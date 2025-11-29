Getty Images Sport
Manchester United'da büyük şok! Ruben Amorim açıkladı...
Cunha, Maguire ve Sesko hâlâ sakat
United, Old Trafford'da 13. dakikada Idrissa Gueye'nin kırmızı kart görmesine rağmen Everton'ı yenemedi ve Premier Lig tarihinde ilk kez 10 kişilik bir takıma karşı evinde mağlup oldu. Sesko, uluslararası ara öncesinde Tottenham maçında sakatlandıktan sonra bir aya kadar sahalardan uzak kalacak. Amorim, 74 milyon sterlinlik forvetin hala iyileşme sürecinde olduğunu doğruladı ve kulübün sakatlığı dikkatli bir şekilde ele alacağını vurguladı. United, Pazar günü Selhurst Park'a yapacağı seyahatte Harry Maguire'den de yoksun olacak. United, bu stadyumda beş yıldan fazla bir süredir galibiyet alamıyor.
Amorim basın toplantısında, "Sesko'nun iyileşmesi biraz daha zaman alacak, Harry de aynı durumda. Matheus'un bir sonraki maçta sahalara döneceğini umuyorum, bu maçta değil" dedi.
Everton yenilgisinden sonra 'zor' bir hafta
Amorim, Everton maçından sonra morallerin düşük olduğunu kabul etti ve United'ın sezonun 12. maçında Premier Lig'de 10. sıradan çok daha iyi bir konumda olması gerektiğini belirtti.
O şöyle dedi: "Kulübümüzde de durum aynı çünkü geçen yıl her maçı kazanmak zorundaydık ve kazanamadığımız için çok eleştirildik. Yani kulübümüzde mazeret yok. Avrupa hakkında, Avrupa hakkında daha önce de konuştum ve geçen yıl Avrupa'dayken de aynı şeyi söylemiştim, bu yıl da aynı şeyi söylüyorum, Avrupa'da olmanın avantajları ve dezavantajları var, bu yüzden mazeret yok. Geçen yıl da, bu yıl da her zaman maçları kazanmak gerekiyor.
"Maçlara bakarsam, daha fazla puanımız olması gerekirdi çünkü bazı maçlarda kontrol bizdeydi, bazı maçlarda avantajlıydık ama bu kontrolü kaybettik. Yani maçlarımıza bakarsam, daha fazla puanımız olması gerekirdi ve bu gerçekten hayal kırıcı ve sinir bozucu, özellikle de son maçta. Kulübümüzde de durum aynı çünkü geçen yıl her maçı kazanmak zorundaydık ve kazanamadığımız için çok eleştirildik. Yani kulübümüzde mazeret yok.
"Hedefimiz yeniden başlamak ve bu hafta olması gerektiği gibi gerçekten zordu. Bu sonuçtan, bu yenilgiden sonra zordu. Ama süreç devam etmeli ve bir sonraki maça odaklanmalıyız ve özellikle bu yıl ligimizde her şeyin çok hızlı değişebileceğini anlamalıyız, bu yüzden yeniden başlayalım ve bir sonraki maça odaklanalım."
Aynı dizilişle United'dan daha iyi performans gösteren Palace
Palace teknik direktörü Oliver Glasner, Amorim ile aynı 3-4-3 dizilişini kullanıyor ancak Şubat 2024'te İngiltere'ye geldiğinden beri Portekizli teknik adamdan daha başarılı oldu. Geçen sezon Eagles'ı ilk büyük kupası olan FA Cup'ı kazanmaya taşıyan Glasner, Pazar günkü maça girerken takımını ligde beşinci sıraya taşıdı. Ancak Avrupa Konferans Ligi'nde Strasbourg'a yenildikten sonra takımın morali biraz bozulmuş olabilir.
Amorim, Palace'ın United'dan daha iyi durumda olduğunu kabul etti, ancak bunların farklı beklentileri olan farklı kulüpler olduğunu vurguladı. O, "Farklı bir şekilde oynuyoruz ve bunu verilerden anlayabilirsiniz, ancak her şeyi açıklamak zor. Bu farklı bir kulüp ve onlar bizden daha iyi durumda, bu oldukça basit, ancak tüm 3-4-3'lerin aynı şekilde oynadığını söyleyemezsiniz. Biz farklı bir anda oynuyoruz, farklı bir alanda savunma yapıyoruz ve farklı bir şekilde saldırmaya çalışıyoruz, onlar sadece bizden daha iyi işler yapıyorlar.
"Herkesten ilham alıyorum. Milli takımlar için iki haftam olduğunda, tüm teknik direktörleri izliyor ve alabileceğim tüm ilhamı almaya çalışıyorum. Altı yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve her zaman takımımı geliştirmek için öğrenmeye çalışıyorum."
Amorim, kötü deplasman performansını iyileştirmeyi umuyor
United, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı yedi deplasman maçından sadece birini kazandı ve şampiyon Liverpool, deplasmanlarda yendikleri tek takım oldu. Ancak Palace, Nottingham Forest ve PSV Eindhoven'ın Anfield'da galip gelmesi nedeniyle bu önemli zafer artık o kadar da etkileyici görünmüyor.
Amorim, takımının deplasmanlarda neden bu kadar zorlandığını net bir şekilde açıklayamadı ve Nottingham Forest ve Tottenham'da son iki maçında avantajlarını kaybettikten sonra, öne geçtikten sonra skoru korumayı öğrenmenin önemini vurguladı.
"Oyunculara Forest'a karşı neden kontrolü kaybettiğimizi, Tottenham'a karşı neden kontrolü kaybettiğimizi göstermeliyiz. Bu maçlara bakarsanız, kazanmak için oradaydılar" dedi.
"Bazen küçük bir ayrıntı her şeyi değiştirebilir. Bu yıl evimizde oynadığımız maçlarda yoğunluğun daha yüksek olduğunu hissettim ve bu maçta yoğunluğun aynı seviyede olmadığını hissettim, bu yüzden üzerinde çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Deplasmanlarda neden kazanamadığımızı tek bir şeye bağlamak zor. İyileştirmemiz gereken birçok konu var. Dediğim gibi, deplasman maçlarında avantajımız var ama kazanmak için maçları nasıl bitireceğimizi bilmemiz gerekiyor."
