Manchester United'da Harry Maguire krizi!
Maguire belirsizliği
United yöneticileri, Maguire ile ne yapılacağı konusunda anlaşmazlık yaşıyor ve yaz transfer dönemi yaklaşırken belirsiz bir atmosfer yaratıyor. Manchester Evening News'e göre, kulüp, şu anda yabancı kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapma özgürlüğüne sahip olan İngiltere milli takım oyuncusu hakkında henüz kesin bir karar vermiş değil.
Raporda, yönetim kurulunda görüş ayrılığı olduğu belirtiliyor. Ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe'in sözleşme yenilemesine karşı çıkan itici güç olduğu düşünülüyor. INEOS'un patronu, savunmayı daha genç bir nesle geçirmek istiyor ve Leny Yoro ve Ayden Heaven gibi genç yeteneklerin potansiyeline güvenerek uzun vadeli bir ortaklık kurmak istiyor. Ratcliffe, 20'li yaşlarının ortasında olan Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt'in varlığını, Maguire'i tutmadan savunmayı sağlamlaştırmak için yeterli deneyim olarak görüyor.
Ancak bu görüş herkes tarafından paylaşılmıyor. Old Trafford'daki diğer üst düzey isimler, Maguire'in direncini ve son dönemdeki formunu gerekçe göstererek, onun hala önemli bir değer taşıdığını savunuyor. Maguire'in menajeri Triple S Management, Avrupa'daki kulüplerle görüşmelere başladı ve United'a son kararını vermesi için baskı yapıyor.
Defans oyuncusu kalmak için maaşında kesintiye razı
Yurt dışından gelen ilgilere rağmen, Maguire'in tercihi kesin olarak Manchester'da kalmak. Raporda, eski Leicester oyuncusunun kariyerinin bu aşamasında genç ailesini kökünden söküp yeni bir lige taşınmak istemediği belirtiliyor. Ayrıca, İngiltere milli takımında forma giyme şansını en iyi şekilde değerlendirebileceğinin, yabancı bir ligde bilinmezliğe gömülmektense Premier Lig'de oynamak olduğunu çok iyi biliyor.
Kalmayı kolaylaştırmak için Maguire'in maddi bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu bildiriliyor. Kulübün sıkılaşan maaş yapısına uymak için şu anki haftalık 200.000 sterlinlik maaşında bir indirim kabul etmeye hazır. Bu uzlaşma isteği, 2019'da 80 milyon sterlinlik transferinden bu yana yaşadığı çalkantılı dönemde kaptanlık görevinden alınmış ve önceki teknik direktörler tarafından dışlanmış olmasına rağmen, kulübe olan bağlılığını vurguluyor.
Top artık kulübün sahasında. Ratcliffe tavrını değiştirmezse, Maguire Temmuz ayında bedelsiz olarak ayrılmak zorunda kalacak ve Red Devils ile yedi yıllık ilişkisi sona erecek.
Carrick, tecrübeli oyuncuyu destekliyor
Yönetim kurulu finansal konuları tartışırken, geçici teknik direktör Michael Carrick futbol tarafında duygularını açıkça ortaya koydu. Carrick, sözleşme görüşmeleri konusunda resmi olarak danışılmamış olsa da, Maguire'ı takımın yakın geleceğinin "ayrılmaz bir parçası" olarak gördüğünü açıkladı.
Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından Carrick'in yönetiminde Maguire, savunmanın merkezine geri döndü ve Manchester City ve Arsenal'e karşı arka arkaya kazanılan galibiyetlerde önemli bir rol oynadı. Carrick, Maguire'i sadece hava hakimiyeti ve ceza sahasını savunma yeteneği nedeniyle değil, antrenman sahasındaki etkisi nedeniyle de takdir ediyor.
Maguire, kulübün yeni yetenekleri için bir mentor haline geldi. Genç oyuncular Yoro ve Heaven'a verdiği rehberlik, onların gelişiminde önemli bir faktör olarak görülüyor. Carrick, bu rolün bilançoda ölçülmesi zor ancak takımın uyumu için çok önemli olduğuna inanıyor.
Soyunma odasındaki liderlik boşluğu konusunda endişeler artıyor
Maguire'ın geleceği konusundaki tartışma, Old Trafford'daki deneyimli oyuncuların art arda ayrılmasıyla daha da karmaşık hale geliyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro bu yaz ayrılma niyetini çoktan açıkladı ve United, tek bir transfer döneminde önemli liderlik figürlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Ratcliffe'in tutumunu eleştirenler, Maguire'in diğer kıdemli profesyonellerle birlikte ayrılmasına izin vermenin, soyunma odasında otoriter seslerin tehlikeli bir şekilde azalmasına yol açacağını savunuyor. Kulüp "yeniden yapılanma sürecinde" olsa da, bir anda çok fazla yapısal direği ortadan kaldırmak, geçiş sürecini istikrarsızlaştırabilir.
Maguire, büyük maçlarda "dev" olabileceğini defalarca kanıtladı. Kulüpteki birçok kişi için, onun gibi deneyimli bir oyuncunun, özellikle de maaşında indirim yapmaya hazırken, bedelsiz olarak ayrılmasına izin vermek, performansı değil yaşı önceliklendiren mantıksız bir karar olacaktır.
