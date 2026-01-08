Getty
Manchester United'da Ratcliffe krizi: 'Palyaço!'
Amorim'in ayrılmasıyla Man Utd için kaos devam ediyor
Manchester United, Elland Road'da Leeds United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, Amorim'in 14 ay süren görevinden ayrıldığını doğruladı. Amorim, maçın ardından öfkesini patlatarak United'ın Portekizli teknik adamla yollarını ayırmasına neden olan bir açıklama yaptı. Amorim gazetecilere şunları söyledi: "Öncelikle, her konuda seçici bilgiler aldığınızı fark ettim. Buraya Manchester United'ın menajeri olmak için geldim, Manchester United'ın koçu olmak için değil. Bu çok açık. Adımın [Thomas] Tuchel, [Antonio] Conte veya [Jose] Mourinho olmadığını biliyorum, ama ben Manchester United'ın menajeriyim. Ve bu durum 18 ay boyunca veya yönetim kurulu değişiklik yapmaya karar verene kadar böyle devam edecek. Demek istediğim buydu. Bununla bitirmek istiyorum. İstifa etmeyeceğim. Başka biri gelip benim yerime geçene kadar işimi yapacağım.
"Sadece bu takımın menajeri olacağımı, sadece koç olmayacağımı söylemek istiyorum. Bu konuda çok netti ve bu 18 ay sonra sona erecek ve sonra herkes yoluna devam edecek. Anlaşma böyleydi. Benim işim bu. Koç olmak değil. Eğer insanlar Gary Neville'leri ve her şeye yönelik eleştirileri kaldıramıyorlarsa, kulübü değiştirmemiz gerekir. Sadece buraya koç olmak için değil, menajer olmak için geldiğimi söylemek istiyorum. Her departmanda - scouting departmanında, spor direktörü işini yapmalı, ben de 18 ay boyunca işimi yapacağım ve sonra yolumuza devam edeceğiz."
Taraftarlar güvenmiyor
Manchester United, Amorim'in yerine kalıcı olarak kimi getireceklerini düşünürken, eski orta saha oyuncusu Fletcher'ı geçici teknik direktör olarak atadı. Ancak son olaylar taraftarların hoşuna gitmedi ve protesto grubu The '58, kulüp yöneticilerine karşı güvensizlik oyu çağrısında bulundu. Bir sözcü Mail gazetesine şunları söyledi: "Bir felaketten diğerine sürüklenen Ratcliffe, kulübü bir sirke dönüştüren beceriksiz bir palyaço gibi görünüyor. Sınıfının en iyisi olmak yerine, alay konusu olduk. Manchester United'da olağanüstü ve son derece rahatsız edici birkaç gün geçirdik. Sahada, kimliği, yönü ve hırsı olmayan ortalama bir takımın vasat performansını izliyoruz. Saha dışında ise kaos daha da kötü.
"Bu kararın, bu görevde daha önce hiçbir deneyimi olmayan CEO Omar Berrada tarafından, bağımsız liderlik sergilemek yerine yakın bir müttefikinin şikayetlerini dinleyerek onaylandığı iddia ediliyor. Bir kez daha, Manchester United'ın sonuçlar, istikrar ve güvenilirlik pahasına, iş başında öğrenen yöneticiler tarafından yönetildiğine tanık oluyoruz. Berrada ve Wilcox'a karşı güvensizlik oyu verilmesini talep ediyoruz. Açıkça belirtelim: Bu, Ruben'i veya onun yönetiminde oynanan futbolu savunmak değildir. Bunların çoğu kabul edilemezdi. Ancak onun görevden alınması, kulübümüzün devam eden işlevsizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Manchester United artık taraftarların her iki dünyanın da en kötüsünü yaşadığı zehirli bir ortaklık haline gelmiştir.
"Glazer ailesi en üstte para kazanmaya devam ederken, Ratcliffe ve Ineos en altta taraftarları ezip geçiyor. Birlikte, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birini yerel bir bakkal dükkanı gibi yönetiyorlar, cimri davranıyorlar, kısa vadeli düşünüyorlar ve tamamen vizyon yoksunu. Manchester United'dan açgözlülük uğruna 1 milyar dolardan fazla para çekildi. Jim Ratcliffe, birçok taraftarın ona duyduğu umut ve inancı ihanet etti. O, değişim olması gerekiyordu. Bunun yerine, Joel ve Avram Glazer sessizce perde arkasında varlıklarını elden çıkarmaya devam ederken, kamuoyunun eleştirilerini emen mükemmel bir Glazer kalkanı haline geldi. Hiçbir şey değişmedi. Aslında, durum daha da kötü."
Fulham maçı için protesto planlandı
1 Şubat'ta Old Trafford'da Manchester United'ın Fulham ile oynayacağı maçta da bir protesto planlanıyor. Sözcü şunları ekledi: "Bununla ilgili uyarıda bulunmuştuk. Bunun nereye varacağını söylemiştik. Artık çok fazla kişi uyku halinde uçuruma doğru yürüyor. Manchester United 150 yaşında. Nesiller boyu taraftarlar tarafından inşa edilen bu gururlu tarih korunmalıdır. Şimdi harekete geçmezsek, devredeceğimiz kulüp tanınmaz hale gelecek, kültüründen, ruhundan ve insanlarından mahrum kalacak. Ratcliffe ve Glazerler için oyun bitti. Zaman doldu. Artık daha fazla dayanamayız ve mümkün olduğunca çok sayıda taraftarı büyük bir protestoya katılmaya çağırıyoruz."
Manchester United için sırada ne var?
Manchester United, Pazar günü FA Cup üçüncü turunda Brighton ile karşılaşacak. Fletcher bir kez daha takımın başına geçecek. United, eski yıldızları Michael Carrick ve Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelerini sürdürüyor. İki oyuncu da sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstlenmek için adaylar arasında yer alıyor.
