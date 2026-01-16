Getty Images Sport
Manchester United’da Maguire bilmecesi yine hortladı! Alternatifi İngiltere’de bulundu
Maguire'ın geleceği belirsiz
Ekim ayında Maguire, Ruben Amorim döneminin birkaç dikkat çekici galibiyetinden birinde United'ın Liverpool'a karşı galibiyet golünü atmıştı. Eski Leicester City oyuncusu 2018'den beri Kırmızı Şeytanlar'da forma giyiyor ancak bunun kulüpteki son sezonu olup olmadığını bilmiyor.
O dönemde, "Yedi yıldır buradayım, bu yüzden o galibiyeti alamamak zor oldu. Dürüst olmak gerekirse, biraz aklımı kurcaladı. Şimdi son yılımdayım, bu yüzden bu kulüp için Anfield'da oynadığım son maç olabilir, bu yüzden buraya gelip o maçı tamamlamış olmam gerçekten önemli." demişti.
Bu gelişme, United'ın Maguire'ı 2026'ya kadar kulüpte tutmak için bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmasından birkaç ay sonra gerçekleşti.
Geçen Ağustos ayında geleceği hakkında şunları söylemişti: "Geçen yıl, sözleşmedeki madde onların elindeydi, bu yüzden benim için bir seçenek yoktu. Hiçbir görüşme olmadı. Sadece maddeyi aktif hale getirdiler ve sözleşmem uzatıldı. Bu yıl, açıkçası yıl sonunda sözleşmem sona eriyor. Eminim ki kulüp bu yaz, diğer kulüplerin benimle ve sözleşmemle ilgili durumum hakkında bilgi sahibi olmamı engelledi. Eminim ki önümüzdeki birkaç ay içinde oturup nereye gitmek istediğimiz ve sözleşmeyi uzatmak isteyip istemedikleri konusunda bir görüşme yapacağız, ya da transfer penceresi Ocak ayında tekrar açılacak. Elbette aklımda ne yapmak istediğim ve ne olmak istediğimle ilgili bir şeyler var. Bunu herkese açıklamak istemiyorum, ama oynamak için harika bir kulüp ve mümkün olan en kısa sürede ayrılmak istemek aptallık olurdu."
- Getty
Manchester United Maguire'ın alternatifini buldu
Daily Mail'e göre; Forest'ın stoperi Murillo, Manchester United'ın gelecek sezon için yeni bir defans oyuncusu arayışında değerlendirdiği isimlerden biri. Brezilyalı oyuncunun, bir yıl önce 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzalamış olmasına ve ailesinin Nottingham'da yerleşik olmasına rağmen, gelecek yaz Forest'tan ayrılmaya açık olduğu belirtiliyor. Haberde ayrıca, Kırmızı Şeytanlar'ın Maguire'ın ayrılışına hazırlandığı ancak Murillo'yu transfer etmenin bir soru işareti olduğu, çünkü oyuncunun ucuza alınmayacağı ifade ediliyor.
Maguire'a yeni sözleşme teklif edilmeyecek
Erik ten Hag'ın Manchester United'daki görev süresi boyunca, Hollandalı teknik direktör, West Ham'ın ilgisi nedeniyle Maguire'ın ayrılmasına izin vermeye hazırdı. Ancak Maguire, azimle çalışarak ilk 11'e geri dönmeyi başardı. Son sezonlarda sakatlıklar nedeniyle oyun süresi sınırlı olsa da, birçok taraftar artık bu iri yapılı defans oyuncusuna ısındı. Bu sezon sadece 10 maçta forma giyen ve iki gol atan Maguire için yeni bir sözleşme teklifi şimdilik görünmüyor. Genç stoperler Leny Yoro ve Ayden Heaven'ın yanı sıra Lisandro Martinez ve Matthijs De Ligt'e de sahip olan United'da kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
- Getty Images Sport
Man United için sırada ne var?
Manchester United, Amorim'in bu ayın başlarında görevden alınmasının ardından Michael Carrick'in geçici teknik direktörlük görevine başlamasına hazırlanıyor. Eski United orta saha oyuncusunun göreve başlamasının ardından ilk maçı Cumartesi günü Old Trafford'da oynanacak Manchester derbisi olacak, ardından lig lideri Arsenal ile bir karşılaşma yapılacak. Bu arada, Maguire'ın da kısa süre içinde Kırmızı Şeytanlar forması giymeyi umduğu belirtiliyor.
Reklam