Manchester United'da sakatlık şoku!

Fernandes'in yokluğu United için önemli bir kayıp, çünkü Portekizli orta saha oyuncusu önümüzdeki ayki Manchester derbisinde sahalara dönmeyi hedefliyor. Ancak Amorim, Fernandes gibi kaliteli bir oyuncuyu yerini doldurmanın "imkansız" olduğunu düşünüyor ve Çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bruno'nun yerini doldurmak imkansız ama bu sabah takıma da söylediğim gibi, bu durumun iyi bir yanı varsa, o da birçok kişinin bir adım öne çıkması gerektiği.

"Bu sadece yaratıcılıkla ilgili değil, her duran topta, o takımı organize eden kişi ve bu, herkesin bir adım öne çıkıp her şey için tek bir oyuncuya güvenemeyeceğimizi anlaması için iyi bir fırsat.

Bazen organizasyonda, yaratıcılıkta Bruno'ya güveniyoruz. Bruno'yu duran toplarda kaybettik, Bryan (Mbeumo)'yu da duran toplarda kaybettik, bu yüzden bu takım için çok büyük bir kayıp ama oyuncuların bir adım öne çıkıp takımda ihtiyacımız olan liderliği göstermeleri için bir fırsat."

Amorim, Fernandes'in yokluğunda takımın ne kaybettiği sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Her şeyi. Her şeyi, çünkü o sahadaki her pozisyonu anlıyor. Her ayrıntıya dikkat ediyor. Her duran topta, oyuncu değişikliği olduğunda, diğer oyunculara nerede durmaları gerektiğini söyleyen kişi her zaman o.

"Ancak bu, Licha, Luke Shaw ve tüm bu oyuncular için çok iyi bir fırsat. Daha fazla liderin öne çıkması gerekiyor çünkü bu Bruno'nun başına da gelebilir, bu olağan bir durum değil ama olabilir, bu yüzden diğer oyuncular için büyük bir fırsat."