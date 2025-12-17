"Manchester United'da 'ortalamanın üzerinde' sadece İKİ oyuncu var"

Graeme Souness ise United’ın mevcut durumuna dair oldukça sert bir değerlendirme yaptı. Eski Liverpool kaptanı, Amorim’in kadrosunda ortalamanın üzerine çıkan sadece iki oyuncu olduğunu savundu. Sky Bet’e konuşan Souness şunları söyledi:

“Manchester United hâlâ ortalama bir takım. Bu Ruben Amorim’in suçu mu? Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo iyi oyuncular ama geri kalanların çoğu sıradan. İlk dörtte yer alabileceklerini hiç sanmıyorum. Manchester United, İngiltere futbolunun en büyük kulübü; hatta belki dünya futbolunun ikinci ya da üçüncü en büyük kulübü. Ama şu anda çok zor bir dönemden geçiyorlar. Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmek zorundalar. Bunun nedeni açık: daha fazla gelir elde etmek, daha iyi oyuncular transfer edebilmek ve piyasadaki gerçek yıldızlar için cazip hale gelmek.”