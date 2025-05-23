Manchester United dört oyuncudan 180 milyon euro'luk gelir bekliyor

Manchester United bu yaz dört büyük oyuncusunu satarak 180 milyon euro'luk (150 milyon sterlin) gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Oyuncu satmaları gerekiyor

Satışlardan 150 milyon sterlin kazanmayı umuyorlar WhatsApp üzerinden GOAL'u takip edin! 🟢📱