Manchester United’dan sürpriz transfer hamlesi! Kırmızı Şeytanlar’dan ters köşe

Africa Sport'a göre, Manchester United, mevcut Auxerre sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca, Kırmızı Şeytanlar'ın oyuncu ve temsilcisiyle 'ciddi görüşmeler' yaptığı ve onu gelecek yaz serbest oyuncu olarak transfer etmek istedikleri belirtiliyor.

Manchester United, oyuncuyla görüşmeleri bu Ocak ayında tamamlayarak 2025-26 sezonunun sonunda Old Trafford'a transferini sağlamayı hedefliyor. Premier Lig devi şu anda kişisel şartlar üzerinde görüşmeler yürütüyor ve kısa süre içinde nihai bir anlaşmaya varmayı umuyor. Sinayoko şu anda Mali milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.

26 yaşındaki forvet, Amorim'in yaz transfer döneminde Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko gibi isimleri kadrosuna kattıktan sonra bile hücum hattını daha da güçlendirmek istemesiyle birlikte, hücum bölgesinde birden fazla rolde oynayabiliyor.