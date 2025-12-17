AFP
"Manchester United'da 'ortalamanın üzerinde' sadece İKİ oyuncu var"
Amorim’in United’daki hayal kırıklığı yaratan dönemi
Ruben Amorim için Bournemouth maçı, eğlenceli futbolun takımın yapısal sorunlarını örtmeye yetmediğini bir kez daha gösterdi. Portekizli teknik adam, Sporting’den gelişinden bu yana eleştiriler artsa da kendi prensiplerinden ödün vermemekte ısrarcı. Ancak tablo pek iç açıcı değil. Amorim yönetiminde çıktıkları 59 maçta Manchester United sadece 23 galibiyet alabildi; geçen sezonu kupasız kapattılar ve Avrupa bileti de kaçtı.
- AFP
Souness’tan çok sert yorum
Graeme Souness ise United’ın mevcut durumuna dair oldukça sert bir değerlendirme yaptı. Eski Liverpool kaptanı, Amorim’in kadrosunda ortalamanın üzerine çıkan sadece iki oyuncu olduğunu savundu. Sky Bet’e konuşan Souness şunları söyledi:
“Manchester United hâlâ ortalama bir takım. Bu Ruben Amorim’in suçu mu? Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo iyi oyuncular ama geri kalanların çoğu sıradan. İlk dörtte yer alabileceklerini hiç sanmıyorum. Manchester United, İngiltere futbolunun en büyük kulübü; hatta belki dünya futbolunun ikinci ya da üçüncü en büyük kulübü. Ama şu anda çok zor bir dönemden geçiyorlar. Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmek zorundalar. Bunun nedeni açık: daha fazla gelir elde etmek, daha iyi oyuncular transfer edebilmek ve piyasadaki gerçek yıldızlar için cazip hale gelmek.”
Güven vermeyen bir kadro
Souness’a göre sorun yalnızca bireysel kalite eksikliği değil, daha derin bir mesele var: öngörülemezlik. Ona göre Amorim, maç günü sahaya nasıl bir Manchester United çıkacağını bilmiyor. Bu da her teknik ekip için son derece rahatsız edici bir durum. Bournemouth maçında bir an coşkulu hücum futbolu izlenirken, hemen ardından açıklanması zor savunma zaafları ortaya çıktı. Souness sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ruben Amorim’in bu oyuncu grubuyla yaşadığı asıl problem şu: Sahada ne alacağını bilmiyor. Hangi Manchester United’ı göreceğini kestiremiyor ve bu çok kötü bir durum. Tam anlamıyla bir ‘dua edip umut etme’ hali. ‘Bugün hangisi çıkacak? Umarım herkes gününde olur.’ Maçtan önce soyunma odasında oyunculara bakarsınız, ‘Bugün herkes odaklanmış, iyi bir gün olacak’ dersiniz; çıkarlar ve hiç ortada yoklardır. Ya da tam tersi olur; sessiz görünürler ama sahaya çıkınca fırtına gibi oynarlar. United’ın şu anki problemi bu: Bu oyuncu grubundan ne alacağınızı bilmiyorsunuz.”
Mainoo tartışması orta saha sorununu ortaya koyuyor
Kobbie Mainoo, Bournemouth maçına yine ilk 11’de başlamadı. Amorim yönetiminde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, oyuna sonradan girdiğinde Old Trafford’dan büyük alkış aldı. Taraftarlar hâlâ onu bir umut sembolü olarak görüyor ancak kulüp içinde geleceğine dair soru işaretleri artıyor. Souness ise bu konuda oldukça acımasızdı:
“Ben Kobbie Mainoo hayranı değilim. Adam Wharton’a bakarsanız kıyas kabul etmez. Wharton bu pozisyonu anlıyor; top rakipteyken ne yapması gerektiğini biliyor. Mainoo ise tamamen doğaçlama oynayan bir oyuncu. Topla belki Wharton’dan daha iyi; çalımı var, zekice paslar atabiliyor, tekniği göze hoş geliyor. Ama merkez orta saha oynarken topsuz oyunu anlamıyor. Paul Scholes, Mainoo’ya karşı oynamış olsaydı onu sahada paramparça ederdi çünkü United topu kaybettiğinde Mainoo olması gereken yerde olmazdı. Topsuz oyunda merkez orta saha nasıl oynanır, sanki hiç öğretilmemiş gibi görünüyor.”
Tüm bu istikrarsızlık yetmezmiş gibi United’ı zorlu bir süreç de bekliyor. Bryan Mbeumo, Amad Diallo ve Noussair Mazraoui Afrika Uluslar Kupası için takımdan ayrıldı. Takımları turnuvada ilerlerse; Aston Villa, Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley ve Manchester City ile lig maçlarının yanı sıra FA Cup üçüncü turundaki Brighton karşılaşmasını da kaçırabilirler.
Reklam