Manchester United'da büyük şok! Hepsi işten çıkarılıyor...

Getty Images SportHarry Sherlock ve Can ÖzerManchester United'da büyük şok! Hepsi işten çıkarılıyor...M. UnitedPremier LigManchester United, Sir Jim Ratcliffe'ın yaptığı kesintileri sürdürmesi nedeniyle yeni bir maliyet azaltma önlemi almayı planlıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaUnited, Londra kiralamasını sonlandırmayı düşünüyorRatcliffe maliyet düşürücü tedbirler uyguluyorKulüp kısa süre önce işten çıkarmaları duyurduFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱