Manchester United'dan Bayern Münih'in eski orta sahası için şok teklif
Manchester United’ın, Lyon forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso’yu transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı bildiriliyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz kulübü, Tolisso’nun menajeriyle temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de gösterdiği performansla dikkat çeken Tolisso’nun, Premier Lig devine katılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Manchester United, bu transferde Atletico Madrid ile rekabet halinde.
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- Man Utd, Tolisso'nun menajeriyle iletişime geçti
- De Paul'le vedalaşmaya hazırlanan Atletico Madrid de ilgileniyor
- Lyon, mali sorunlar nedeniyle satışa açık