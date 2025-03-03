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Sir Jim Ratcliffe Manchester United 2024Getty Images Sport
Harry Sherlock ve Can Özer

Manchester United'da büyük şok! Hepsi işten çıkarılıyor...

M. UnitedPremier Lig

Manchester United, Sir Jim Ratcliffe'ın yaptığı kesintileri sürdürmesi nedeniyle yeni bir maliyet azaltma önlemi almayı planlıyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • United, Londra kiralamasını sonlandırmayı düşünüyor
  • Ratcliffe maliyet düşürücü tedbirler uyguluyor
  • Kulüp kısa süre önce işten çıkarmaları duyurdu
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