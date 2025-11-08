Getty Images Sport
Manchester United'da büyük şok! Ruben Amorim duyurdu...
Sesko, Van de Ven'in müdahalesinin ardından sorun yaşadı.
Bryan Mbeumo, Manchester devleri Tottenham'ın erken hücumlarını atlattıktan sonra, yarım saatlik bir süre sonunda United'ı öne geçirdi. Spurs, ikinci yarıda beraberlik golü için baskı yaptı ve Mathys Tel'in şutu Senne Lammens'i geçerek defansa çarptıktan sonra geç de olsa ödüllendirildi.
Richarlison, ikinci yarıda uzatma dakikalarında Wilson Odobert'in şutunu yanlışlıkla Belçikalı kalecinin üzerinden kafayla geçerek Spurs'a galibiyeti getirdiğini sandı, ancak United'ın skoru eşitlemeye zamanı vardı ve De Ligt, Bruno Fernandes'in son dakikada kullandığı kornerde en yüksekte yükselerek Guglielmo Vicario'yu geçerek kafayla golü attı.
Ancak Sesko, Tel'in beraberlik golünden sonra dizinden sakatlandığı için Kuzey Londra'daki maçı tamamlayamadı. Eski RB Leipzig oyuncusu, United'ın maçı bitirmek için bastırdığı 58. dakikada oyuna girdi.
22 yaşındaki oyuncu, Spurs'un beraberliği yakalamasından kısa bir süre sonra United'ın yeniden öne geçmesi için altın bir fırsat yakaladı. Ancak Sesko şutu çekmek üzereyken, Micky van de Ven muhteşem bir son anda müdahaleyle forvetin sezonun üçüncü lig golünü atmasını engelledi.
'Yaralanma konusunda daha çok endişeliyim'
Ancak Sesko, bu mücadelede sakatlandı ve 90. dakikanın sonlarında Tottenham Hotspur Stadyumu sahasından topallayarak çıktı. United, beş oyuncu değişikliğini de kullanmıştı, yani maçı 10 kişiyle bitirdi.
Beraberliğin ardından Amorim'e, RB Leipzig'den transfer edilen ve 11 lig maçında sadece 2 gol atan Sesko'nun formu soruldu, ancak United teknik direktörü forvetin sakatlığı konusunda daha çok endişeliydi.
Formu sorulduğunda Amorim şöyle yanıtladı: "Şu anda en büyük endişemiz bu değil. Bu tür şeyler olur, özellikle de forvetlerde. Ben daha çok sakatlığı düşünüyorum, çünkü dizinden sakatlandı, ne olacağını bilmiyoruz, Ben'in daha iyi bir takım olmamız için ihtiyacımız var. Hiçbir fikrim yok. Dizinden sakatlandığı için ne olacağını asla bilemeyiz."
'Her şeyi kontrol etmeliyiz'
Amorim'e, Sesko'nun sakatlığı nedeniyle United'ın Ocak ayında transfer piyasasına girip yeni bir forvet transfer etmesi gerekip gerekmediği de soruldu. Premier League ekibi, önümüzdeki ay Fas'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Bryan Mbeumo ve Amad Diallo'yu sırasıyla Kamerun ve Fildişi Sahili'ne kaptıracak gibi görünüyor.
Sesko'nun sakatlığı ve AFCON ile ilgili Ocak transfer dönemi hakkında soru sorulduğunda Amorim, "Her şeyi kontrol etmeliyiz, Ben'e ne olduğunu kontrol etmeliyiz. Transfer dönemi açıldığında takımı iyileştirebilir miyiz ve olanları düzeltebilir miyiz bakalım. O zamana kadar bu şansı değerlendirmeliyiz. Göreceğiz" yanıtını verdi.
Amad ve Mbeumo, ilk yarıda Amad'ın Mbeumo'yu bulmasıyla United'ı Tottenham karşısında öne geçiren ilk golü birlikte attılar. Mbeumo, hafta içinde Ekim ayının Premier League'de Ayın Oyuncusu seçildi ve Spurs'a attığı golle son dört lig maçında dört gol attı.
