Manchester United'da Harry Maguire krizi!

United yöneticileri, Maguire ile ne yapılacağı konusunda anlaşmazlık yaşıyor ve yaz transfer dönemi yaklaşırken belirsiz bir atmosfer yaratıyor. Manchester Evening News'e göre, kulüp, şu anda yabancı kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapma özgürlüğüne sahip olan İngiltere milli takım oyuncusu hakkında henüz kesin bir karar vermiş değil.

Raporda, yönetim kurulunda görüş ayrılığı olduğu belirtiliyor. Ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe'in sözleşme yenilemesine karşı çıkan itici güç olduğu düşünülüyor. INEOS'un patronu, savunmayı daha genç bir nesle geçirmek istiyor ve Leny Yoro ve Ayden Heaven gibi genç yeteneklerin potansiyeline güvenerek uzun vadeli bir ortaklık kurmak istiyor. Ratcliffe, 20'li yaşlarının ortasında olan Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt'in varlığını, Maguire'i tutmadan savunmayı sağlamlaştırmak için yeterli deneyim olarak görüyor.

Ancak bu görüş herkes tarafından paylaşılmıyor. Old Trafford'daki diğer üst düzey isimler, Maguire'in direncini ve son dönemdeki formunu gerekçe göstererek, onun hala önemli bir değer taşıdığını savunuyor. Maguire'in menajeri Triple S Management, Avrupa'daki kulüplerle görüşmelere başladı ve United'a son kararını vermesi için baskı yapıyor.