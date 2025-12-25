Getty Images Sport
Manchester United'da sakatlık şoku!
Fernandes, Villa maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı
United, geçen hafta sonu Villa Park'ta Morgan Rogers'ın muhteşem iki golüyle mağlup oldu ve bu sonuçla Manchester devi, dördüncü sıradaki Chelsea'nin üç puan gerisinde kaldı. Amorim'in takımı, Cumartesi akşamı Aston Villa'yı ağırlayacak olan Blues ile bu hafta puanlarını eşitleme şansına sahip.
United'ın Villa Park'taki yenilgisi, kaptan Fernandes'in hamstring problemi şüphesiyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da ağır bir bedel ödedi ve Portekizli oyuncunun Yeni Yıla kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fernandes'in kaybı, bu sezon United'ın orta sahasında hayati bir rol oynayan Amorim için büyük bir darbe oldu.
Cuma günü Newcastle'ı ağırlamadan önce Amorim, Fernandes ve Kobbie Mainoo'nun sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Mainoo, sakatlığı nedeniyle Villa maçını tamamen kaçırmıştı.
Amorim, kıdemli dörtlü hakkında fiziksek güncellemeleri sunuyor
Newcastle maçı öncesi basın toplantısında konuşan Amorim, Fernandes ve Mainoo'nun Cuma günkü maçta forma giyip giyemeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, bu maçta forma giyemeyecekler, iyileşme sürecindeler. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, Kobbie'nin Bruno'dan daha hızlı döneceğini düşünüyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Elbette bir fikrim var ama bekleyip görelim. Başka oyuncularımız da var, belki farklı oyun tarzları denemeliyiz."
Ayrıca Amorim, hamstring ve sırt problemleri nedeniyle Newcastle maçında forma giyemeyecek olan stoperler Harry Maguire ve Matthijs de Ligt hakkında da bilgi verdi. United teknik direktörü ikili hakkında "Hala onlarla çalışıyoruz. Bu maçta forma giyemeyecekler, ama bir sonraki maça bakalım" dedi.
Buna karşılık Amorim, geçen hafta sonu Villa maçında yedek kulübesinden oyuna girerek ilk kez forma giyen akademi oyuncuları Jack Fletcher ve Shea Lacey'i övdü. United teknik direktörü, "Jack Fletcher'ın çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ve bu yüzden bu tür fırsatlar olduğunda Jack ve diğerleri gibi oyunculara şans vermemiz gerekiyor" dedi.
Fletcher ve Lacey'nin ilk maçlarına verilen tepkilerle ilgili olarak Amorim şunları ekledi: "Onlar normal, iyi çocuklar. Bu hafta boyunca sergiledikleri davranışlar gerçekten çok iyi. Manchester United'da oynadıkları için biraz farklı davrandıklarını hissetmedim.
Hayır, gerçekten odaklanmışlar, maça hazırlanıyorlar ve oynayabileceklerine inanıyorlar. Bu iyi bir his, son birkaç haftada gördüğümden farklı bir şey yok."
Bruno'nun yerini doldurmak imkânsızdır
Fernandes'in yokluğu United için önemli bir kayıp, çünkü Portekizli orta saha oyuncusu önümüzdeki ayki Manchester derbisinde sahalara dönmeyi hedefliyor. Ancak Amorim, Fernandes gibi kaliteli bir oyuncuyu yerini doldurmanın "imkansız" olduğunu düşünüyor ve Çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bruno'nun yerini doldurmak imkansız ama bu sabah takıma da söylediğim gibi, bu durumun iyi bir yanı varsa, o da birçok kişinin bir adım öne çıkması gerektiği.
"Bu sadece yaratıcılıkla ilgili değil, her duran topta, o takımı organize eden kişi ve bu, herkesin bir adım öne çıkıp her şey için tek bir oyuncuya güvenemeyeceğimizi anlaması için iyi bir fırsat.
Bazen organizasyonda, yaratıcılıkta Bruno'ya güveniyoruz. Bruno'yu duran toplarda kaybettik, Bryan (Mbeumo)'yu da duran toplarda kaybettik, bu yüzden bu takım için çok büyük bir kayıp ama oyuncuların bir adım öne çıkıp takımda ihtiyacımız olan liderliği göstermeleri için bir fırsat."
Amorim, Fernandes'in yokluğunda takımın ne kaybettiği sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Her şeyi. Her şeyi, çünkü o sahadaki her pozisyonu anlıyor. Her ayrıntıya dikkat ediyor. Her duran topta, oyuncu değişikliği olduğunda, diğer oyunculara nerede durmaları gerektiğini söyleyen kişi her zaman o.
"Ancak bu, Licha, Luke Shaw ve tüm bu oyuncular için çok iyi bir fırsat. Daha fazla liderin öne çıkması gerekiyor çünkü bu Bruno'nun başına da gelebilir, bu olağan bir durum değil ama olabilir, bu yüzden diğer oyuncular için büyük bir fırsat."
United, Cuma günkü maçta birçok oyuncusu eksik olacak
United, Cuma günü Newcastle'ı ağırlayacağı maçta birçok önemli oyuncusundan yoksun olacak. Fernandes, Mainoo, Maguire ve De Ligt'in yanı sıra Mbeumo, Amad ve Noussair Mazraoui de sırasıyla Kamerun, Fildişi Sahili ve Fas milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapacaklar.
Ancak Casemiro, cezası nedeniyle Villa maçını kaçırdıktan sonra Magpies maçında sahalara geri dönüyor.
