupa Ligi finalini kaybettiOyuncu satmaları gerekiyorSatışlardan 150 milyon sterlin kazanmayı umuyorlarWhatsApp üzerinden GOAL'u takip edin! 🟢📱