Getty/Instagram
Manchester United'da kriz! 'Aptal' tartışması...
Mainoo, çığır açan sezonun ardından dalgalar yaratıyor
Mainoo, 23-24 sezonunda FA Cup'ı kazandıran golü ve İngiltere'nin Euro 2024 finalinde ilk 11'de yer almasıyla ilk kez manşetlere çıktı, ancak 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier League'de henüz tek bir maçta bile ilk 11'de yer almadı ve çoğunlukla yedek olarak sahaya çıktı.
Amorim, Mainoo'nun orta saha pozisyonu için etkili kulüp kaptanı Bruno Fernandes ile doğrudan rekabet halinde olduğunu ve United'ın geçen yaz Napoli'ye kiralanmasını engellediğini açıklayarak seçim politikasını savundu. Ancak, United'ın "olağanüstü bir teklif" karşılığında kalıcı bir satış yapmayı düşüneceği bildirildiğinden, Ocak ayında transfer olacağına dair spekülasyonlar son haftalarda yoğunlaştı.
Bournemouth ile 4-4 berabere kaldıkları dikkat çekici maçın ardından, üvey kardeşi, reality TV yıldızı Jordan Mainoo-Hames, "Free Kobbie Mainoo" (Kobbie Mainoo'yu serbest bırakın) yazan bir tişört giyerek saha kenarında fotoğraflandı. Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan bu kamuoyu önündeki jest, taraftarların karışık tepkileriyle ve eski United kaptanı Roy Keane gibi yorumcuların sert eleştirileriyle karşılandı.
- Getty Images Sport
Keane, Mainoo'nun 'aptallarla çevrili' olduğunu söylüyor
Eski Manchester United orta saha oyuncusu Keane, Stick to Football podcast'ine şunları söyledi: "Aptal kardeşi tüm bu şeyleri yaparken, biz onun kardeşine hiç aldırış etmemeliyiz. Çünkü bazen, özellikle ailelerde, etrafınız aptallarla çevrilidir. Maçtan sonra geliyorsun ve kardeşin bunu yapmış, eğer benim kardeşim bunu yapmış olsaydı, ona bakıp 'ne yapıyorsun?' derdin. Öyle yapardın, ve biliyor musun, sence kardeşi ona sormadan bunu yapmış olabilir mi? O bir sözleşme imzaladı, muhtemelen iyi bir maaş alıyor."
Keane ekledi: "O 20 yaşında, oturup mesleğini öğrenmenin nesi yanlış? Ve fırsat bulamıyor olsa bile, hepimiz bunu yapmak zorunda kaldık. Bazen bir menajer senin peşindedir ve senin yapman gereken şey, onun yanıldığını kanıtlamaktır. Her gün, menajere kendini kanıtlama şansın vardır. Bunu zihnine kazımalı. Bir futbolcunun hayatı, insanlara yanıldıklarını kanıtlamaya çalışmaktan ibarettir. Oyuncuların kiralanmasına bir itirazım yok, bu herkes için işe yarayabilir, ama bazen bir oyuncu olarak en büyük zorluğun Man United'da ve birinci takıma girmektir. Teknik direktör 'Bruno'nun önüne geçemezsin' dese bile, ona yanıldığını kanıtla!"
Mainoo, Amorim'i geride bırakacak
Eski Wolves, Everton ve Man City savunma oyuncusu Joleon Lescott, İngiltere milli takımında Mainoo'ya koçluk yaptı ve Amorim ayrıldıktan sonra da genç oyuncunun Old Trafford'da kalacağına inanıyor. Lescott şöyle konuştu: "Kobbie ile çalıştım. Çok olgun ve etkileyici bir kişi. Ama ben kulüp olsaydım, 'Sana yeni bir sözleşme veriyoruz, git ve oyna' derdim. Başka bir yere git ve oyna, çünkü gelecek Kobbie Mainoo'ya ait. Amorim'e değil, değil mi? Onun menajerden daha uzun süre Man United'da kalacağını düşünmek istersiniz. Bu yüzden kulüp devreye girip bu durumun nasıl sonuçlanacağını belirlemeli, menajerin Kobbie'nin 'Sözleşme imzalamayacağım, imzalamak istemiyorum, burada olmak istemiyorum' dediği bir senaryo yaratmasına izin vermemelidir. Çünkü o zaman bu tür bir oyuncuyu kaybetmiş olursunuz.
Lescott şunları ekledi: " Kulüp devreye girip bu durumu kontrol altına alırsa, hala yönetilebilir bir durum olacağını düşünüyorum. Bir yıl sonra orada olmayabilecek bir menajeriniz var ve o zaman bir varlığınızı kaybetmiş olursunuz. Amorim'in onu oynatması gerektiğini söylemiyorum, ama sözleşmesi sona ermek üzere. Yani 18 ay ya da 12 ay sonra serbest kalacak."
- Getty Images Sport
United için sıradaki sınav Villa maçı
Mainoo, Manchester United'ın Pazar öğleden sonra yüksek formda olan Aston Villa ile karşılaşacağı maçta nadir bir başlangıç şansı yakalayabilir. Casemiro bu maçta cezalı olduğu için orta sahada bir yer açılıyor, ancak Manuel Ugarte de Ruben Amorim için bir seçenek. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Unai Emery yönetiminde inanılmaz bir formda olan üçüncü sıradaki Villa ile karşı karşıya gelecek. Villa, Premier Lig'deki son altı maçını ve tüm turnuvalardaki son dokuz maçını kazandı. Birinci lig takımı olarak, en son 1989 Aralık ile 1990 Şubat arasında yedi lig maçını arka arkaya kazanmıştı.
Reklam