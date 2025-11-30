Manchester United’dan dev transfer operasyonu! Real Madrid’in yıldızına astronomik maaş

Getty Images Sport
Man Utd transferde harekete geçti
United, 87 milyon sterlin (115,2 milyon dolar) civarında bir teklif hazırlıyor, ancak The Mirror'daki bir habere göre Real Madrid'in değeri daha yüksek ve potansiyel olarak 100 milyon sterlin (132,5 milyon dolar) fiyat etiketi veya hatta yüksek bir serbest kalma maddesi olabilir. Ancak United, Valverde'yi Avrupa şampiyonundan ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir kulübe transfer olmaya ikna etmek gibi önemli bir zorlukla karşı karşıya.
Ne söylendi?
Valverde, Alonso ile yaşadığı son anlaşmazlığa kadar hayatı yolunda gidiyordu. Genç yaşta memleketi Uruguay'ın Penarol kentinden transfer oldu ve 2018'de ilk kez A takıma çıkmadan önce yedek takımda oynadı. Yorulmak bilmeyen çalışma temposu, patlayıcı koşuları ve taktiksel zekasıyla kısa sürede takımın lokomotifi olarak tanındı; orta sahada ve ara sıra defansta birçok pozisyonda oynadı.
Hatta kulübün internet sitesine verdiği demeçte, "Size söylersem, insanlar yalan söylediğimi düşünür - gidip teknik direktöre sorabilirler. Takımın benden ne isterse istesin, her zaman hazır olduğumu açıkça belirttim. İster bek ister başka bir pozisyon olsun, farklı pozisyonlarda oynamayı asla reddetmedim. Takımın bana nerede ihtiyacı varsa veya teknik direktör nerede oynamamı isterse istesin, elimden gelenin en iyisini yapacağımı her zaman söyledim ve bu Xabi Alonso, Ancelotti veya Zidane için de geçerli. Benim fikrim şu ki, ilk 11'de seçildiğinizde, o fırsatı son fırsatınızmış gibi değerlendirmelisiniz. Olanlar hakkında size fikrimi söyleyebilirim: Bunu asla reddetmedim. Real Madrid'deki görevim boyunca her zaman nerede olursa olsun oynamaktan mutluluk duyduğumu açıkça söylemişken, benim hakkımda böyle bir şeyin ortaya çıkması garip. Bu takımın ilk 11'inde olmak bir ayrıcalık ve onur. Bu konuda çok net olacağım ve takım arkadaşlarınıza veya herhangi birine sorabilirsiniz. "Teknik direktörler. Hayatımı takım arkadaşlarıma, takıma ve Real Madrid'e adamaya devam edeceğim."
Valverde, kulübün en başarılı dönemlerinden birinde kilit bir isim olmuş, aralarında birden fazla La Liga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da bulunduğu çok sayıda önemli kupa kazanmış ve 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünün asistini yapmıştır. 300'den fazla maçta forma giyen Valverde, kısa süre önce Real Madrid tarihinin en çok forma giyen Uruguaylı oyuncusu olmuş ve ikinci kaptanlığa terfi etmiştir.
Efsane bir figür haline geldi
Avrupa'nın en başarılı iki kulübü arasında önemli sayıda elit oyuncu transfer edildi. Yetenek akışı, küresel ikonların hem Old Trafford'a hem de Bernabeu'ya gelmesine tanık oldu. Belki de en ünlü transfer, Cristiano Ronaldo'nun 2009'da Manchester United'dan Real Madrid'e o dönemki dünya rekoru kıran transferiydi ve burada efsanevi bir figür haline geldi.
İspanya'ya transfer olan diğer önemli oyuncular arasında 2003'te efsanevi İngiltere kaptanı David Beckham ve 2006'da üretken Hollandalı forvet Ruud van Nistelrooy yer aldı. Diğer yandan United, İspanyol devlerinden üst düzey yetenekler transfer etti. Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di María 2014'te transfer olurken, daha yakın tarihli transferlerle Manchester'a birçok Şampiyonlar Ligi şampiyonu transfer edildi. Fransız stoper Raphael Varane 2021'de takıma katıldı ve deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro 2022'de Old Trafford'a transfer olarak Premier Lig ekibine büyük bir başarı ve deneyim kazandırdı.
Amorim ne söyledi?
United teknik direktörü, takımının bu sezon daha çok gol yiyip kendilerine karşı pozisyonlar yaratarak yumuşak bir yapıya büründüğünü, bu nedenle orta saha perdesini geliştirmeleri gerektiğini kabul etti. Amorim, Palace ile oynanacak maç öncesinde şunları söyledi: "Son üçte çok fazla takıma gol atma fırsatı vermeyerek bazı sonuçlar elde ettik, ancak ceza sahasına yakınken gerçekten yumuşak davranıyoruz, bu yüzden bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ceza sahasına yakınız, Everton'dan daha fazla oyuncumuz var, daha iyi olmalıyız. İkili mücadelelerde daha güçlüyüz ve Crystal Palace ikili mücadelelerde çok güçlü ve savunma yapmak zorunda kaldıklarında gerçekten güçlüler.
Şöyle ekledi: "Bu şeyler takımlara bakış açınızı değiştirebilir, ancak birçok konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol attığımız için gol yollarımızı kapatmalıyız. Bu bir sorun, savunma oyuncularıyla ilgili değil, takımla ve ceza sahası yakınında tehlikeyi nasıl hissettiğimizle ilgili. Sadece sayılarla ilgili değil. Nottingham Forest'ın devre arasında iki dakika içinde iki gol yemesi endişe verici."
