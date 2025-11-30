Manchester United’dan dev transfer operasyonu! Real Madrid’in yıldızına astronomik maaş

Valverde, Alonso ile yaşadığı son anlaşmazlığa kadar hayatı yolunda gidiyordu. Genç yaşta memleketi Uruguay'ın Penarol kentinden transfer oldu ve 2018'de ilk kez A takıma çıkmadan önce yedek takımda oynadı. Yorulmak bilmeyen çalışma temposu, patlayıcı koşuları ve taktiksel zekasıyla kısa sürede takımın lokomotifi olarak tanındı; orta sahada ve ara sıra defansta birçok pozisyonda oynadı.

Hatta kulübün internet sitesine verdiği demeçte, "Size söylersem, insanlar yalan söylediğimi düşünür - gidip teknik direktöre sorabilirler. Takımın benden ne isterse istesin, her zaman hazır olduğumu açıkça belirttim. İster bek ister başka bir pozisyon olsun, farklı pozisyonlarda oynamayı asla reddetmedim. Takımın bana nerede ihtiyacı varsa veya teknik direktör nerede oynamamı isterse istesin, elimden gelenin en iyisini yapacağımı her zaman söyledim ve bu Xabi Alonso, Ancelotti veya Zidane için de geçerli. Benim fikrim şu ki, ilk 11'de seçildiğinizde, o fırsatı son fırsatınızmış gibi değerlendirmelisiniz. Olanlar hakkında size fikrimi söyleyebilirim: Bunu asla reddetmedim. Real Madrid'deki görevim boyunca her zaman nerede olursa olsun oynamaktan mutluluk duyduğumu açıkça söylemişken, benim hakkımda böyle bir şeyin ortaya çıkması garip. Bu takımın ilk 11'inde olmak bir ayrıcalık ve onur. Bu konuda çok net olacağım ve takım arkadaşlarınıza veya herhangi birine sorabilirsiniz. "Teknik direktörler. Hayatımı takım arkadaşlarıma, takıma ve Real Madrid'e adamaya devam edeceğim."

Valverde, kulübün en başarılı dönemlerinden birinde kilit bir isim olmuş, aralarında birden fazla La Liga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da bulunduğu çok sayıda önemli kupa kazanmış ve 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünün asistini yapmıştır. 300'den fazla maçta forma giyen Valverde, kısa süre önce Real Madrid tarihinin en çok forma giyen Uruguaylı oyuncusu olmuş ve ikinci kaptanlığa terfi etmiştir.