Manchester United'da büyük şok! Ruben Amorim açıkladı...

Amorim, Everton maçından sonra morallerin düşük olduğunu kabul etti ve United'ın sezonun 12. maçında Premier Lig'de 10. sıradan çok daha iyi bir konumda olması gerektiğini belirtti.

O şöyle dedi: "Kulübümüzde de durum aynı çünkü geçen yıl her maçı kazanmak zorundaydık ve kazanamadığımız için çok eleştirildik. Yani kulübümüzde mazeret yok. Avrupa hakkında, Avrupa hakkında daha önce de konuştum ve geçen yıl Avrupa'dayken de aynı şeyi söylemiştim, bu yıl da aynı şeyi söylüyorum, Avrupa'da olmanın avantajları ve dezavantajları var, bu yüzden mazeret yok. Geçen yıl da, bu yıl da her zaman maçları kazanmak gerekiyor.

"Maçlara bakarsam, daha fazla puanımız olması gerekirdi çünkü bazı maçlarda kontrol bizdeydi, bazı maçlarda avantajlıydık ama bu kontrolü kaybettik. Yani maçlarımıza bakarsam, daha fazla puanımız olması gerekirdi ve bu gerçekten hayal kırıcı ve sinir bozucu, özellikle de son maçta. Kulübümüzde de durum aynı çünkü geçen yıl her maçı kazanmak zorundaydık ve kazanamadığımız için çok eleştirildik. Yani kulübümüzde mazeret yok.

"Hedefimiz yeniden başlamak ve bu hafta olması gerektiği gibi gerçekten zordu. Bu sonuçtan, bu yenilgiden sonra zordu. Ama süreç devam etmeli ve bir sonraki maça odaklanmalıyız ve özellikle bu yıl ligimizde her şeyin çok hızlı değişebileceğini anlamalıyız, bu yüzden yeniden başlayalım ve bir sonraki maça odaklanalım."