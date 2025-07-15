Manchester United'dan Bayern Münih'in eski orta sahası için şok teklif

Manchester United’ın, Lyon forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso’yu transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı bildiriliyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz kulübü, Tolisso’nun menajeriyle temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de gösterdiği performansla dikkat çeken Tolisso’nun, Premier Lig devine katılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Manchester United, bu transferde Atletico Madrid ile rekabet halinde.

Makaleye aşağıda devam edin Makaleye aşağıda devam edin Makaleye aşağıda devam edin Haberin devamı aşağıda Man Utd, Tolisso'nun menajeriyle iletişime geçti

De Paul'le vedalaşmaya hazırlanan Atletico Madrid de ilgileniyor

Lyon, mali sorunlar nedeniyle satışa açık GOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱