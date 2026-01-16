Manchester United’da Maguire bilmecesi yine hortladı! Alternatifi İngiltere’de bulundu

Ekim ayında Maguire, Ruben Amorim döneminin birkaç dikkat çekici galibiyetinden birinde United'ın Liverpool'a karşı galibiyet golünü atmıştı. Eski Leicester City oyuncusu 2018'den beri Kırmızı Şeytanlar'da forma giyiyor ancak bunun kulüpteki son sezonu olup olmadığını bilmiyor.

O dönemde, "Yedi yıldır buradayım, bu yüzden o galibiyeti alamamak zor oldu. Dürüst olmak gerekirse, biraz aklımı kurcaladı. Şimdi son yılımdayım, bu yüzden bu kulüp için Anfield'da oynadığım son maç olabilir, bu yüzden buraya gelip o maçı tamamlamış olmam gerçekten önemli." demişti.

Bu gelişme, United'ın Maguire'ı 2026'ya kadar kulüpte tutmak için bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmasından birkaç ay sonra gerçekleşti.

Geçen Ağustos ayında geleceği hakkında şunları söylemişti: "Geçen yıl, sözleşmedeki madde onların elindeydi, bu yüzden benim için bir seçenek yoktu. Hiçbir görüşme olmadı. Sadece maddeyi aktif hale getirdiler ve sözleşmem uzatıldı. Bu yıl, açıkçası yıl sonunda sözleşmem sona eriyor. Eminim ki kulüp bu yaz, diğer kulüplerin benimle ve sözleşmemle ilgili durumum hakkında bilgi sahibi olmamı engelledi. Eminim ki önümüzdeki birkaç ay içinde oturup nereye gitmek istediğimiz ve sözleşmeyi uzatmak isteyip istemedikleri konusunda bir görüşme yapacağız, ya da transfer penceresi Ocak ayında tekrar açılacak. Elbette aklımda ne yapmak istediğim ve ne olmak istediğimle ilgili bir şeyler var. Bunu herkese açıklamak istemiyorum, ama oynamak için harika bir kulüp ve mümkün olan en kısa sürede ayrılmak istemek aptallık olurdu."