Manchester United'da Ratcliffe krizi: 'Palyaço!'

Manchester United, Amorim'in yerine kalıcı olarak kimi getireceklerini düşünürken, eski orta saha oyuncusu Fletcher'ı geçici teknik direktör olarak atadı. Ancak son olaylar taraftarların hoşuna gitmedi ve protesto grubu The '58, kulüp yöneticilerine karşı güvensizlik oyu çağrısında bulundu. Bir sözcü Mail gazetesine şunları söyledi: "Bir felaketten diğerine sürüklenen Ratcliffe, kulübü bir sirke dönüştüren beceriksiz bir palyaço gibi görünüyor. Sınıfının en iyisi olmak yerine, alay konusu olduk. Manchester United'da olağanüstü ve son derece rahatsız edici birkaç gün geçirdik. Sahada, kimliği, yönü ve hırsı olmayan ortalama bir takımın vasat performansını izliyoruz. Saha dışında ise kaos daha da kötü.

"Bu kararın, bu görevde daha önce hiçbir deneyimi olmayan CEO Omar Berrada tarafından, bağımsız liderlik sergilemek yerine yakın bir müttefikinin şikayetlerini dinleyerek onaylandığı iddia ediliyor. Bir kez daha, Manchester United'ın sonuçlar, istikrar ve güvenilirlik pahasına, iş başında öğrenen yöneticiler tarafından yönetildiğine tanık oluyoruz. Berrada ve Wilcox'a karşı güvensizlik oyu verilmesini talep ediyoruz. Açıkça belirtelim: Bu, Ruben'i veya onun yönetiminde oynanan futbolu savunmak değildir. Bunların çoğu kabul edilemezdi. Ancak onun görevden alınması, kulübümüzün devam eden işlevsizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Manchester United artık taraftarların her iki dünyanın da en kötüsünü yaşadığı zehirli bir ortaklık haline gelmiştir.

"Glazer ailesi en üstte para kazanmaya devam ederken, Ratcliffe ve Ineos en altta taraftarları ezip geçiyor. Birlikte, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birini yerel bir bakkal dükkanı gibi yönetiyorlar, cimri davranıyorlar, kısa vadeli düşünüyorlar ve tamamen vizyon yoksunu. Manchester United'dan açgözlülük uğruna 1 milyar dolardan fazla para çekildi. Jim Ratcliffe, birçok taraftarın ona duyduğu umut ve inancı ihanet etti. O, değişim olması gerekiyordu. Bunun yerine, Joel ve Avram Glazer sessizce perde arkasında varlıklarını elden çıkarmaya devam ederken, kamuoyunun eleştirilerini emen mükemmel bir Glazer kalkanı haline geldi. Hiçbir şey değişmedi. Aslında, durum daha da kötü."