Manchester United'da kriz! 'Aptal' tartışması...

Mainoo, 23-24 sezonunda FA Cup'ı kazandıran golü ve İngiltere'nin Euro 2024 finalinde ilk 11'de yer almasıyla ilk kez manşetlere çıktı, ancak 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier League'de henüz tek bir maçta bile ilk 11'de yer almadı ve çoğunlukla yedek olarak sahaya çıktı.

Amorim, Mainoo'nun orta saha pozisyonu için etkili kulüp kaptanı Bruno Fernandes ile doğrudan rekabet halinde olduğunu ve United'ın geçen yaz Napoli'ye kiralanmasını engellediğini açıklayarak seçim politikasını savundu. Ancak, United'ın "olağanüstü bir teklif" karşılığında kalıcı bir satış yapmayı düşüneceği bildirildiğinden, Ocak ayında transfer olacağına dair spekülasyonlar son haftalarda yoğunlaştı.

Bournemouth ile 4-4 berabere kaldıkları dikkat çekici maçın ardından, üvey kardeşi, reality TV yıldızı Jordan Mainoo-Hames, "Free Kobbie Mainoo" (Kobbie Mainoo'yu serbest bırakın) yazan bir tişört giyerek saha kenarında fotoğraflandı. Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan bu kamuoyu önündeki jest, taraftarların karışık tepkileriyle ve eski United kaptanı Roy Keane gibi yorumcuların sert eleştirileriyle karşılandı.