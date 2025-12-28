AFP
Manchester United’dan sürpriz transfer hamlesi! Kırmızı Şeytanlar’dan ters köşe
Africa Sport'a göre, Manchester United, mevcut Auxerre sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca, Kırmızı Şeytanlar'ın oyuncu ve temsilcisiyle 'ciddi görüşmeler' yaptığı ve onu gelecek yaz serbest oyuncu olarak transfer etmek istedikleri belirtiliyor.
Manchester United, oyuncuyla görüşmeleri bu Ocak ayında tamamlayarak 2025-26 sezonunun sonunda Old Trafford'a transferini sağlamayı hedefliyor. Premier Lig devi şu anda kişisel şartlar üzerinde görüşmeler yürütüyor ve kısa süre içinde nihai bir anlaşmaya varmayı umuyor. Sinayoko şu anda Mali milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.
26 yaşındaki forvet, Amorim'in yaz transfer döneminde Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko gibi isimleri kadrosuna kattıktan sonra bile hücum hattını daha da güçlendirmek istemesiyle birlikte, hücum bölgesinde birden fazla rolde oynayabiliyor.
- AFP
McTominay gelecek sezon United'a dönebilir
Scott McTominay, geçen sezon İtalyan Serie A'daki ilk sezonunda Napoli'nin şampiyonluğunda kilit rol oynadıktan sonra En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak tüm bu başarılara rağmen, her şey yolunda gitmedi. Napoli şu anda Serie A'da üçüncü sırada yer alıyor ve The Sun'ın haberine göre, Napoli'de yıldız olmanın getirdiği yoğun baskı nedeniyle iç gerilimler ortaya çıkmaya başladı.
Raporda yer alan bir kaynak şu iddiada bulundu: "Scott İtalyan yaşamının bazı unsurlarını seviyor ve harika bir ilk sezon geçirdi. Ancak taraftarların tutkusu bir nimet olabileceği gibi işleri zorlaştırabiliyor da. Orada ona tanrı gibi davranılıyor ama bu, antrenman yapmadığı zamanlarda basit şeyleri yapmasını zorlaştırıyor. Bu ilgi boğucu olabiliyor."
Bu gelişmelerin ardından, orta saha oyuncusunun Tottenham Hotspur ve Newcastle United da dahil olmak üzere İngiltere'deki birçok kulüple adı anılmaya başlandı; Barcelona'nın da oyuncuya ilgi duyduğu belirtildi. Premier Lig'e dönüş olasılığı , özellikle McTominay'ın kulüple olan derin bağları göz önüne alındığında, United'a dönüş tartışmalarını kaçınılmaz olarak yeniden alevlendirdi.
Will Mainoo, United'dan ayrılmak mı istiyor?
Manchester United'ın genç oyuncusu Kobbie Mainoo, sezonun ilk yarısında fazla süre alamamasının ardından Amorim yönetiminde gözden düştü. Mainoo'nun Old Trafford'da yeterli fırsat bulamamaktan dolayı hayal kırıklığına uğradığı ve Ocak transfer döneminde en azından kiralık olarak kulüpten ayrılmak istediği bildiriliyor.
Ancak Amorim, geçtiğimiz günlerde genç oyuncuyu övgülerle anarak, İngiliz milli oyuncunun Old Trafford'da parlayacağına inandığını belirtti. Sky Sports'a konuşan Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü şunları söyledi: "Kobbie Mainoo'nun fırsatı olacak, her zaman oldu. Farklı pozisyonlarda oynadı - Casemiro'nun pozisyonundan bahsettik, o pozisyonda oynayabilir. Üçlüyle oynarsanız, son maçta Mason Mount'un pozisyonunda olduğu gibi orada da oynayabilir. Manchester United'ın geleceği o olacak, benim hissim bu, sadece şansını beklemesi gerekiyor ve futbolda her şey iki günde değişebilir."
Manchester United için sırada ne var?
2025 yılı United için bir kabus oldu. 2025-26 sezonunun başlangıcında da sıkıntıları devam etti, ancak Amorim'in takımı 2025'i güçlü bir şekilde bitirmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Cuma günü Newcastle'ı 1-0 yendikten sonra, United, yılın son maçında, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Wolves'a karşı 30 Aralık'ta bir galibiyet daha elde etmeyi amaçlayacak.
